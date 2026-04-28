Εγκαινιάστηκε η Βασιλίσσης Όλγας: Ένα πολυδιαφημισμένο έργο που νυν και πρώην το «διεκδικούν»

Τα έργα ανάπλασης στη Βασιλίσσης Όλγας επισκέφθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των ευρύτερων παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης αρχαιολογικής και πολιτιστικής διαδρομής στο κέντρο της Αθήνας. Το εγχείρημα αφορά μια ζώνη μήκους περίπου 4 χιλιομέτρων και συνολικής επιφάνειας 15.000 στρεμμάτων, αποτελώντας ένα από τα πλέον προβεβλημένα, αλλά και αμφιλεγόμενα, έργα αστικής αναβάθμισης.

Κατά την επίσκεψη, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων Α.Ε., Χρόνης Ακριτίδης. Όπως παρουσιάστηκε, οι παρεμβάσεις έχουν υλοποιηθεί σε έκταση 28.360 τετραγωνικών μέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των εργασιών.Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που, όπως είπε και η κα Υπουργός, ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα.

Περιηγήθηκα σήμερα στη νέα Βασιλίσσης Όλγας και πραγματικά εντυπωσιάζομαι από την ποιότητα των εργασιών και από την πολύ μεγάλη πολιτιστική σημασία που το έργο αυτό έχει για την ανάδειξη της Αθήνας, για τους κατοίκους της, αλλά και για τα εκατομμύρια των επισκεπτών της.

Θέλω να συγχαρώ και πάλι όλους όσοι εργάστηκαν για το έργο αυτό, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή η οποία το εκκίνησε, την “Ανάπλαση Α.Ε.” και το Υπουργείο Πολιτισμού που εργάστηκαν συστηματικά για την ολοκλήρωσή του.

Χαίρομαι που και η νυν Δημοτική Αρχή, έστω και με κάποια καθυστέρηση, διότι δεν υποστήριξε το έργο όταν αυτό σχεδιάστηκε, αναγνωρίζει τη σημασία του», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε: «Με τον Κωστή Μπακογιάννη, όταν ήταν Δήμαρχος, ξεκινήσαμε το έργο αυτό, κ. Πρόεδρε, μέσω της “Ανάπλαση Α.Ε.”, προκειμένου να αποδοθεί στον Αθηναίο πολίτη ένας δρόμος περιπάτου και αναψυχής, και με την αρχαία σημασία της λέξης.

Είναι πολύ σημαντικό που σήμερα, με τη δική σας παρουσία, επιβεβαιώνεται και επισφραγίζεται αυτό το οποίο ήταν στο σχεδιασμό της πόλης από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και σας ευχαριστούμε πολύ».

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Μια ανάπλαση που δημιούργησε πολλές αντιπαραθέσεις

Η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας αποτέλεσε μεν ένα εμβληματικό έργο για το κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και «πεδίο αντιπαράθεσης» ανάμεσα στην πρώην και τη νυν δημοτική αρχή.

Ο Χάρης Δούκας υποστήριζε ότι το έργο είχε καθυστερήσει πολύ από τον πρώην δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη αλλά και από τα συναρμόδια υπουργεία αφού είχε εμπλακεί στις παρεμβάσεις της Βασιλίσσης Σοφίας ακόμα και το υπουργείο Μεταφορών όσο και το Ενέργειας, ενώ ο Κώστας Μπακογιάννης με την σειρά του υποστήριζε ότι ο νυν δήμαρχος πολεμούσε το έργο και το «αγάπησε» ξαφνικά.

Πάντως, στην σημερινή πιλοτική παράδοση του έργου, όλοι είναι «νικητές»… Ο Χάρης Δούκας, αν και δεν παραβρέθηκε στην παράδοση με τον πρωθυπουργό και την υπουργό Πολιτισμού σε ανάρτηση του τονίζει την σημασία του έργου για τους κατοίκους της Αθήνας αναφέροντας: «Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι οι πραγματικές ανάγκες των πολιτών δεν μπορούν να αγνοούνται. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για πιλοτική παράδοση της Βασιλίσσης Όλγας στην κυκλοφορία είναι μια ξεκάθαρη δικαίωση για τους Αθηναίους και για τη θέση που υπερασπιστήκαμε με επιμονή και συνέπεια», ενώ επανάφερε τις σπόντες προς τον Κώστα Μπακογιάννη τονίζοντας: «Είναι όμως και κάτι ακόμα: μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των επιλογών της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που ήθελε τη Βασιλίσσης Όλγας ιδιωτικό δρόμο».

Από την πλευρά του ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος συνόδευσε τον πρωθυπουργό στον περίπατο του, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την περάτωση του έργου και ανέφερε: «Η Βασιλίσσης Όλγας είναι πλέον ένας από τους ομορφότερους δρόμους της Αθήνας και είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Τόσα χρόνια μίλησαν πολλοί. Τώρα πια μιλάει το έργο», ενώ ευχαρίστησε τους πάντες – ακόμα και την προηγούμενη αντιπολίτευση του Παύλου Γερουλάνου- αλλά δεν αναφέρθηκε στον νυν δήμαρχο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4tak3a8mi1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}