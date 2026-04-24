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Γεωργιάδης: Το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους μετά το Ταμείο Ανάκαμψης
Υγεία
09:48 - 24 Απρ 2026

Γεωργιάδης: Το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικής μαστογραφίας θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Reporter.gr Newsroom
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Τη σημασία των προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής επεσήμαναν σήμερα (24/4) οι ομιλητές σε θεματικό πάνελ του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.      

Πιο αναλυτικά, από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προανήγγειλε τη συνέχιση του προγράμματος δωρεάν προληπτικής ψηφιακής μαστογραφίας και μετά την εξάντληση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι, μέσω του προγράμματος κατά του καρκίνου του μαστού, 30.000 γυναίκες εντόπισαν τη νόσο σε αρχικό στάδιο και έλαβαν έγκαιρη θεραπεία. «Το “Προλαμβάνω” είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και μας έχει δώσει μία τεράστια βάση δεδομένων από τον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας, πάνω στην οποία μπορούμε να χτίσουμε πολιτικές πρόληψης», επεσήμανε. Πρόσθεσε ότι, μετά από αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων, θα αποφασιστεί ποια ακόμη προγράμματα θα συνεχιστούν, ενώ ενδέχεται να ενταχθεί και ο γονιδιακός έλεγχος. Ο Υπουργός Υγείας τόνισε ακόμη ότι το πρόγραμμα είχε και παιδευτικό χαρακτήρα, καθώς στην αρχή η συμμετοχή ήταν περιορισμένη, όμως με την πάροδο του χρόνου αξιοποιήθηκε από ολοένα και περισσότερους δικαιούχους.

Η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επεσήμανε ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου διεκδικούν χρηματοδότηση για περισσότερα προγράμματα προληπτικής ιατρικής, ενώ χαρακτήρισε το «Προλαμβάνω» ως «επανάσταση», επειδή εφαρμόστηκε σε μαζική κλίμακα, διατηρώντας παράλληλα εξατομικευμένο χαρακτήρα. Πρόσθεσε ακόμη ότι, πέρα από τη χρηματοδότηση, απαιτείται και συστηματικός σχεδιασμός. Όπως σημείωσε, πολλά προγράμματα προληπτικής ιατρικής στην ΕΕ αξιολογήθηκαν και στη συνέχεια προσαρμόστηκαν, με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας, κυρίως σε καρκίνους και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ο Ιγνάτιος Οικονομίδης, Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Ηχοκαρδιογραφίας και Εργαστηρίου Προληπτικής Καρδιολογίας της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αττικόν», δήλωσε πως το νοσοκομείο συμμετέχει στο πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας με μεγάλη προσέλευση και ευρύ φάσμα εξετάσεων. Παράλληλα, πρότεινε να θεσπιστεί πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και για το κάπνισμα, επισημαίνοντας ότι η επιστημονική ομάδα του νοσοκομείου διαθέτει ειδικές μελέτες για τη διακοπή του καπνίσματος και τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας.

Η Νικολέττα Χαλιώτη, Οικονομική Διευθύντρια Ελλάδας & BGIN (BeNeLux, Ελλάδα, Ισραήλ, Σκανδιναβικές χώρες) της Medtronic Hellas SA, αναφερόμενη στα περιορισμένα διαθέσιμα κονδύλια σε όλες τις χώρες, τόνισε πως «τα προληπτικά προγράμματα πρέπει να στηρίζονται στο κατά πόσο ο ασθενής ζει καλύτερα και έχει λιγότερες επανεισαγωγές, σε ορίζοντα δεκαετίας, και να μην καταβάλλεται η όποια αποζημίωση εφάπαξ, στην αρχή. Αν δεν υπάρχει αυτό, η αποζημίωση διακόπτεται». Ανέφερε ως παράδειγμα εφαρμογής αυτού του πολυετούς μοντέλου ένα καρδιολογικό κέντρο στη Φινλανδία, το οποίο δεν αποζημίωσε ασθενή για ακριβή καρδιακή βαλβίδα, καθώς η εξέλιξη της υγείας του δεν ήταν η αναμενόμενη.

Η Φιλίππα Μιχάλη, Πρόεδρος Δ.Σ. και CEO της NN Hellas, επεσήμανε: «Αν θέλουμε πραγματικά ένα ισχυρότερο ευρωπαϊκό σύστημα υγείας, πρέπει να μετακινηθούμε από τη διαχείριση της ασθένειας στην πρόληψη και τη διατήρηση της καλής υγείας. Σε αυτή τη μετάβαση, η ιδιωτική ασφάλιση έχει έναν διακριτό και σημαντικό ρόλο: να λειτουργεί συμπληρωματικά, κατευθύνοντας πόρους στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα δεδομένα με υπευθυνότητα. Το ζητούμενο είναι δημόσιος και ιδιωτικός τομέας να λειτουργούν όχι μόνο παράλληλα αλλά και συντονισμένα, με ξεκάθαρους ρόλους και πραγματική αξία για τον πολίτη».

Η Martina Branconi, Παγκόσμια Επικεφαλής Ρυθμιστικής Ανάπτυξης της BAT στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπογράμμισε πως η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στη νομοθέτηση περιορισμών για την πρόσβαση ανηλίκων στη νικοτίνη. Επισήμανε, ωστόσο, ότι, παρά τους περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στον καπνό, στην αγορά κυκλοφορούν πολλά εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης. Όπως ανέφερε, υπάρχουν προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη, τα οποία, κατά την άποψή της, θα μπορούσαν να κυκλοφορούν υπό αυστηρούς περιορισμούς, αντί να απαγορεύονται πλήρως, καθώς ένα τέτοιο μέτρο, σύμφωνα με την εμπειρία της, αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα.

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