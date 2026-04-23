ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μητσοτάκης με Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης: Στο επίκεντρο η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων
Πολιτική
17:46 - 23 Απρ 2026

Μητσοτάκης με Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης: Στο επίκεντρο η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23/4 στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Marta Kos, στο πλαίσιο επαφών για την πορεία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και ιδιαίτερα την προοπτική ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι, παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αυτή δεν ανταποκρίνεται ακόμη στις προσδοκίες της ΕΕ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι, συνολικά, δεν έχουμε σημειώσει την πρόοδο που θα θέλαμε, αλλά βλέπουμε νέα δυναμική. Ασφαλώς, κάθε χώρα είναι διαφορετική και κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας για το πώς προχωράει η διαδικασία και τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε εποικοδομητικά και να βοηθήσουμε».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική σταθερότητας, σημειώνοντας: «Δύο από τις υποψήφιες χώρες είναι άμεσοι γείτονές μας, ενώ με όλες διατηρούμε πολύ στενούς δεσμούς. Για τον λόγο αυτό έχουμε έντονο ενδιαφέρον να ενσωματώσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη. Και είμαι βέβαιος ότι, όσον αφορά στο ζήτημα αυτό, οι προτεραιότητές μας συμπίπτουν απόλυτα».

{https://www.youtube.com/watch?v=U14Q7Qm22sU}

Από την πλευρά της, η Marta Kos αναφέρθηκε στη δυναμική που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη διαδικασία διεύρυνσης, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν εξελίξεις που καταδεικνύουν κινητικότητα και πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές.

Όπως σημείωσε: «Ναι, πράγματι. Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ, για την ευκαιρία να συναντηθούμε πριν επισκεφθώ τους Δελφούς. Όντως, παρατηρείται κινητικότητα όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία και έχουμε κάποια πολύ καλά νέα τις τελευταίες ημέρες. Χθες, μετά από σχεδόν 17 χρόνια, για πρώτη φορά, συστάθηκε η ομάδα εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, αλλά δείχνει τη δέσμευση των κρατών μελών και, φυσικά, του Μαυροβουνίου, καθώς και της ευρωπαϊκής επιτροπής».

Η Ευρωπαία Επίτροπος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Ελλάδας στη διαδικασία διεύρυνσης, αναφέροντας: «Και όταν μιλώ για τη διαδικασία της διεύρυνσης, η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εταίρο, ειδικά αν δούμε μπροστά, στο επόμενο έτος, κατά το δεύτερο εξάμηνο του οποίου θα έχετε την προεδρία. Πραγματικά, βασίζομαι πάνω σας. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε στη διαδικασία της διεύρυνσης χωρίς την προεδρία».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Ο Μητσοτάκης παραδομένος στο πελατειακό κράτος (του)

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών
Πολιτική

Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια των ακριτικών νησιών

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ
Πολιτική

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια
Πολιτική

Ζάλτσμπουργκ: Εύσημα στην Ελλάδα από τον Αυστριακό καγκελάριο – Μητσοτάκης: Τέλος στην αδράνεια για την ενέργεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
29/07/2026 - 18:53

Ομόφωνη απόφαση του ΔΣ Δήμου Αθηναίων για στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:35

Qualco: Αποκτά το 60% της Lever Development Consultants

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:29

Public Group: Σταθερή βελτίωση λειτουργικών επιδόσεων και πωλήσεις άνω των €500 εκατ. το 2025

Εμπορεύματα
29/07/2026 - 18:26

Πετρέλαιο: Εκτόξευση άνω του 7% μετά τις πολεμικές ιαχές Τραμπ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 18:18

Λωρίδα της Γάζας: Ισραηλινό πλήγμα σε τέμενος

Επιχειρήσεις
29/07/2026 - 18:03

Noval Property: Kαθαρά κέρδη 18 εκατ. με αξία χαρτοφυλακίου 707 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2026

Σχόλια Αγοράς
29/07/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:42

Ρέθυμνο: Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους σε επιχείρηση κατάσβεσης μεγάλης πυρκαγιάς

Ναυτιλία
29/07/2026 - 17:40

Capital Clean Energy Carriers Corp.: Αύξηση εσόδων και δυναμική ανάπτυξη στο β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
29/07/2026 - 17:30

Θεοδωρικάκος: Tο Τεχνολογικό Πάρκο ThessINTEC εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΝ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 17:17

ΔΑΕΕ: Τρεις συλλήψεις για την πυρκαγιά στο Θέατρο Μπάντμιντον

Πολιτική
29/07/2026 - 17:11

Μάντζος: Νέα προοπτική για το Κυπριακό μετά τις δηλώσεις Γκουτέρες – Όχι στη διχοτόμηση, ναι στην επανένωση

Πολιτική
29/07/2026 - 17:07

Κατρίνης: Χωρίς αντίκρισμα οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Πολιτική
29/07/2026 - 16:53

Κόμμα Καρυστιανού: Παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου ο Αυγερινός με αιχμές για «φυτευτούς συμβουλάτορες»

Ανακοινώσεις
29/07/2026 - 16:53

Fais Group: Ισχυρή στήριξη από τους μετόχους – Αντλεί €2,63 εκατ. μέσω επανεπένδυσης μερίσματος

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:46

Πτωτικές τάσεις στη Wall Street με τα βλέμματα στραμμένα στη Fed

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
29/07/2026 - 16:40

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
29/07/2026 - 16:39

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:29

Κλιμακώνει τη ρητορική ο Τραμπ για το Ιράν: Θα φάνε γερό ξύλο - Θα τους χτυπήσουμε σκληρά

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Ισχυρά αποτελέσματα για τις ευρωπαϊκές τράπεζες έναντι των αμερικανικών κολοσσών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
29/07/2026 - 16:13

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Χρηματιστήρια
29/07/2026 - 16:07

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ειδήσεις
29/07/2026 - 16:05

Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
29/07/2026 - 15:49

Σχοινάς: Χωρίς νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την ευρωπαϊκή αλιεία

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν - Ζελένσκι με επίκεντρο τις διπλωματικές εξελίξεις

Ειδήσεις
29/07/2026 - 15:48

Reuters: Νέα απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο - Οι Χούθι εξετάζουν «διόδια» στην Ερυθρά θάλασσα

Νομίσματα
29/07/2026 - 15:42

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Πολιτική
29/07/2026 - 15:37

ΠΑΣΟΚ: Να αποσυρθεί το νέο βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου

Οικονομία
29/07/2026 - 15:28

ΟΠΕΚΑ: 276.036.591,42 ευρώ καταβάλλονται την Πέμπτη 30/07 για τα επιδόματα Ιουλίου

Πολιτική
29/07/2026 - 15:23

ΠΑΣΟΚ για Χρυσοχοΐδη: Η ασφάλεια των πολιτών δεν διασφαλίζεται με επικοινωνιακές δηλώσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ