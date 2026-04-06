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Παπακώστα: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου – Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές
Πολιτική
22:40 - 06 Απρ 2026

Παπακώστα: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου – Δεν θα συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική και υψηλών τόνων δημόσια τοποθέτηση τη Μεγάλη Δευτέρα, ανακοινώνοντας ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, όσο παραμένει σε βάρος της η «σκιά ποινικής απαξίας» αναφορικά με υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα, απορρίπτει τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ζητά την άρση της βουλευτικής της ασυλίας.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπό διερεύνηση υπόθεση, κάνοντας λόγο για αποδόσεις «αδίκως και αβασίμως». Υπογραμμίζει ότι σε όλη την πολιτική της διαδρομή πορεύτηκε με «εντιμότητα, ήθος και ευθύτητα», τονίζοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες που την εξέλεξαν.

Σύμφωνα με την ίδια, η υπόθεση αφορά έναν κτηνοτρόφο από τα Τρίκαλα, ο οποίος –όπως αναφέρει– βρισκόταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και ζητούσε τη χορήγηση συνδεδεμένης επιδότησης περίπου 6.000 ευρώ για το 2020. Η κ. Παπακώστα επισημαίνει ότι επιχείρησε να τον βοηθήσει, καθώς πείστηκε ότι αντιμετώπιζε ζήτημα επιβίωσης, ωστόσο –όπως τονίζει– ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ενέκρινε ποτέ την εν λόγω επιδότηση.

«Αποδεικνύεται περίτρανα ότι το πολιτικό μου ενδιαφέρον δεν τον βοήθησε», σημειώνει, επιχειρώντας να αποδομήσει κάθε υπαινιγμό περί αθέμιτης παρέμβασης ή επιρροής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης, δηλώνοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους εισαγγελικούς λειτουργούς. Μάλιστα, προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας η ίδια την άρση της ασυλίας της και γνωστοποιώντας ότι θα απευθυνθεί άμεσα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για να δώσει εξηγήσεις.

Όσον αφορά την απόφασή της να μην συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές, επικαλείται λόγους πολιτικής ευθιξίας. Όπως αναφέρει, πρόκειται για υποχρέωση απέναντι στους πολίτες, την παράταξή της και την οικογένειά της, έως ότου ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.

Σημειώνεται ότι ο Κώστας Καραμανλής θα είναι απών από την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε το Σάββατο (4/4). Η απόφασή του ήρθε στον απόηχο της φερόμενης εμπλοκής του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που δεχόταν ήδη έντονες πολιτικές πιέσεις για την υπόθεση των Τεμπών. Αντιθέτως, ο Κώστας Τσιάρας προτίθεται να είναι κανονικά υποψήφιος, παρά την παραίτησή του την Παρασκευή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λόγω της έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ακολουθεί η δήλωση της κας Παπακώστα στο Facebook:

«Δεν έχω καμία απολύτως εμπλοκή σε όσα αδίκως και αβασίμως μου αποδίδονται.
Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή πορεύομαι με εντιμότητα, ήθος, αξιοπρέπεια, ευθύτητα, σεβασμό, ενδιαφέρον και ευθύνη προς τους συμπολίτες μου, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους.
Η ερευνώμενη υπόθεση αφορά έναν βιοπαλαιστή και πραγματικό κτηνοτρόφο Τρικάλων, που αγωνιζόταν να του δοθεί η συνδεδεμένη επιδότηση για το έτος 2020, ύψους 6.000 ευρώ περίπου, όπως πληροφορήθηκα πρόσφατα!! Προσπάθησα να τον βοηθήσω, γιατί με έπεισε ότι διέτρεχε κίνδυνο επιβίωσης. Ωστόσο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ΔΕΝ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ.
Αποδεικνύεται περίτρανα, ότι το δικό μου πολιτικό ενδιαφέρον προς τον αναξιοπαθούντα συμπολίτη μου, ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΕ.
Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και στους Εισαγγελεις της Πατρίδας μας, ότι λειτουργούν με γνώμονα το Σύνταγμα και την συνείδηση τους.
Ζητώ την ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΜΟΥ.
Άμεσα θα απευθυνθώ στην αρμόδια Εισαγγελέα για να δώσω εξηγήσεις για ό,τι μου αποδίδεται. Είναι χρέος στους συμπολίτες μου, στην παράταξη μας, στην οικογένεια μου.
Πρέπει τάχιστα η υπόθεση να διαλευκανθεί.
Για λόγους πολιτικής ευθιξίας, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/04/2026 - 00:01
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