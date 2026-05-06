Μενδώνη: Συνδέουμε τα μνημεία της Θεσσαλονίκης με τις ανάγκες μίας σύγχρονης πόλης

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία σε σημαντικά έργα πολιτισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, ενημερώθηκε για τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που εκτελούνται στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Ο Ιερός Ναός, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα σπουδαιότερα δείγματα βυζαντινής ναοδομίας διεθνώς, βρίσκεται σε φάση παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί το πρώτο απτό αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος «Μνημεία και σύγχρονος αστικός ιστός», το οποίο εξέτασε τρόπους ανάδειξης του ναού και του αρχαιολογικού του χώρου.

«Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου αποτελεί τον πνευματικό και ιστορικό πυρήνα της Θεσσαλονίκης. Με το συγκεκριμένο έργο δεν αποκαθιστούμε απλώς χρηστικές υποδομές, αλλά αποδίδουμε στο μνημείο τον σεβασμό που του αρμόζει. Η βελτίωση της προσβασιμότητας και η δημιουργία σύγχρονων χώρων υποδοχής είναι υποχρέωσή μας απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα που επισκέπτεται τον ιερό χώρο», δήλωσε μετά την αυτοψία η κ. Μενδώνη, προσθέτοντας ότι «το υπουργείο Πολιτισμού παραμένει συνεπές στις δεσμεύσεις του, υλοποιώντας έργα που συνδέουν οργανικά τα μνημεία μας με τις ανάγκες της σύγχρονης πόλης».

Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση δύο νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα στεγάσουν σύγχρονες υποδομές υγιεινής και βοηθητικούς αποθηκευτικούς χώρους. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξασφάλιση καθολικής προσβασιμότητας στον χώρο. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται παρεμβάσεις για την κατασκευή νέας κλίμακας και ειδικής ράμπας (πασαρέλας), που θα διευκολύνουν την ασφαλή κίνηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων στον αρχαιολογικό χώρο. Παράλληλα, διασφαλίζεται ότι οι νέες κατασκευές θα ενταχθούν αρμονικά στο ιστορικό περιβάλλον χωρίς να αλλοιώνουν τον βυζαντινό χαρακτήρα του μνημείου.

Στη συνέχεια, η υπουργός Πολιτισμού πραγματοποίησε αυτοψία στο τέμενος Χαμζά Μπέη, γνωστό ως «Αλκαζάρ». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 9.908.239,29 ευρώ και χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Η κ. Μενδώνη ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν προληπτικές στερεώσεις του εσωτερικού διακόσμου, καθαιρέσεις σαθρών κονιαμάτων, ενέματα και συρραφές ρωγμών, καθώς και κρίσιμες εργασίες συντήρησης ξυλοδεσιών και μεταλλικών ελκυστήρων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η επιστέγαση των θόλων της περίστυλης αυλής και της βόρειας αίθουσας με φύλλα μολύβδου, ενώ σε μεγάλο τμήμα του μνημείου έχουν ήδη απομακρυνθεί τα ικριώματα.

«Το Τέμενος Χαμζά Μπέη, ένα τοπόσημο άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης, ανακτά τη δομική του υγεία και την αρχιτεκτονική του αίγλη. Παρά τις μεγάλες τεχνικές προκλήσεις και τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα που ήρθαν στο φως, οι υπηρεσίες μας αντέδρασαν με ταχύτητα και επιστημονική επάρκεια. Με τις πρόσφατες τροποποιήσεις των μελετών, προστατεύουμε αποτελεσματικότερα το αυθεντικό υλικό του μνημείου και θα το αποδώσουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, όχι ως ένα κλειστό μνημείο, αλλά ως έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού που αναβαθμίζει συνολικά το ιστορικό της κέντρο», είπε χαρακτηριστικά, μετά το πέρας της αυτοψίας, η υπουργός Πολιτισμού.

Κατά την επίσκεψη δόθηκε έμφαση στην προσαρμοστικότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου απέναντι σε απρόβλεπτες τεχνικές δυσκολίες. Η αποκάλυψη στοιχείων του προϋφιστάμενου μιναρέ στη νότια πλευρά, επί της οδού Εγνατίας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη δικτύων κοινής ωφέλειας, οδήγησε στην επικαιροποίηση της μελέτης θεμελίωσης. Επιπλέον, ο εντοπισμός νέων αρχαιολογικών ευρημάτων μπροστά από το προστώο κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026 επέβαλε την αναπροσαρμογή της στατικής μελέτης ενίσχυσης με νέα τεχνικά δεδομένα.