Πασχαλινό beef ΠΑΣΟΚ – Γεωργιάδη: «Ο ρουσφετάκιας παραληρεί πανικόβλητος» – «Πάτε κ. Ανδρουλάκη σε καμιά Εκκλησία…»

Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδωνι Γεωργιάδη, με τη Χαριλάου Τρικούπη να μην αφήνει ασχολίαστα τα «καρφιά» του Υπουργού πως έχει στο κινητό του μηνύματα από βουλευτές της αντιπολίτευσης που του ζητούσαν ρουσφέτια. Ούτε κι ο κ. Γεωργιάδης, όμως, άφησε ασχολίαστη την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας τελικά και δεύτερη αντίδραση του κόμματος.

«Η δειλία πάει… χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή», σχολίασε δηκτικά η Χαριλάου Τρικούπη το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (9/4).

«Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει: «Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης, να μας εξηγήσει τι εννοούσε όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από “σεμνά και ταπεινά” μετατράπηκε σε “σεμνά και μετρητά” και μάλιστα κατήγγειλε τα “γαλάζια” κοράκια που πήραν τα λεφτά σε… τσάντες».

Γεωργιάδης: Να χαλαρώσει ο Ανδρουλάκης, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος

Απαντώντας λίγη ώρα αργότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε με αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας».

«Ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές», σημείωσε ακόμη.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του προσέθεσε:

«Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας...».

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ενημερώνω τον Νίκο Ανδρουλάκη α) έως την Τρίτη του Πάσχα να χαλαρώσει, τώρα πάμε να ξεκουραστούμε και να προσευχηθούμε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Η Πολιτική αντιπαράθεση σταματά ως τότε, ας μην δείχνει τόσο αγχωμένος που θα χάσει πάλι τις εκλογές, β) εγώ έχω δεχθεί προσωπικά αιτήματα από πολλούς συναδέλφους βουλευτές, όχι ως κόμμα για να μου ζητάει το ΠΑΣΟΚ να τα δημοσιοποιήσω.

Ναι λοιπόν έχω ανταποκριθεί και θα εξακολουθήσω να το κάνω, σε πολλά αιτήματα και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ, νόμιμα, διότι εγώ δεν κάνω παράνομα πράγματα. Είναι μέρος της δουλειάς μου. Αν τώρα κάποιοι αυτούς μου δώσουν την άδεια τους να τα δημοσιοποιήσω ή με προκαλέσουν στην Βουλή επιτιθέμενοι στους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας για αυτές τις γελοίες κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τότε ναι θα τα δημοσιοποιήσω. Όχι για να τους θίξω αλλά για να αναδείξω την υποκρισία την οποία δεν ανέχομαι.

Οι βουλευτές μας δεν έκαναν τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι μας καθημερινά και γι' αυτό αυτός ο φάκελος είναι προσβολή στο Κοινοβούλιο και όλα τα κόμματα θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει ως προς αυτό. Τα υπόλοιπα από βδομάδα. Ας πάτε κύριε Ανδρουλάκη σε καμία Εκκλησία και εσείς να προσευχηθείτε τούτες τις Άγιες μέρες μήπως σας φωτίσει ο Θεός να γίνετε πιο ειλικρινής, διότι αν μάθατε από μένα σήμερα το 2026, ότι όλοι οι βουλευτές κάνουμε και τέτοια, τότε κάτι δεν πάει καλά με σας...».

ΠΑΣΟΚ: Τώρα θυμήθηκε το Πάσχα ο ρουσφετάκιας, για να ξεφύγει...

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε, σε εξίσου έντονο ύφος, στην ανάρτηση του Υπουργού, συνεχίζοντας να τον αποκαλεί «ρουσφετάκια» και σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «τώρα θυμήθηκε το Πάσχα για να ξεφύγει».

«Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν διάβασε το διαβιβαστικό της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που αναφέρεται σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, σε νόθευση εγγράφων, σε δωροληψία υπαλλήλου, σε σύσταση συμμορίας και σε απάτη με υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση.

Αυτές είναι οι "εξυπηρετήσεις" κάποιων συναδέλφων του στη Νέα Δημοκρατία.

Σχετικά με τις παλαιότερες δηλώσεις του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όπου μιλούσε για βαλίτσες και ήθος διακυβέρνησης "σεμνά και μετρητά", ο συνήθως λαλίστατος Υπουργός Υγείας κάνει πως δεν άκουσε. Καληνύχτα, κ. Γεωργιάδη.

Σας πήρανε χαμπάρι», αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Και αναμένουμε τη συνέχεια…