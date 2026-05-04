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Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά και επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό
Πολιτική
20:58 - 04 Μάι 2026

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η ακρίβεια «πνίγει» τα νοικοκυριά και επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό

Reporter.gr Newsroom
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Σταθερό προβάδισμα 16,8 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Action 24. Παρόλα αυτά, ένα ποσοστό άνω του 66% θεωρεί λάθος τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την ακρίβεια να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά.

Η ΝΔ καταγράφει 31,2% στην εκτίμηση ψήφου, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,4%, ενισχυμένο οριακά. Εντυπωσιακή άνοδο σημειώνει η κατηγορία «άλλο κόμμα», η οποία εκτοξεύεται στο 12,6% από 8,8%, αποτυπώνοντας αυξημένη ρευστότητα στο εκλογικό σώμα.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2% (μειωμένη), το ΚΚΕ με 7,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3%. Χαμηλότερα κινούνται η Φωνή Λογικής (4,3%), το ΜεΡΑ25 (2,8%), η Νίκη (1,7%), οι Δημοκράτες (1,1%), οι Σπαρτιάτες (1,1%) και η Νέα Αριστερά (1%).

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ καταγράφει 25,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,7% και ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα με μικρότερα ποσοστά, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 18,4%.

Ωστόσο, στην ερώτηση για το πότε να γίνουν οι εκλογές, οι απόψεις μοιράζονται στα τρία. Το 39,3% απάντησε ότι θέλει οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 2027, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η τετραετία της κυβέρνησης. Το 28,4% θέλει οι εκλογές να γίνουν άμεσα, ενώ το 24,6% θέλει οι εκλογές να γίνουν το Φθινόπωρο.

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Η ΝΔ «βλέπει» παράσταση νίκης – Ανεβαίνει η δυναμική Τσίπρα

Στην παράσταση νίκης, το 54,4% εκτιμά ότι η ΝΔ θα επικρατήσει στις επόμενες εκλογές, με την εικόνα πολιτικής κυριαρχίας να παραμένει ισχυρή. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 28,9%, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί με σημαντική απόσταση.

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Αρνητικό το κοινό για τις κυβερνητικές επιλογές - Κυριαρχία της ακρίβειας

Θετικά και μάλλον θετικά αξιολογεί το 31,5% τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, έναντι 66,2% που εκφράζει αρνητική άποψη. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περιορισμένη ικανοποίηση ως αξιωματική αντιπολίτευση, με μόλις 10,6% θετικές γνώμες συνολικά.

Στο πολιτικό κλίμα, η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για το 52,2% των πολιτών, ενώ ακολουθούν Οικονομία / Ανάπτυξη με 30,7%, η διαφθορά με 18,1%, η απονομή δικαιοσύνης/ κράτος δικαίου με 15,6%, οι τιμές καυσίμων – ενέργειας κ.λ.π με 14,7%, ο Πόλεμος στο Ιράν με 11,7% , η κατάσταση στο ΕΣΥ με 9,4%, η εγκληματικότητα/ φαινόμενα βίας με 9% κ.λ.π.

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Όσον αφορά, τα Οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την ακρίβεια και την στήριξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών λόγω και των συνθηκών, το 35,8% δηλώνουν ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αναλυτικά, το 9,1% δηλώνει ότι βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση, θα βοηθήσουν και το 26,7% ότι βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση αλλά δεν επαρκούν. Το 27% δηλώνει ότι είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και το 35,8% ότι δεν έχουν καμία ουσιαστική αξία.

Ιδιαίτερη ανησυχία καταγράφεται για τις διεθνείς εξελίξεις, με το 76,8% να δηλώνει ότι τον προβληματίζει ο πόλεμος στο Ιράν, ενώ η πλειοψηφία θεωρεί ότι οι γεωπολιτικές αναταράξεις ενισχύουν την ανάγκη για σταθερότητα.

Υψηλό βαθμό θετικής αντιμετώπισης από την κοινή γνώμη παρουσιάζει συνολικά η εξωτερική και αμυντική πολιτική της Κυβέρνησης. Πολύ και αρκετά θετική άποψη έχει συνολικά το 44,7% , ενώ το 52,9% την αντιμετωπίζει λίγο ή και καθόλου θετικά ( το καθόλου συγκεντρώνει το 28%. 4. Η ανησυχία για την προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων είναι σχεδόν καθολική. Το 92,3% δηλώνει πολύ και αρκετά ανήσυχο για μια τέτοια προοπτική , με το 6,8% να δηλώνει λίγο και καθόλου.

Ρευστό πολιτικό τοπίο και «γκρίζα ζώνη»

Στο πεδίο των πιθανών νέων πολιτικών σχηματισμών, το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα συγκεντρώνει δυνητική αποδοχή 19,1%, ενώ η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζει σταθερό ενδιαφέρον με 21,1% δυνητική ψήφο. Αντίστοιχα, πιθανό κόμμα Σαμαρά καταγράφει χαμηλότερα επίπεδα ενδιαφέροντος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dia13cxbjt2p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαχρονικό το ρουσφέτι – Σωστό μέτρο η καθιέρωση ασυμβίβαστου υπουργού - βουλευτή

Με αφορμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δόθηκαν στην δημοσιότητα , το 42,8% δηλώνει ότι πρόκειται για μία ακόμα εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά, επί όλων των Κυβερνήσεων, το 42,2% ότι δείχνουν ότι επί της σημερινής Κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι και το 11,4% ότι δεν προσέθεσαν κάτι νέο στην εικόνα.

Το 43% θεωρεί για το ίδιο θέμα ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε σωστά και άμεσα αντανακλαστικά για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών και την παραίτηση των Υπουργών. Το 50,5% έχει αντίθετη άποψη.

Τέλος, το 47,7% πιστεύει ότι είναι σωστό μέτρο η καθιέρωση ασυμβίβαστου Υπουργού και ιδιότητας Βουλευτού, με το 35,8% να έχει αντίθετη άποψη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dia1gku32tld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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