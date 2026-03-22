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Χρηστίδης: Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροαριστερά που εγγυάται αξιοπιστία, σταθερότητα και προοπτική
Πολιτική
17:13 - 22 Μαρ 2026

Χρηστίδης: Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροαριστερά που εγγυάται αξιοπιστία, σταθερότητα και προοπτική

Reporter.gr Newsroom
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«Η μάχη απέναντι στην ακρίβεια, η πρόσβαση των νέων στη στέγη, η ενίσχυση της εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές και δικαιώματα συνθέτουν τον πυρήνα μιας πολιτικής που αφορά τους πολλούς» σημειώνει σε άρθρο του στην κυριακάτικη Απογευματινή (22/3) ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.    

Ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο του κ. Χρηστίδη

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που ζητά καθαρές απαντήσεις και ώριμες επιλογές. Η κοινωνία αναζητά ασφάλεια που να στηρίζεται σε πραγματικές πολιτικές, προοπτική που να ανοίγει δρόμους για τη νέα γενιά και δικαιοσύνη που να γίνεται πράξη στην καθημερινότητα. Σε αυτή τη συγκυρία, το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει την ευθύνη να διαμορφώσει μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

Το συνέδριό μας αποτελεί αφετηρία μιας νέας πολιτικής διαδρομής. Εκεί συναντιούνται εμπειρίες, ιδέες και οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει ένα σχέδιο που δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Η μάχη απέναντι στην ακρίβεια, η πρόσβαση των νέων στη στέγη, η ενίσχυση της εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές και δικαιώματα συνθέτουν τον πυρήνα μιας πολιτικής που αφορά τους πολλούς.

Η κεντροαριστερά στην Ελλάδα κουβαλά μια μεγάλη παρακαταθήκη και ταυτόχρονα μια σύγχρονη ευθύνη. Στήριξε τη μεσαία τάξη, διεύρυνε δικαιώματα, ενίσχυσε τη συνοχή της κοινωνίας. Σήμερα προχωρά με ένα νέο συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Ένα συμβόλαιο που επενδύει στην ανθεκτική οικονομία, στη δημόσια υγεία και παιδεία, στη στήριξη της οικογένειας και της γονεϊκότητας, στην πράσινη ανάπτυξη που δημιουργεί ευκαιρίες και σταθερότητα.

Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή με καθαρό πολιτικό στίγμα. Η πολιτική αποκτά αξία όταν βελτιώνει απτά τη ζωή των πολιτών. Ένα κράτος που λειτουργεί με διαφάνεια και ταχύτητα, μια οικονομία που κατανέμει δίκαια την ανάπτυξη, μια δημοκρατία που ενισχύει τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη αποτελούν θεμέλια αυτής της προσπάθειας. Η ασφάλεια του πολίτη συνδέεται με ισχυρούς θεσμούς και δίκαιες ευκαιρίες για όλους.

Στο συνέδριο ανοίγουμε έναν ουσιαστικό διάλογο. Ακούμε την κοινωνία, συνθέτουμε απόψεις, διαμορφώνουμε κοινή κατεύθυνση. Η ενότητα αποκτά περιεχόμενο μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και καθαρές προτεραιότητες. Έτσι διαμορφώνεται μια παράταξη με ισχυρή φωνή και αυτοπεποίθηση.

Μετά το συνέδριο, η ευθύνη μετατρέπεται σε καθημερινή πράξη. Παρουσία σε κάθε πόλη και κάθε γειτονιά, άμεση επαφή με τους πολίτες, συνεχής επεξεργασία λύσεων που απαντούν στις ανάγκες της εποχής. Το ΠΑΣΟΚ διαμορφώνει μια σχέση εμπιστοσύνης που βασίζεται στη συνέπεια και στο μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κεντροαριστερά που εγγυάται αξιοπιστία, σταθερότητα και προοπτική. Μια δύναμη που συνδυάζει την κοινωνική ευαισθησία με τη θεσμική ευθύνη και που διαμορφώνει συναινέσεις με βάση αξίες και καθαρές θέσεις. Η πολιτική οφείλει να παράγει ασφάλεια για τους πολλούς και ευκαιρίες που διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία.

Πιστεύω βαθιά στις δυνατότητες αυτής της παράταξης. Η συμμετοχή χιλιάδων πολιτών επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ζωντανό κοινωνικό ρεύμα που ζητά εκπροσώπηση με ουσία και προοπτική. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει ξανά μια πλειοψηφική δυναμική με σύγχρονο λόγο και καθαρό σχέδιο.

Το συνέδριο αποτελεί την αρχή μιας διαδρομής που οδηγεί σε μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ανθεκτική και πιο αισιόδοξη. Με συνέπεια, επιμονή και συλλογική προσπάθεια διαμορφώνουμε το μέλλον που αξίζει στην κοινωνία».

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