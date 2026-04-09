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Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή
Πολιτική
19:10 - 09 Απρ 2026

Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή

Reporter.gr Newsroom
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Την αγορά της Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος συνομίλησε με εμπόρους, καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιώργος Μπάκης, ο πρώην υπουργός Γιάννης Αμανατίδης, οι συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Κολοκυθάς και Γιώργος Ακριβόπουλος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φοίβος Τσικλιάς, μέλη της Κεντρική Επιτροπής, μέλη της Νεολαίας και μέλη από τις τοπικές Οργανώσεις του κόμματος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου: «Η σταθερή μας επίσκεψη στην αγορά της Θεσσαλονίκης εντοπίζει δύο μεγάλες αγωνίες: την αγωνία των καταναλωτών αλλά και την αγωνία των εμπόρων.

Γιατί πράγματι, η σοβαρή ανασφάλεια που έχει δημιουργηθεί στην αγορά, με τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά και το πολύ μεγάλο κόστος λειτουργίας, αμφισβητεί και το πασχαλινό τραπέζι αλλά και την επιβίωση των μαγαζιών.

Η πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη έχει οδηγήσει εδώ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να βρίσκουμε πολλά άδεια μαγαζιά.

Και όλοι αγωνιούν πότε θα αλλάξει αυτή η κατάσταση.

Δεν μπορεί όμως σε μια χώρα η οποία είναι πλέον το σήμα κατατεθέν της Ευρώπης για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, σε μια χώρα η οποία δεν προχωράει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αλλά απλά κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους με δισεκατομμύρια, να υπάρχει διέξοδος για τον καταναλωτή αλλά και για τον επαγγελματία.

Χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

Οι ευχές μας για ένα καλό Πάσχα, για μια πραγματική «Ανάσταση», σε όλο τον Ελληνικό λαό, αλλά και σε όλο τον κόσμο, συνοδεύονται και με μια πρόταση δυνατής πολιτικής αλλαγής.

Για να έχουμε ειρήνη και ασφάλεια στη γειτονιά μας, να έχουμε ασφάλεια στην επιβίωση και των επαγγελματιών και των νοικοκυριών, αλλά να έχουμε και ασφάλεια στη Δημοκρατία μας. Να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία που θα έχει Κράτος Δικαίου.

Γιατί, δυστυχώς, η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς και γι’ αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο”.

Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση!

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε:

“Δυστυχώς έχουμε μια κυβέρνηση όπου η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου βαρύνεται με ελέγχους, με σκάνδαλα, με φακέλους της δικογραφίας και, δυστυχώς, πολλά μέλη και της κοινοβουλευτικής ομάδας της πλειοψηφίας είναι σε έλεγχο βαρύτατων παραπτωμάτων.

Αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα μίας κυβέρνησης διεφθαρμένης που στόχευσε σε ένα πλιάτσικο και στη δημόσια περιουσία και στην περιουσία των πολιτών, παραβιάζοντας κάθε άρθρο του Συντάγματος και κάθε έννοια Δικαίου.

Το αίτημα δεν είναι απλά να συντομεύσει ο χρόνος των εκλογών. Το αίτημα είναι να φύγουν σήμερα, γιατί κάθε μέρα που περνάει είναι επικίνδυνοι.

Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με διάφορα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα ή να δημιουργήσει άλλο θέμα συζήτησης ή να περάσει την ευθύνη στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα και στους υπουργούς.

Η αλήθεια όμως είναι ότι «το ψάρι βρωμάει απ’το κεφάλι». Γι’ αυτό και πρέπει ο κ. Μητσοτάκης να παραιτηθεί. Γιατί σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε καμία άλλη δημοκρατική χώρα, δεν θα επέμενε να κρατάει τη θέση του με τόσα σκάνδαλα, ενώ όλη η κοινωνία πιστεύει ότι είναι μια κυβέρνηση διαφθοράς».

{https://youtu.be/ZCvP7iuwFKk?si=ZTb5tEgLkTlwkeyD}

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