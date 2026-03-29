Τσίπρας: Στις επόμενες εκλογές η ΝΔ και ο Μητσοτάκης θα έχουν αντίπαλο

Την υπόσχεση ότι στις επόμενες εκλογές η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχουν αντίπαλο έδωσε από τη Λαμία το βράδυ του Σαββάτου (28/3) ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας λόγο για μία «ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη» και «μια ισχυρή Αριστερά».

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, τον οποίο περιέγραψε ως «προκαθήμενο της διαφθοράς», ενώ αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, αλλά και στην τραγωδία των Τεμπών. Μάλιστα, ειδικά για τις υποκλοπές σχολίασε ότι είναι ένα σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή «Κυριάκος Μητσοτάκης».

Από την κριτική του δεν ξέφυγε και το ΠΑΣΟΚ, με τον κ. Τσίπρα να αφήνει αιχμές, λέγοντας πως κάποιοι «κάνουν ολόκληρα Συνέδρια για να δουν αν θα συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη» και να συμπληρώνει: Δεν χρειάζονται Συνέδρια...».

Πιο αναλυτικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση πως είναι «ανίκανη να αντιληφθεί τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας» και πως «υποτάσσει τα πάντα στην εξυπηρέτηση μιας κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας και του κομματικού της στρατού», χαρακτηρίζοντάς την ως μία κυβέρνηση «καταστροφική για την κοινωνία» και «επικίνδυνη για την ασφάλεια του πολίτη, αλλά και της χώρας»· ως μία κυβέρνηση «βουτηγμένη στη διαφθορά».

Μίλησε, ακόμη, για «πάρτυ για λίγους και ισχρούς», για «καρτέλ με υπερκέρδη», αλλά και για απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δώδεκα δισεκ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις σε έξι χρόνια και οκτώ δισεκ. σε διαγωνισμούς με έναν μόνο διαγωνιζόμενο. Και μόνο τον τελευταίο χρόνο 2,2 δισ. απευθείας αναθέσεις. Αυτή, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι κυβέρνηση. Είναι συμμορία της γραβάτας».

Όσο για το Predator, σημείωσε ότι οι ευθείες βολές του Ταλ Ντίλιαν της Intellexa κατά του Μαξίμου παραμένουν ακόμη αναπάντητες, τόσο πολιτικά όσο και νομικά, ενώ δεν παρέλειψε να θυμίσει και το εξώδικο που του είχε αποστείλει προσφάτως ο Γρ. Δημητριάδης καθώς τον χαρακτήρισε ως «ηθικό αυτουργό του εγκλήματος των υποκλοπών».

«Αφού είναι τόσο ευαίσθητοι για την τιμή και την υπόληψή τους, γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη γι' αυτό; Και κυρίως γιατί δεν τολμούν να πουν λέξη για όσα τους καταλογίζει ο Ντίλιαν;», διερωτήθηκε.

Σημείωσε, δε: «Αν αληθεύει η πληροφορία ότι σκέφτονται να σκαρώσουν μια φωτογραφική νομοθετική ρύθμιση, υποκύπτοντας στον εκβιασμό του Ντίλιαν, ώστε αυτός να πέσει στα μαλακά, τότε ας το κάνουν. Θα είναι η πλήρης επιβεβαίωση ότι δρουν με όρους συμμορίας. Και δεν θα υπάρχει κανένα πρόσχημα για όσους βουλευτές κάνουν με την ψήφο τους τον εκβιασμό νόμο του κράτους. Ό,τι όμως και να κάνουν, πολύ φοβάμαι ότι οι ευθύνες θείου και ανιψιού, έχουν πια ξεφύγει από το πεδίο της πολιτικής κριτικής και πολεμικής. Και έχουν εισέλθει στο πεδίο έρευνας και δίωξης του εισαγγελέα. Και μάλιστα για κακουργηματικές πράξεις. Κάτι που δύσκολα πια θα αποφύγουν».

Δεν άφησε ασχολίαστη τη δίκη των Τεμπών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ξόδεψε εκατομμύρια για τη διαμόρφωση ενός τελικά ακατάλληλου χώρου

«Και κατάφεραν να διαλύσουν και τα τελευταία ίχνη εμπιστοσύνης απέναντι και στη Δικαιοσύνη και στις προθέσεις τους. Και να ενισχύσουν την υποψία ότι όλα όσα έγιναν στη Λάρισα δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ανικανότητας. Και περιφρόνησης προς νεκρούς και ζώντες. Είναι και αποτέλεσμα της πρόθεσής τους να εμποδίσουν με κάθε τρόπο την ομαλή διερεύνηση του εγκλήματος και την εύλογη τιμωρία των ενόχων», σημείωσε χαρακτηριστικά, στρέφοντας τα «βέλη» και κατά του Υπ. Δικαιοσύνης, τον οποίο κατηγόρησε για «χυδαιότητα» και «ασέβεια» προς τους συγγενείς και τη δικαιοσύνη.

Τα μέτρα Τσίπρα – Στόχος η ανασύνταξη της Αριστεράς

Βασικός άξονας της ομιλίας του και τα μέτρα που πρότεινε για την ελάφρυνση των πολιτών από την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, τα οποία όπως είπε είναι άμεσα εφαρμόσιμα.

Παρουσίασε μία δέσμη μέτρων για τη στήριξη των αγροτών, της μεσαίας τάξης και των χαμηλόμισθων. Μεταξύ άλλων πρότεινε την μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, να μπει πλαφόν στις τιμές διυλιστηρίων και να γίνουν φορολογικές αυξήσεις στους «βολεμένους», όπως είπε. Για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά πρότεινε να παγώσουν τα ενοίκια, να γίνουν φθηνότερες οι συγκοινωνίες και να μειωθεί η τιμή του ρεύματος.

Όσο για την ανασύνταξη του προοδευτικού χώρου, παρατήρησε πως σήμερα «οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης δεν είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν αυτό το αναγκαίο ΝΑΙ. Να προτείνουν μια ρεαλιστική προοδευτική απάντηση, διέξοδο, εναλλακτική στο καθεστώς της διαφθοράς και της ανασφάλειας. Και να πείσουν μια δύσπιστη κοινωνία».

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μικροκομματικούς υπολογισμούς, μεγαλόστομες και εκτός πραγματικότητας διακηρύξεις, αλλά και ανέφικτες προτάσεις συγκολλήσεων.

«Τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να κινήσουμε, να στηρίξουμε, να ενθαρρύνουμε, το ΝΑΙ της κοινωνίας. Το ναι μιας μεγάλης ανασύνθεσης και ανατροπής στην προοδευτική παράταξη. Το ναι του πολίτη, κάθε συλλογικότητας, κάθε αυθόρμητης ομάδας πρωτοβουλίας, κάθε προσωπικότητας. Κάθε ανθρώπου της δουλειάς και της δημιουργίας. Και να εντείνουμε τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα στιβαρό ανθρώπινο και προγραμματικό θεμέλιο. Και πάνω σ' αυτό, πάνω στα γερά θεμέλια του ΝΑΙ εκατομμυρίων ανθρώπων, να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής. Της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης», σημείωσε στην συνέχεια.

Προσέθεσε, δε, ότι στις επόμενες εκλογές η ΝΔ θα έχει αντίπαλο και σημείωσε: «Κι ας είναι όλοι βέβαιοι ότι θα έχουν αντίπαλο. Μια ανασυγκροτημένη προοδευτική παράταξη. Μια ισχυρή Αριστερά. Ικανή να εμπνεύσει, να ενώσει, να καταθέσει εντιμότητα, αγωνιστικότητα, νέα πρόσωπα και ιδέες. Αλλά και εμπειρία διακυβέρνησης. Ικανή με δυο λόγια και να νικήσει και να κάνει πράξη τις μεγάλες τομές που έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος μας».