Δημοσκόπηση Alco: Ισχυρή δυσαρέσκεια για την ακρίβεια - Περιορίζουν δαπάνες και μετακινήσεις οι πολίτες

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Alco και στο ερώτημα για το Πάσχα και τις δαπάνες, η πλειοψηφία δηλώνει ότι θα περιορίσει τα έξοδα. Συγκεκριμένα, το 55% απαντά «ΝΑΙ» στην ερώτηση εάν «φέτος το Πάσχα θα αναγκαστείτε να ξοδέψετε λιγότερα χρήματα σε σχέση με το προηγούμενο», το 35% «ΟΧΙ», ενώ ένα 10% δεν εκφράζει άποψη. Παράλληλα, το 56% αναφέρει ότι δεν θα ταξιδέψει το Πάσχα, επικαλούμενο οικονομικές δυσκολίες.
Ιδιαίτερα αρνητική είναι η αποτίμηση των μέτρων για την ακρίβεια, καθώς το 85% των πολιτών τα χαρακτηρίζει ανεπαρκή, μόλις το 7% τα κρίνει επαρκή, ενώ ένα 8% απαντά ΔΓ/ΔΑ.
Στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής, η πλειοψηφία ζητά αυστηρότερη στάση. Το 71% απαντά «ΝΑΙ» στην αυστηροποίηση της πολιτικής χορήγησης ασύλου, το 16% «ΟΧΙ», και το 13% δηλώνει αναποφάσιστο.
Στο πεδίο της διαδικτυακής απάτης, τα στοιχεία καταδεικνύουν σημαντική έκθεση των πολιτών. Συγκεκριμένα, το 56% δηλώνει ότι δεν έχει δεχθεί παραπλανητικό μήνυμα ή email, ωστόσο ένα αξιοσημείωτο 39% απαντά πως έχει πέσει σε τέτοιου είδους προσπάθειες, ενώ το 5% δηλώνει άγνοια ή δεν τοποθετείται.