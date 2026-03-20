Συνάντηση Δένδια – Κικίλια για κοινό Εθνικό Πλοίο: Νέο σχέδιο για Πολεμικό Ναυτικό και Λιμενικό Σώμα

Η δημιουργία ενός κοινού εθνικού πλοίου για το Πολεμικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν το σχεδιασμό και τη ναυπήγηση ενός σκάφους που θα συνδυάζει ευελιξία, επιχειρησιακή ετοιμότητα και δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών αποστολών.

Συναντήθηκα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια @Vkikilias. Συζητήσαμε για το ζήτημα της σχεδίασης και ναυπήγησης του Εθνικού Πλοίου το οποίο θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο του Πολεμικού Ναυτικού όσο και του Λιμενικού Σώματος. Συζητήσαμε… pic.twitter.com/uw4UiL2DWY March 20, 2026

Παράλληλα, οι υπουργοί έθεσαν στο τραπέζι τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο υπουργείων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σε κρίσιμους τομείς της εθνικής ασφάλειας, όπως επισημάνθηκε και στις σχετικές αναρτήσεις τους.