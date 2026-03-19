Ζαχαριάδης: Να προχωρήσουμε τα ζητήματα της ενότητας και της υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών

«Έκανα μια τοποθέτηση στην οποία επιμένω γιατί θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της συλλογικής απόφασης του κόμματός μας», δήλωσε σήμερα (19/3) ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης μετά από αίτημα που κατατέθηκε σε βάρος του για παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Πιο συγκεκριμένα, η τοποθέτηση του κ. Ζαχαριάδη ότι θα «έβλεπε» τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα ως αρχηγό ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος πυροδότησε αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Ζαχαριάδης μεταξύ άλλων, επεσήμανε με αφορμή το αίτημα για παραπομπή του στην επιτροπή Δεοντολογίας:

«Ήταν μειοψηφική αυτή η τοποθέτηση, δεν βρήκε στήριξη από άλλη πλευρά κι αυτό έχει σημασία. Τα πολιτικά ζητήματα πρέπει να συζητιόνται πολιτικά, εγώ έκανα μια τοποθέτηση στην οποία επιμένω γιατί θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της συλλογικής απόφασης του κόμματός μας· ότι πρέπει να προχωρήσουμε τα ζητήματα της ενότητας, της ανασυγκρότησης, της υπέρβασης των διαχωριστικών γραμμών», σημείωσε ο κ. Ζαχαριάδης και πρόσθεσε:

«Για να πάμε να συζητήσουμε για τον επικεφαλής πρέπει πρώτα να βρούμε και τα άλλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει μια τοποθέτηση, -που την έχει εδώ και ένα χρόνο-, η οποία είναι θετικής συνεργασίας και να μην την ανατρέψει. Χθες το είπε και ο Σωκράτης Φαμελλος ότι πρέπει να αποτρέψουμε μια λογική αυτόνομης καθόδου».

«Προφανώς μας ενδιαφέρει το κόμμα μας να πηγαίνει καλύτερα δημοσκοπικά δεν έχουμε όμως την άποψη η οποία στερείται ρεαλισμού και λέει ότι εμείς μόνοι μας με μια ψήφο θα πάμε να κερδίσουμε τη ΝΔ», τόνισε στο ίδιο πλαίσιο ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Τέλος, ερωτηθείς αν εκτιμά ότι ο κ. Πολάκης θα διεκδικήσει την ηγεσία ανέφερε:

«Θα το κρίνω και θα το σταθμίσω από τον τρόπο με τον οποίο θα τοποθετηθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Εδώ δεν χωράνε προσωπικές στρατηγικές, εδώ είναι ζητήματα συλλογικών αποφάσεων και συλλογικής ευθύνης για την πορεία ενός χώρου που είναι και κρίσιμος και αναγκαίος».