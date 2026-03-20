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Συνάντηση Δένδια – Κικίλια για κοινό Εθνικό Πλοίο: Νέο σχέδιο για Πολεμικό Ναυτικό και Λιμενικό Σώμα
Πολιτική
18:41 - 20 Μαρ 2026

Συνάντηση Δένδια – Κικίλια για κοινό Εθνικό Πλοίο: Νέο σχέδιο για Πολεμικό Ναυτικό και Λιμενικό Σώμα

Reporter.gr Newsroom
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 Η δημιουργία ενός κοινού εθνικού πλοίου για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν το σχεδιασμό και τη ναυπήγηση ενός σκάφους που θα συνδυάζει ευελιξία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών αποστολών.

Παράλληλα, οι υπουργοί έθεσαν στο τραπέζι τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε κρίσιμους τομείς της εθνικής ασφάλειας, όπως επισημάνθηκε και στις σχετικές αναρτήσεις τους.

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