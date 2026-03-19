ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Παρομοίασε τον πόλεμο στο Ιράν με το... Περλ Χάρμπορ ενώπιον της Ιαπωνίδας Πρωθυπουργού
Ειδήσεις
20:35 - 19 Μαρ 2026

Τραμπ: Παρομοίασε τον πόλεμο στο Ιράν με το... Περλ Χάρμπορ ενώπιον της Ιαπωνίδας Πρωθυπουργού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αίσθηση την Πέμπτη (19/3), κάνοντας έναν μάλλον αμήχανο —και για κάποιους, ατυχή— παραλληλισμό ανάμεσα στα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την ιαπωνική επίθεση στο Attack on Pearl Harbor, καθώς υπερασπιζόταν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης σε συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό, Σαναε Τακαΐτσι.Σαναε Τακαΐτσι.

«Θέλαμε τον αιφνιδιασμό. Ποιος ξέρει καλύτερα από αιφνιδιασμό από την Ιαπωνία; Γιατί δεν μου είπατε για το Περλ Χάρμπορ;» είπε ο Τραμπ, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί δεν είχε ενημερώσει τους συμμάχους για τα σχέδιά του.

«Πιστεύετε στον αιφνιδιασμό — ίσως πολύ περισσότερο από εμάς», πρόσθεσε, αφήνοντας να αιωρείται μια σύγκριση που, ειπωμένη μπροστά σε Ιάπωνα ηγέτη, προκάλεσε εμφανή αμηχανία.

Η Τακαΐτσι άνοιξε διάπλατα τα μάτια της και μετακινήθηκε ελαφρά στην καρέκλα της, καθώς ο Τραμπ, καθισμένος δίπλα της στο Οβάλ Γραφείο, επικαλέστηκε ένα από τα πιο φορτισμένα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν τις ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο — μια στιγμή που δύσκολα θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιηθεί ως ρητορικό παράδειγμα… και μάλιστα παρουσία της χώρας που την προκάλεσε.

Η ιαπωνική επίθεση στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Περλ Χάρμπορ, στη Χαβάη, στις 7 Δεκεμβρίου 1941, στοίχισε τη ζωή σε 2.390 Αμερικανούς, ενώ οι ΗΠΑ κήρυξαν πόλεμο στην Ιαπωνία την επόμενη ημέρα.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, χαρακτήρισε την ημέρα εκείνη «μια ημερομηνία που θα μείνει στην ατιμία».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν την Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1945, λίγες ημέρες μετά τις ατομικές βομβιστικές επιθέσεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, που προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων – ένα ιστορικό βάρος που κάνει τέτοιους παραλληλισμούς να ακούγονται, αν μη τι άλλο, κάπως… παράταιροι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh6wc106b5ip?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Οι Patriot... φουντώνουν την πολιτική σύγκρουση – Στο επίκεντρο η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο
Πολιτική

Οι Patriot... φουντώνουν την πολιτική σύγκρουση – Στο επίκεντρο η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο

MRB: Στο +17,1 η ΝΔ – Επιφυλακτικοί οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Πολιτική

MRB: Στο +17,1 η ΝΔ – Επιφυλακτικοί οι Έλληνες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο
Ειδήσεις

Restart για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια
Ειδήσεις

Τραμπ: Καμία χρέωση για πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ – Τι ανέφερε για τα ιρανικά κεφάλαια

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών
Ειδήσεις

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη - Είναι δίκτυο μαζικών δολοφονιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
24/06/2026 - 22:37

Ίμπιζα: Πώς το «Νησί των Πάρτι» μεταμορφώνεται στον απόλυτο παράδεισο για παιδιά

Πολιτική
24/06/2026 - 22:24

Μητσοτάκης από Ράλλυ Ακρόπολις: Tα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο

Ειδήσεις
24/06/2026 - 22:05

Τραμπ: «Μπλοκάρει» νόμο για τη στέγαση μέχρι να εγκριθεί νομοσχέδιο για τις εκλογές

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:47

Ρούμπιο: Στις 29 ή 30 Ιουνίου η συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
24/06/2026 - 21:30

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 21:15

Bally’s Intralot: Η Deutsche Bank απέκτησε 2,26 εκατ. μετοχές αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 21:00

DW: Οι επιπτώσεις στη γερμανική οικονομία από τον καύσωνα και την κλιματική αλλαγή

Πολιτική
24/06/2026 - 20:55

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τον Ανδρέα στο Καλέντζι - Όσα είπαν Ανδρουλάκης, Γ. Παπανδρέου και Σκανδαλίδης (videos)

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:44

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 20:25

Άρειος Πάγος: Τρεις νέοι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς για το ελληνικό κλιμάκιο

Πολιτική
24/06/2026 - 20:20

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

Υγεία
24/06/2026 - 20:10

Συναγερμός για τα viral παιχνίδια «Squishy»: Προειδοποίηση για τοξικές ουσίες και εγκαύματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:50

Αιφνίδιος θάνατος 23χρονης στα Κουφονήσια

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 19:33

Μικτά πρόσημα στις Ευρωαγορές - Στη Γερμανία ο αμυντικός κλάδος ώθησε τον DAX «στα κόκκινα»

Ειδήσεις
24/06/2026 - 19:20

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη βόρεια Καλιφόρνια

Πολιτική
24/06/2026 - 19:07

Δήμος Αθηναίων για Προσφυγικά: Kάλεσμα σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την Περιφέρεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
24/06/2026 - 18:45

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο - Νέες συμφωνίες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:42

O Ρούτε άναψε φωτιές στη Μελόνι: Αφετηρία επιθέσεων στο Ιράν οι βάσεις στην Ιταλία

Πολιτική
24/06/2026 - 18:24

Γερουλάνος: Να μιλήσουμε για λαϊκές μεταρρυθμίσεις, όχι μόνο για επιδόματα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:16

Ισλανδία: Η αντιπολίτευση εναντιώνεται στην επανέναρξη των συνομιλιών για ένταξη στην ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 18:00

Μεντβέντεφ: Ετοιμάζουμε αντίμετρα σε περίπτωση δήμευσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό 

Πολιτική
24/06/2026 - 17:59

Ανδρουλάκης εναντίον Πιερρακάκη στη Βουλή για το νόμο Κατσέλη και τους... ξεχασμένους δανειολήπτες

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:50

Δίκη Τεμπών: Την Τρίτη (24/6) η εισαγγελική πρόταση για τα αιτήματα των συνηγόρων των θυμάτων

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 17:44

Οριακή πτώση στο Χρηματιστήριο - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στις τραπεζικές πιέσεις

Πολιτική
24/06/2026 - 17:38

Καρυστιανού: Πολεμούν την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άρα τα πάμε καλά

Φορολογία
24/06/2026 - 17:38

ΑΑΔΕ: Νέος δασμός 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από Temu, Shein - Πώς υπολογίζεται

Πολιτική
24/06/2026 - 17:31

Στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο

Φορολογία
24/06/2026 - 17:13

Πώς βάζει τέλος η ΑΑΔΕ στο «εμπόριο» αποδείξεων στα βενζινάδικα

Ειδήσεις
24/06/2026 - 17:12

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

Πολιτική
24/06/2026 - 16:54

Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: Να αποφύγουμε τα τηλεδικαστήρια – Όταν μας καλούν οι Αρχές, πηγαίνουμε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ