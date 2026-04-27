Φάμελλος: «Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης που θέτει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών»

Με ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος καταδίκασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα, να θέσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για μια εξέλιξη που προκαλεί έντονες αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάταξη εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της υπόθεσης και τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Πιο αναλυτικά, στη δήλωση του ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρει: «Η σημερινή διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλλα να θέσει στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι απαράδεκτη.

Και αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των Δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κουκουλωθεί, όσο και να το θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μερίδα της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.

Απαιτώ την ανάκληση της διάταξης.

Γιατί μπροστά στην αναζήτηση της αλήθειας δεν πρέπει να μπαίνει κανένα εμπόδιο.

Οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

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