Δημοσκόπηση Alco: Ισχυρή δυσαρέσκεια για την ακρίβεια - Περιορίζουν δαπάνες και μετακινήσεις οι πολίτες

Τις έντονες οικονομικές πιέσεις που βιώνει μεγάλο μέρος της κοινωνίας, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την ακρίβεια, καταγράφει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco και στο ερώτημα για το Πάσχα και τις δαπάνες, η πλειοψηφία δηλώνει ότι θα περιορίσει τα έξοδα. Συγκεκριμένα, το 55% απαντά «ΝΑΙ» στην ερώτηση εάν «φέτος το Πάσχα θα αναγκαστείτε να ξοδέψετε λιγότερα χρήματα σε σχέση με το προηγούμενο», το 35% «ΟΧΙ», ενώ ένα 10% δεν εκφράζει άποψη. Παράλληλα, το 56% αναφέρει ότι δεν θα ταξιδέψει το Πάσχα, επικαλούμενο οικονομικές δυσκολίες.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η αποτίμηση των μέτρων για την ακρίβεια, καθώς το 85% των πολιτών τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή, μόλις το 7% τα κρίνει επαρκή, ενώ ένα 8% απαντά ΔΓ/ΔΑ.

Στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, η πλειοψηφία ζητά αυστηρότερη στάση. Το 71% απαντά «ΝΑΙ» στην αυστηροποίηση της πολιτικής χορήγησης ασύλου, το 16% «ΟΧΙ», και το 13% δηλώνει αναποφάσιστο.

Στο πεδίο της διαδικτυακής απάτης, τα στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική έκθεση των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 56% δηλώνει ότι δεν έχει δεχθεί παραπλανητικό μήνυμα ή email, ωστόσο ένα αξιοσημείωτο 39% απαντά πως έχει πέσει σε τέτοιου είδους προσπάθειες, ενώ το 5% δηλώνει άγνοια ή δεν τοποθετείται.