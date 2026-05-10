Υποκλοπές: Πολιτική θύελλα μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Η αντιπολίτευση ζητά απαντήσεις

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η νέα δημόσια τοποθέτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ανεβάζουν τους τόνους και να μιλούν για «έμμεση ομολογία πολιτικής ευθύνης» στην υπόθεση των υποκλοπών, ζητώντας ταυτόχρονα καθαρές απαντήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά από μακρά περίοδο δημόσιας σιωπής, ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο, μιλώντας για την υπόθεση των υποκλοπών, τις πολιτικές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγος και το timing της συνέντευξης αποτελούν, σίγουρα, λόγους για να δεχθεί τα πυρά των πολιτικών του αντιπάλων, εντός και εκτός κόμματος, με κάποιους να κάνουν λόγο για θυματοποίηση και κάποιους ακόμα και για απειλές και εκβιασμούς προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν άμεσα στην συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη και ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις, τόσο από τον ίδιο, όσο και από τον πρωθυπουργό για την υπόθεση των υποκλοπών.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά ασκεί δριμεία κριτική, κάνοντας λόγο για προσπάθεια «πολιτικής επανεμφάνισης από θέση ασφαλείας» του κ. Δημητριάδη, τον οποίο συνδέει με «μηχανισμούς συγκάλυψης» γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών. Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, η δημόσια τοποθέτηση του πρώην στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού «αποτυπώνει πολιτική ευθύνη που δεν μπορεί να αποκοπεί από το Μέγαρο Μαξίμου».

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Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει σειρά ερωτημάτων για κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, όπως οι παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, οι καταγγελλόμενες διασυνδέσεις με το σύστημα Predator, αλλά και οι θεσμικοί χειρισμοί γύρω από την ΕΥΠ. Παράλληλα, κάνει λόγο για «απόπειρα απαξίωσης της κριτικής ως τοξικότητας» και την απορρίπτει ως «πολιτική υπεκφυγή απέναντι στην ανάγκη λογοδοσίας».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, γίνεται λόγος για «πλήρη δικαίωση των καταγγελιών» του κόμματος σχετικά με το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Σε ανακοίνωση της Κουμουνδούρου υποστηρίζεται ότι ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργικού γραφείου «επιβεβαιώνει τον κεντρικό του ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού ΕΥΠ-Predator» και ότι με τη δημόσια στάση του «ουσιαστικά μεταφέρει την πολιτική ευθύνη στο Μέγαρο Μαξίμου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους, κάνοντας λόγο για «ομολογία συγκάλυψης με πολιτικά κίνητρα» και για «δίκτυο αδιαφάνειας που προστατεύει την κυβέρνηση». Παράλληλα, καλεί τον πρωθυπουργό να τοποθετηθεί άμεσα και ξεκάθαρα για το κατά πόσο αποδέχεται ή απορρίπτει όσα αποδίδονται στον πρώην στενό του συνεργάτη, θέτοντας ζήτημα πολιτικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο.

Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεων των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι το αίτημα για θεσμική διερεύνηση της υπόθεσης και πολιτική λογοδοσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα απαντήσεις στη Βουλή και στην κοινή γνώμη, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιμένει ότι ο κ. Δημητριάδης πρέπει να κληθεί πρώτος να καταθέσει στη νέα εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

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