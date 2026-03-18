«Φλερτ» του Νικόλα Φαραντούρη με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, κ. Νίκος Φαραντούρης, άνοιξε παράθυρο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας με πολύ καλά λόγια για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Για τον κ. Ανδρουλάκη είπε συγκεκριμένα πως «ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι εν δυνάμει πρωθυπουργός. Στο πρόσωπο του κ. Ανδρουλάκη βλέπω έναν άνθρωπο έντιμο ο οποίος δίνει και τον προσωπικό και τον πολιτικό του αγώνα μαζί με άλλους ανθρώπους σε ένα πάρα πολύ δυστοπικό περιβάλλον με υποκλοπές, σκάνδαλα και ζόφο».

Για το ΠΑΣΟΚ συνολικά είπε ότι «θεωρώ από το υφιστάμενο δυναμικό της χώρας και από την μετεωρολογία την πολιτική το ΠΑΣΟΚ είναι ένας συγκρατημένος πολιτικός φορέας που έχει μια διαχρονικότητα και μια σοβαρότητα στον τρόπο με τον οποίο εκφράζει θέσεις».

Σχετικά με το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο διαγράφηκε ο κ. Φαραντούρης σημείωσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει εάν θα παραμείνει αυτοτελές κόμμα ή αν θα υπαχθεί σε κάποιο καινούργιο κόμμα. Ως προς τις πρωτοβουλίες άλλων προσώπων δεν γνωρίζουμε ακόμα τι μορφή θα λάβουνε και πότε θα τις λάβουνε οπότε δεν έχω καταλάβει τι έχουν καταλάβει αυτοί που θα ήθελαν να οργανώσουν κάποια πράγματα για το μέλλον συνεπώς δεν ασχολούμαι».

Τέλος, για την κα Καρυστιανού, με την οποία φαινόταν στο παρελθόν να έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας υποστήριξε τα εξής: «Έχουμε συναντηθεί κι έχουμε συνομιλήσει αρκετές φορές με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων των Τεμπών από την 9/12 που διοργάνωσα την εκδήλωση για το άρθρο 86, τα ασυμβίβαστα και τις ασυλίες όπως θα έκανα με τον οποιοδήποτε πρόεδρο του Συλλόγου πληγέντων των Τεμπών. Τώρα τελευταία μου στέλνουν κάποιους προξενητές κάποιοι αλλά νομίζω ότι αυτό αφορά αυτούς και τις επιλογές τους, εγώ προχωρώ μπροστά. Είμαι σίγουρος, εξ όσων μου μεταφέρουν από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι κάποιοι έχουν μετανιώσει για τις εσπευσμένες και λανθασμένες επιλογές τους αλλά στην πολιτική εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε».