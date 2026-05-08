Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας παίζει μπάλα σε «άλλο γήπεδο», αυτό των εύκολων και ανεφάρμοστων λύσεων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τοποθετήθηκε σήμερα (8/5) μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αποτιμώντας μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων εκλογικών «σφυγμομετρήσεων».

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει τη φράση του Πρωθυπουργού σχεικά με αυτούς που «δεν ιδρώνουν την φανέλα». Όπως λοιπόν είπε:



«Η φράση του πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως. Είπε το αυτονόητο ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να ιδρώσεις τη φανέλα. Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση και τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες, εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης και συμπλήρωσε:

«Έχουμε βιώσει περιόδους που ήταν μονοθεματική η επικαιρότητα. Χαρακτηριστικότερη περίοδος όταν με αφορμή την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών επιχειρήθηκε μια πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. Εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα διότι είχες να αντιμετωπίσεις ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις, και τον πόνο των ανθρώπων που θέλουν δικαίωση όπως όλη η κοινωνία. Άρα με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες οι οποίες είχαν πάει να γίνουν κτήμα της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά. Εγώ δε θέλω να πω ότι κάποιοι «κρυφτήκανε»… Όταν είσαι μέρος μας ομάδας, εν προκειμένω στέλεχος της κυβέρνησης πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς στην κοινωνία τα πεπραγμένα του χαρτοφυλακίου σου. Αλλά δεν παύεις να είσαι πολιτικό στέλεχος κι όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα να μιλάς και για τα υπόλοιπα. Αυτό δεν έχει μόνο τη διάσταση της επικοινωνιακής παρουσίας σε Μέσα, έχει και τη διάσταση παρουσίας στις περιοχές όπου αν κάποιος ειδικά είναι αιρετός πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα».

Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόβλημα του κ. Γεωργιάδη με τον κ. Δένδια ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε:

«Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Δένδιας στην πρώτη τετραετία ήταν υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός Άμυνας, είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη, όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αυτά τα επτά χρόνια όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες. Θεωρώ ότι είναι λάθος να εστιάζουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν υπουργό ή σε ένα πρόσωπο. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα ερμηνεύσω τον υπουργό Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης έχει μια πορεία αυτόνομη, δική του όπου ο ίδιος μιλάει για τον εαυτό του, αλλά επειδή έχω τη δυνατότητα να επικοινωνώ μαζί του νομίζω ότι η κουβέντα αυτή έχει να κάνει ευρύτερα με το πόσο πρέπει να βγαίνουμε μπροστά, να μην κρυβόμαστε και πολλές φορές να απαντάμε και για ζητήματα πέραν του χαρτοφυλακίου μας όταν η ατζέντα μας είναι μονοθεματική».

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και τα σενάρια διενέργειας των εκλογών τον Οκτώβριο, επαναλαμβάνοντας ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά το 2027.

Για την κάμψη της ΝΔ που παρατηρείται σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Αν μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου αυτό πρέπει να το κάνουμε επί του 100%. Δηλαδή, στην εκτίμηση ψήφου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εκτίμηση ψήφου λέει πάντα στην αλήθεια. Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ κινείται πέριξ του 30% που περίπου μια μονάδα κάτω ήταν το σημείο εκκίνησης της προεκλογικής περιόδου του 2023. Δεν λέω ότι αυτό που έγινε το 2023 θα γίνει το 2027 κάθε εκλογική διαδικασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τα δικά της διλήμματα, πιστεύω όμως σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η επιτυχία ή η αποτυχία γιατί ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία των εκλογών για εμάς το 2027 έχει να κάνει την αποτελεσματικότητά μας και με το τι θα πούμε στον κόσμο για την επόμενη τετραετία. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποτιμώ τους πολιτικούς μας αντιπάλους, θεωρώ ότι το μεγάλο συγκριτικό μας πλεονέκτημα -και προσωπικά του κ. Μητσοτάκη και συνολικά της παράταξης- είναι ότι αυτό το οποίο λέμε έχει αρχή, μέση και τέλος χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει κι εμείς να διορθώσουμε πολλά πράγματα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την οικονομία. Όσο η παράταξη αυτή κι προσωπικά ο Πρωθυπουργός παρουσιάζουν μια σαφή εναλλακτική κι από την άλλη ακούμε μόνο φωνές, τοξικότητα, αντιρρήσεις, -όχι για το όχ-ι, τόσο παραμένω συγκρατημένα αισιόδοξος για άλλη μια εκλογική νίκη», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν το κόμμα Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα για τη ΝΔ ο κ. Μαρινάκης είπε:

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να υποτιμήσεις το γεγονός ότι επανέρχεται στην πρώτη γραμμή ένας πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Με βάση τα όσα έχουμε ακούσει και έχουμε δει από τον κ. Τσίπρα και μετά το rebranding θεωρώ ότι παίζει σε ένα άλλο γήπεδο. Δηλαδή, δεν παίζει στο γήπεδο που παίζουμε εμείς. Το γήπεδο το δικό μας είναι του προγραμματικού λόγου, της πολιτικής αντιπαράθεσης, της διόρθωσης λαθών και των παραδοτέων. Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστών λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης. Σε αυτό το γήπεδο εμείς δεν θα συμμετέχουμε, το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει δυστυχώς. Άρα, θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή ούτε θα μας βοηθήσει, ούτε όμως θα αλλάξει τη στόχευση που είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Σίγουρα θα δημιουργήσει μια ανακατάταξη στα υπόλοιπα κόμματα του άλλου γηπέδου».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε ότι:

«Το πλεονέκτημα του κ. Τσίπρα έναντι του κ. Ανδρουλάκη είναι ότι είναι αυθεντικότερος εκφραστής ο ίδιος και οι άνθρωποι που ήταν μαζί του στην πρώτη του θητεία των εύκολων ανεφάρμοστών λύσεων, των συνθημάτων και της πολιτικής που στο τέλος είναι αντίθετη με αυτά που υπόσχεσαι. Αυτό θεωρώ ότι εκφράζει ο κ. Τσίπρας, από την άλλη όμως ο κ. Τσίπρας έχει δοκιμαστεί δηλαδή είναι κάτι το οποίο οι πολίτες το έχουν δει και αυτό έχει την αξία του».

Στον επίλογό του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πιθανή απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως τόνισε:

«Ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Ξεκίνησαν προχθές οι προσκλήσεις. Πέραν όμως του πρωτοκόλλου υπάρχει και η προσωπική συνάντηση του κ. Ρουσόπουλου, θα τον επισκεφτεί, θα τον καλέσει από εκεί και πέρα η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος. Προφανώς ο Κ. Καραμανλής είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης, αυτό δε θα σβήσει ποτέ. Όλοι θέλουμε να είναι στο συνέδριο. Το συνέδριο είναι το συνέδριο της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο δηλαδή κι ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο παρών θα είναι για τους Νεοδημοκράτες δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του . Είναι μια προσωπική απόφασή του κ. Καραμανλή».