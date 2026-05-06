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Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα – Σε εξέλιξη οι διεργασίες
Πολιτική
08:12 - 06 Μάι 2026

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψης Τραμπ στην Αθήνα – Σε εξέλιξη οι διεργασίες

Reporter.gr Newsroom
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Προχωρημένες θεωρούνται οι συζητήσεις για πιθανή παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα εντός του 2026, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση. Ο Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να είναι παρών στην πρωτεύουσα τον Ιούλιο, ενώ αρκετά πιθανή θεωρείται και η συμμετοχή του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Για τον Τραμπ, ωστόσο, παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η σχετική πληροφορία αναφέρθηκε από την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την παρουσία της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ την Τρίτη (5/5), με αρκετούς να υπογραμμίζουν τη λέξη «ενδέχεται», δεδομένου ότι το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο. Πρόκειται για την τρίτη φορά που η Γκιλφόιλ υπαινίσσεται μια πιθανή επίσκεψη.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τις ευρύτερες εξελίξεις που φαίνεται να προηγούνται. Έτσι, η παρουσία του Τραμπ δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη, αν και η Αμερικανίδα πρέσβειρα φαίνεται να εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση, με στόχο μια επίσκεψη εντός του 2026.

Η πιθανή παρουσία των Ρούμπιο και Χέγκσεθ εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ–Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ θα δώσει το «παρών» τον Ιούλιο στην Άγκυρα, λόγω της ετήσιας συνόδου του NATO στην Τουρκία. Με αφορμή τη σύνοδο και λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, πληροφορίες των τελευταίων μηνών δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο επίσκεψής του και στην Αθήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dibat0qf7i09?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 08:25
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