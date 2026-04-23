Μητσοτάκης με Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης: Στο επίκεντρο η ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23/4 στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Διεύρυνσης Marta Kos, στο πλαίσιο επαφών για την πορεία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και ιδιαίτερα την προοπτική ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι, παρότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αυτή δεν ανταποκρίνεται ακόμη στις προσδοκίες της ΕΕ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι, συνολικά, δεν έχουμε σημειώσει την πρόοδο που θα θέλαμε, αλλά βλέπουμε νέα δυναμική. Ασφαλώς, κάθε χώρα είναι διαφορετική και κάθε περίπτωση είναι μοναδική, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω τις απόψεις σας για το πώς προχωράει η διαδικασία και τι μπορούμε να κάνουμε για να συμβάλλουμε εποικοδομητικά και να βοηθήσουμε».

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των Δυτικών Βαλκανίων για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική σταθερότητας, σημειώνοντας: «Δύο από τις υποψήφιες χώρες είναι άμεσοι γείτονές μας, ενώ με όλες διατηρούμε πολύ στενούς δεσμούς. Για τον λόγο αυτό έχουμε έντονο ενδιαφέρον να ενσωματώσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια στην Ευρώπη. Και είμαι βέβαιος ότι, όσον αφορά στο ζήτημα αυτό, οι προτεραιότητές μας συμπίπτουν απόλυτα».

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Από την πλευρά της, η Marta Kos αναφέρθηκε στη δυναμική που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στη διαδικασία διεύρυνσης, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν εξελίξεις που καταδεικνύουν κινητικότητα και πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές.

Όπως σημείωσε: «Ναι, πράγματι. Σας ευχαριστώ, κ. πρωθυπουργέ, για την ευκαιρία να συναντηθούμε πριν επισκεφθώ τους Δελφούς. Όντως, παρατηρείται κινητικότητα όσον αφορά την ενταξιακή διαδικασία και έχουμε κάποια πολύ καλά νέα τις τελευταίες ημέρες. Χθες, μετά από σχεδόν 17 χρόνια, για πρώτη φορά, συστάθηκε η ομάδα εργασίας για τη συνθήκη προσχώρησης του Μαυροβουνίου. Αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, αλλά δείχνει τη δέσμευση των κρατών μελών και, φυσικά, του Μαυροβουνίου, καθώς και της ευρωπαϊκής επιτροπής».

Η Ευρωπαία Επίτροπος στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της Ελλάδας στη διαδικασία διεύρυνσης, αναφέροντας: «Και όταν μιλώ για τη διαδικασία της διεύρυνσης, η Ελλάδα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό εταίρο, ειδικά αν δούμε μπροστά, στο επόμενο έτος, κατά το δεύτερο εξάμηνο του οποίου θα έχετε την προεδρία. Πραγματικά, βασίζομαι πάνω σας. Δεν μπορούμε να επιτύχουμε στη διαδικασία της διεύρυνσης χωρίς την προεδρία».