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O Φλωρίδης ετοιμάζεται για συνάντηση με την Κοβέσι: «Σαφέστατος ο Μητσοτάκης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», λέει
Πολιτική
10:44 - 20 Απρ 2026

O Φλωρίδης ετοιμάζεται για συνάντηση με την Κοβέσι: «Σαφέστατος ο Μητσοτάκης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», λέει

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μίλησε για την προσεχή συνάντησή του με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, τονίζοντας πως θα ζητήσει να τρέξουν οι έρευνες, όπως ζήτησε και ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Δεν τίθεται όμως θέμα άρσης της εμπιστοσύνης της Ελλάδας στον θεσμό. Όσο για τα εσωτερικά της ΝΔ σχολίασε πως  «πάντοτε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις» και πως το κόμμα δεν ήταν ποτέ «σταλινικού τύπου». 

Αρχικά, ενόψει της μεθαυριανής συνάντησης με την Λάουρα Κοβέσι, είπε πως είχε ζητήσει συνάντηση με την ευκαιρία της παρουσίας της στο Φόρουμ των Δελφών, με στόχο τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τα ζητήματα που συζητώνται ξεκίνησαν από τη στέγαση, τη στελέχωση, τις μισθολογικές αποδοχές κ.α «Αν έχει κάτι άλλο, θα μας το πει», είπε ο κ. Φλωρίδης. Ερωτηθείς αν θέσει θέματα όπως αυτά που έχει θέσει ο Άδωνις Γεωργιάδης στη συνάντηση, είπε πως «η τοποθέτηση του πρωθυπουργού» ξεκαθαρίζει το τοπίο, ενώ σημείωσε σε σχέση με το ζήτημα άρσης εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πως «η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή καλύπτει απολύτως όλο το ζήτημα αυτό».

Για το θέμα των διαρροών στις ψηφοφορίες για τις άρσεις ασυλίας, είπε ότι «υπάρχουν δύο όψεις: Η θεσμική ευθύνη, όπου ο βουλευτής ζητεί ο ίδιος την άρση, δηλώνοντας βέβαιος για την αθωότητά του. Η άλλη πλευρά είναι ότι σπεύδουμε προκαταβολικά να θεωρήσουμε τον βουλευτή ένοχο, απλώς και μόνο επειδή εμπλέκεται στη δικογραφία. Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε τις αιτήσεις άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών, με τους ίδιους να αναφέρουν πως δεν έχουν κανένα ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει πολιτικό πρόβλημα, όταν υπάρχει θεσμική λειτουργία που επιτελείται εκ μέρους των βουλευτών».

«Η αντιπολίτευση λέει ότι ο Μητσοτάκης απομονώνεται κ.α. Αυτά είναι ευσεβείς πόθοι, πρόκειται για διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται στον ίδιο χώρο, αλλά ο στόχος παραμένει», σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Ερωτηθείς αν κάποιοι που εμπλέκονται σε υποθέσεις θα πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια, είπε ότι υπήρχε διάταξη σε νόμο του 2011 ότι υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πρέπει να εξετάζονται γρήγορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία μέρα της διακυβέρνησής του, όταν ψήφισε τους Ποινικούς Κώδικες, την κατήργησε. Για το θέμα αυτό, είναι απόφαση και στάση του καθενός, δεν είναι κριτήριο για μένα αυτό. Υπάρχουν υποθέσεις που θα αντιμετωπιστούν μέσα από δικαστική διαδικασία, που δεν σημαίνει υποχρεωτικά δίκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 11:01
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