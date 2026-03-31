Βουλή: Η ΝΔ ανέβαλε τη συζήτηση για το κράτος δικαίου - Θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση

Για τις 17 Απριλίου προγραμματίστηκε η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αντικείμενο το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, την οποία είχε ζητήσει το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Αρχικά η συζήτηση είχε προγραμματιστεί για πριν το Πάσχα, με αφορμή και τις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η αναβολή της συζήτησης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κατηγορούν την κυβέρνηση πως προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.

Η ημερομηνία «κλείδωσε» έπειτα από επικοινωνία μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης και του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Τη συγκεκριμένη συζήτηση είχε ζητήσει με επιστολή του από τις 4 Μαρτίου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας και τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα.

Στην επιστολή του, ο Ανδρουλάκης είχε επισημάνει ότι η ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και η λειτουργία του κράτους δικαίου αποτελούν κρίσιμα στοιχεία σταθερότητας και ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, καταγγέλλει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σοβαρή θεσμική υποχώρηση στη χώρα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator και της ΕΥΠ, με προσπάθειες συγκάλυψης των κυβερνητικών ευθυνών.

Ανεπαρκείς έρευνες των Αρχών και αποτυχημένες Εξεταστικές Επιτροπές, που αδυνατούν να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, αλλαγές στη σύνθεση Ανεξάρτητων Αρχών και περιορισμοί στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Επικέντρωση εξουσιών στο Μέγαρο Μαξίμου και κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης μέσω του λεγόμενου «Επιτελικού Κράτους».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνιζε επίσης ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε υποχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς, όπως δείχνει και το Ευρωβαρόμετρο 2024, όπου μόλις το 32% των πολιτών δηλώνει εμπιστοσύνη στην προστασία του κράτους δικαίου, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τελευταία θέση στην ΕΕ.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, η ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση του αιτήματος, καθώς δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία των 30 ημερών από την αρχική υποβολή του.

Επίθεση από το ΠΑΣΟΚ: Παραβίαση του κανονισμού

Η αναβολή της συζήτησης είχε ως αποτέλεσμα ένα ξέσπασμα από το ΠΑΣΟΚ:

«Από έναν Πρωθυπουργό που έστησε με την αυλή του έναν παρακρατικό μηχανισμό, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας κάθε αρχή κράτους δικαίου, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Βουτηγμένος στη διαφθορά και αμετανόητος, ο κ. Μητσοτάκης παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής και το άρθρο 143, αρνείται τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, εντός της προθεσμίας που ρητά ορίζεται και η οποία εκπνέει στις 4 Απριλίου. Αντιθέτως, προ ολίγου ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Βουλής ότι η συζήτηση θα γίνει μετά το Πάσχα.

Έντρομος μπροστά στη δημόσια λογοδοσία, πανικόβλητος από τις ευθείες απειλές του Ταλ Ντίλιαν, ο "Νίξον" του Μαξίμου δραπετεύει. Αν νομίζει ότι θα βρει καταφύγιο στη… λήθη ελέω Πάσχα, είναι γελασμένος.

Το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρός του δεν θα δεχτούν την παραβίαση του Κανονισμού. Ο κ. Κακλαμάνης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος για αυτές τις πρωτοφανείς μεθοδεύσεις. Η Βουλή και ο Κανονισμός της δεν θα γίνουν κουρελόχαρτο στα χέρια του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του».