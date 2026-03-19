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MRB: Ενισχύεται η ΝΔ λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά η φθορά παραμένει
Πολιτική
22:30 - 19 Μαρ 2026

MRB: Ενισχύεται η ΝΔ λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά η φθορά παραμένει

Reporter.gr Newsroom
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Νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis καταγράφει ένα σύνθετο και αντιφατικό πολιτικό τοπίο: από τη μία πλευρά ενισχύεται η συσπείρωση της Νέα Δημοκρατία, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και της τάσης «επιστροφής» δεξιόστροφων ψηφοφόρων, από την άλλη όμως η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει έντονη, τροφοδοτούμενη κυρίως από την ακρίβεια, την απαισιοδοξία για την οικονομία και τα ζητήματα θεσμών, όπως οι υποκλοπές.

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στο Mega την Πέμπτη (19/3) δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών εξακολουθεί να θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, το 64% εκτιμά ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το χειρότερο, ενώ μόλις το 31% βλέπει βελτίωση. Παράλληλα, αυξάνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι η προσωπική τους οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε σχέση με πέρυσι, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη πίεση από το κόστος ζωής.

Κεντρικό εύρημα αποτελεί η έντονη αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης: το 68% εκφράζει αρνητική γνώμη, έναντι μόλις 27% θετικής. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, αν και παρατηρείται μια μικρή βελτίωση, η οποία αποδίδεται στη συσπείρωση που προκαλούν οι γεωπολιτικές κρίσεις. Αντίθετα, η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να κεφαλαιοποιεί τη δυσαρέσκεια: το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 81% αρνητικές γνώμες, ενώ και ο αρχηγός του Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει χαμηλά σε δημοτικότητα.

Στο επίπεδο της οικονομίας, η απαισιοδοξία εντείνεται. Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης υποχωρεί σημαντικά από -40% στο -57%, δείχνοντας ότι οι πολίτες αναμένουν περαιτέρω επιδείνωση. Ιδιαίτερα ανήσυχοι εμφανίζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργοδότες, μια ομάδα που παραδοσιακά στήριζε την κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, τα προβλήματα που ιεραρχούνται ψηλότερα είναι η ακρίβεια, η οικονομία και η κρίση των θεσμών.

Σημαντική είναι και η επιμονή της κοινωνίας στο θέμα των υποκλοπών: το 81% ζητά να διερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση και για πολιτικά πρόσωπα, δείχνοντας ότι το ζήτημα παραμένει «ανοιχτό» στη συνείδηση των πολιτών.

Στο πεδίο των διεθνών εξελίξεων, η έρευνα καταγράφει σαφείς τάσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία (72%) θεωρεί αδικαιολόγητο τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ μόλις το 24% τον κρίνει δικαιολογημένο. Παράλληλα, οι πολίτες εμφανίζονται ιδιαίτερα αρνητικοί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, με 86% αρνητικές γνώμες. Αντίθετα, θετική αποδοχή έχει η στάση του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, καθώς το 67% συμφωνεί με την απόφασή του να μην χρησιμοποιηθούν αμερικανικές βάσεις στην Ισπανία για επιθέσεις.

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Σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές ισορροπίες, οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι: το 50% θεωρεί ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα παραμείνουν σύμμαχοι, ενώ το 42% προβλέπει ρήγμα. Παράλληλα, υπάρχει επιφύλαξη απέναντι στην πυρηνική ενέργεια, με 53% να δηλώνει αντίθετο και 39% υπέρ.

Στο κομματικό πεδίο, η πρόθεση ψήφου δίνει στη Νέα Δημοκρατία 23,8%, με άνοδο, ενώ το ΠΑΣΟΚ επίσης ενισχύεται. Η Ελληνική Λύση καταγράφει πτώση, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας παραμένει σταθερή και το ΜέΡΑ25 φαίνεται να εισέρχεται στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει την καθοδική του πορεία, με σημαντικές διαρροές προς άλλα κόμματα.

Στην εκτίμηση ψήφου, η εικόνα είναι πιο ενισχυμένη για τη ΝΔ, η οποία φτάνει το 31,1%, ξεπερνώντας το όριο του 30%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 13,6%, το ΚΚΕ με 8,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,5% και η Ελληνική Λύση με 8,9%. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜέΡΑ25 βρίσκονται στο 4,6%.

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Ωστόσο, πέρα από τους αριθμούς, ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πολιτικές τάσεις: το 60% των πολιτών δηλώνει ότι προτιμά πολιτική αλλαγή έναντι της σταθερότητας, ενώ η κοινωνία εμφανίζεται σχεδόν διχασμένη στο ερώτημα πρόωρων εκλογών (48% υπέρ, 50% κατά).

Τέλος, η δημοσκόπηση καταγράφει δυναμική για πιθανά νέα πολιτικά σχήματα. Ένα ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 20% δυνητικής στήριξης, ενώ υπό τον Αντώνης Σαμαράς 12%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Μαρία Καρυστιανού, με 27% πιθανή εκλογική απήχηση και σχετικά υψηλή δημοτικότητα σε σύγκριση με πολιτικούς αρχηγούς.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι αυτή μιας κυβέρνησης που ανακτά μέρος της εκλογικής της βάσης λόγω συγκυριών, χωρίς όμως να αντιστρέφει το βαθύτερο κλίμα δυσαρέσκειας και ανασφάλειας. Οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν στάσεις και συσπειρώσεις, αλλά τα εσωτερικά ζητήματα –ιδίως η οικονομία και οι θεσμοί– παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες που διαμορφώνουν το πολιτικό κλίμα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 22:37
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