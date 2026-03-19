Τραμπ: Παρομοίασε τον πόλεμο στο Ιράν με το... Περλ Χάρμπορ ενώπιον της Ιαπωνίδας Πρωθυπουργού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε αίσθηση την Πέμπτη (19/3), κάνοντας έναν μάλλον αμήχανο —και για κάποιους, ατυχή— παραλληλισμό ανάμεσα στα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την ιαπωνική επίθεση στο Attack on Pearl Harbor, καθώς υπερασπιζόταν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης σε συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με την Ιαπωνίδα πρωθυπουργό, Σαναε Τακαΐτσι.Σαναε Τακαΐτσι.

«Θέλαμε τον αιφνιδιασμό. Ποιος ξέρει καλύτερα από αιφνιδιασμό από την Ιαπωνία; Γιατί δεν μου είπατε για το Περλ Χάρμπορ;» είπε ο Τραμπ, όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί δεν είχε ενημερώσει τους συμμάχους για τα σχέδιά του.

«Πιστεύετε στον αιφνιδιασμό — ίσως πολύ περισσότερο από εμάς», πρόσθεσε, αφήνοντας να αιωρείται μια σύγκριση που, ειπωμένη μπροστά σε Ιάπωνα ηγέτη, προκάλεσε εμφανή αμηχανία.

Η Τακαΐτσι άνοιξε διάπλατα τα μάτια της και μετακινήθηκε ελαφρά στην καρέκλα της, καθώς ο Τραμπ, καθισμένος δίπλα της στο Οβάλ Γραφείο, επικαλέστηκε ένα από τα πιο φορτισμένα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν τις ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο — μια στιγμή που δύσκολα θα περίμενε κανείς να χρησιμοποιηθεί ως ρητορικό παράδειγμα… και μάλιστα παρουσία της χώρας που την προκάλεσε.

Η ιαπωνική επίθεση στη ναυτική βάση των ΗΠΑ στο Περλ Χάρμπορ, στη Χαβάη, στις 7 Δεκεμβρίου 1941, στοίχισε τη ζωή σε 2.390 Αμερικανούς, ενώ οι ΗΠΑ κήρυξαν πόλεμο στην Ιαπωνία την επόμενη ημέρα.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ, χαρακτήρισε την ημέρα εκείνη «μια ημερομηνία που θα μείνει στην ατιμία».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν την Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1945, λίγες ημέρες μετά τις ατομικές βομβιστικές επιθέσεις στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, που προκάλεσαν τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων – ένα ιστορικό βάρος που κάνει τέτοιους παραλληλισμούς να ακούγονται, αν μη τι άλλο, κάπως… παράταιροι.

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