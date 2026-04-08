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Παπαθανάσης: Ρόλος του βουλευτή η μεταφορά των προβλημάτων - Καμία απώλεια από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πολιτική
10:47 - 08 Απρ 2026

Παπαθανάσης: Ρόλος του βουλευτή η μεταφορά των προβλημάτων - Καμία απώλεια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τοποθετήθηκε για σειρά θεμάτων που αφορούν την οικονομία, τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και τις τρέχουσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι «στις αρμοδιότητες του βουλευτή είναι να μεταφέρει τα προβλήματα των πολιτών στη δημόσια διοίκηση», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά. Όπως σημείωσε, όσοι εμπλέκονται διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας έως ότου υπάρξει κρίση από τη Δικαιοσύνη.

Στρέφοντας τα πυρά του προς την αντιπολίτευση, επεσήμανε ότι θα πρέπει να απαντήσει εάν κατά τη διάρκεια της δικής της διακυβέρνησης ανέδειξε επαρκώς τα προβλήματα των πολιτών. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να εξαντλήσει την τετραετία, καθώς υπάρχει σημαντικό έργο σε εξέλιξη που πρέπει να ολοκληρωθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση για φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και ενδεχόμενη αλλοίωση εκλογικών αποτελεσμάτων, παραδέχθηκε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων παθογενειών δεν έγινε με την απαιτούμενη ταχύτητα στο παρελθόν. Ωστόσο, υποστήριξε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί αλλαγές, με αιχμή την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζει τη διαμεσολάβηση του βουλευτή και ενισχύει τη διαφάνεια.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, τα οποία στοχεύουν κυρίως στη στήριξη των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε τη δημιουργία 7.000 νέων φοιτητικών εστιών με ορίζοντα παράδοσης από το 2027, την πλήρη επιδότηση μετακίνησης για άτομα με αναπηρία, καθώς και την κατασκευή 2.350 κοινωνικών κατοικιών.

Για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Μάιο, δήλωσε ότι θα προβλέπει επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν έως και το 90%. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόγραμμα στήριξης νέων πτυχιούχων που ξεκίνησαν επαγγελματική δραστηριότητα από την 1η Ιανουαρίου 2025, με επιχορηγήσεις 13.000 ευρώ για μεμονωμένους δικαιούχους και έως 21.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.

Επιπλέον, έκανε λόγο για νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, το οποίο προβλέπει επιδότηση 50% για επενδύσεις έως 200.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι συχνά παραγνωρίζεται η «θετική ατζέντα» της οικονομίας, επισημαίνοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 18 ετών, ύψους 17 δισ. ευρώ, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί απευθείας αναθέσεων ύψους 2 δισ. ευρώ, απάντησε ότι δεν ευσταθούν, τονίζοντας πως όλες οι διαδικασίες διέπονται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ακόμη και εργαλεία όπως τα vouchers για ανέργους συγχέονται εσφαλμένα με απευθείας αναθέσεις, ενώ υπογράμμισε ότι «όλα είναι αναρτημένα στη Διαύγεια».

Τέλος, αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, σημείωσε ότι εντός του μήνα θα κατατεθεί το 8ο αίτημα εκταμίευσης ύψους 1,5 δισ. ευρώ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «δεν θα χαθεί ούτε ευρώ». Όπως τόνισε, έργα όπως η ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων, οι δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και οι ανακαινίσεις νοσοκομείων υλοποιούνται χάρη στους πόρους του Ταμείου, το συνολικό ύψος του οποίου ανέρχεται στα 36 δισ. ευρώ.

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