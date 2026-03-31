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Πιερρακάκης: Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσει ένδικα μέσα στις αποζημιώσεις για την υπόθεση των Τεμπών
Πολιτική
10:38 - 31 Μαρ 2026

Πιερρακάκης: Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσει ένδικα μέσα στις αποζημιώσεις για την υπόθεση των Τεμπών

Reporter.gr Newsroom
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Στο ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών, αλλά και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στον ANT1.

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να μην ασκήσει ένδικα μέσα στις σχετικές υποθέσεις, επιλέγοντας την άμεση καταβολή αποζημιώσεων προς τους πολίτες. Όπως τόνισε, η στάση αυτή δεν συνιστά αποδοχή του σκεπτικού των δικαστικών αποφάσεων, αλλά αποτελεί επιλογή που υπαγορεύεται από τον σεβασμό προς τον ανθρώπινο πόνο. «Το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να δίνει το χέρι και όχι να κουνάει το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες

Απαντώντας σε τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του Σωκράτη Φάμελλου σχετικά με οικονομικούς δείκτες, υποστήριξε ότι οι αριθμοί αποτυπώνουν πραγματικές κοινωνικές συνθήκες, επισημαίνοντας ωστόσο πως δεν υποστηρίζει ότι όλα τα προβλήματα έχουν επιλυθεί. Έκανε λόγο για βελτίωση βασικών μεγεθών, όπως η ανάπτυξη, η ανεργία και το κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι στηρίζει τα αποτελέσματα αλλά αντιδρά στις μεταρρυθμίσεις.

Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο υπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα, δίνοντας έμφαση στη διαφοροποίηση μεταξύ αμόλυβδης βενζίνης και diesel. Όπως εξήγησε, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και το fuel pass αποτελούν στοχευμένες παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση των πιο ευάλωτων πολιτών.

Τέλος, σημείωσε ότι η λήψη πρόσθετων μέτρων θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση επιδιώκει «τη σωστή κίνηση τη σωστή στιγμή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 10:41
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