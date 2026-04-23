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Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά - Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης
Πολιτική
23:59 - 23 Απρ 2026

Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει σε πολλά - Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Reporter.gr Newsroom
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Με πολύ θετικά λόγια για την Ελλάδα μίλησε την Πέμπτη το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.

Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart News, στο περιθώριο του 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε πως «η Ελλάδα είναι φανταστική» και ότι «μάς έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς, γιατί κατανοεί τη σημασία».

Για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι «τρομερός τύπος» (terrific guy).

Στις δηλώσεις του ο Τραμπ έκανε και μία... καθησυχαστική δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν, λέγοντας πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Ωστόσο, δεν είχε νεότερα σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Όπως προαναφέραμε, είχε προηγηθεί συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει πως οι σχέσεις Ελλάδας–ΗΠΑ, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ είπε πως τον περιμένει στην Ελλάδα διαβεβαιώνοντας πως θα τύχει θερμής υποδοχής και θα περάσει καλά.

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