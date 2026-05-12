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Γερουλάνος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Προτείνω τρεις λέξεις: «Χαλινάρι στην εξουσία»
Πολιτική
23:10 - 12 Μάι 2026

Γερουλάνος για Συνταγματική Αναθεώρηση: Προτείνω τρεις λέξεις: «Χαλινάρι στην εξουσία»

Reporter.gr Newsroom
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«Τρεις λέξεις: «Χαλινάρι στην εξουσία», χαρακτηρίζουν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για τη συνταγματική αναθεώρηση είπε στην ομιλία του στην κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθηνών, Παύλος Γερουλάνος, στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Και πρόσθεσε: «Αυτό δηλαδή που πρέπει να δει ο πολίτης να κάνει το πολιτικό σύστημα. Μπορεί να μην είναι το πρώτο πράγμα που ζητάει ο πολίτης από το κράτος όταν το εισόδημά του δεν βγάζει το μήνα, αλλά είναι το δεύτερο και ανοίγει τη συζήτηση για ευρύ φάσμα θεμάτων που έχουν να κάνουν με τη σχέση του πολίτη με το κράτος».

Ο Παύλος Γερουλάνος μίλησε για «ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της Αναθεώρησης του Συντάγματος που δεν προβάλλεται αρκετά: Η διαδικασία απαιτεί από το πολιτικό σύστημα να κοιταχτεί στον καθρέφτη. Να αποφασίσουμε τι είναι αυτά που κάνουμε λάθος, γιατί, και πώς πρέπει να τα διορθώσουμε. Με άλλα λόγια, η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η απόλυτη διαδικασία αυτοκριτικής, αυτοελέγχου και προόδου της εξουσίας και του πολιτικού συστήματος. Η συμπεριφορά μας στη διαδικασία αυτή περιγράφει γλαφυρά την εξουσία, πώς αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας, και τη δυνατότητα μας να κυβερνήσουμε την χώρα».

Μιλώντας για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Α΄ Αθηνών τόνισε ότι «οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, ανοίγουν τη συζήτηση στη σωστή βάση. Γιατί; Διότι παρακινούνται από την παραδοχή ότι το πολιτικό σύστημα παραμένει προβληματικό και ότι στην Ελλάδα χρειάζεται ουσιαστικός έλεγχος της εξουσίας. Κάθε εξουσίας. Διότι χωρίς έλεγχο της εξουσίας δεν θα έχουμε ποτέ κράτος δικαίου. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική παραδοχή και οι προτάσεις μας κινούνται προς την κατεύθυνση να διορθωθούν αυτές οι παθογένειες».

Αντιθέτως οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε πως «στερούνται αξιοπιστίας» και παρέθεσε 4 ερωτήματα τα οποία το αποδεικνύουν:

«1. Αν θέλει μεγαλύτερη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας γιατί δεν κράτησε στην θέση της την κα. Σακελλαροπούλου;

2. Αν θέλει να περιορίσει την εμβέλεια του νόμου περί ευθύνης υπουργών γιατί τον χρησιμοποιεί για να προστατέψει βουλευτές;

3. Αν θέλει να καταργήσει την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων γιατί δεν έκανε αξιολόγηση και απολύσεις εκεί που αρμόζει, βάση του δικού της νόμου;

4. Και αν ήθελε αλλιώς την κυβέρνηση, χωρίς βουλευτές, γιατί ανακυκλώνει ξανά και ξανά βουλευτές που έχουν απαξιωθεί;

Διότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με λόγια να βγει από καταστάσεις τις οποίες δημιούργησε με τις πράξεις της. Χρησιμοποίει την αναθεώρηση αποκλειστικά για επικοινωνιακούς σκοπούς. Για άλλη μια φορά, χρησιμοποιεί μια κορυφαία πολιτική διαδικασία, για επικοινωνιακό αποπροσανατολισμό και όχι για το καλό της πατρίδας. Και το κάνει χωρίς ντροπή».

Κλείνοντας την ομιλία του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «Αν αποτύχουμε και σε αυτή την αναθεώρηση η οργή της κοινωνίας θα πάρει διαστάσεις που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Είναι απόλυτη ανάγκη να μπει τώρα δημοκρατικό χαλινάρι στον τρόπο με τον οποίο ασκείται η εξουσία στη χώρα. Μακριά από ανεξέλεγκτους δήθεν άριστους. Με το τιμόνι της χώρας στα χέρια ηγετών που επιδιώκουν τη λογοδοσία, επιδιώκουν τη διαφάνεια, γιατί ξέρουν ότι χωρίς αυτά δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει λειτουργική Δημοκρατία. Με περισσότερα και σημαντικότερα θεσμικά αντίβαρα στην άσκηση των εξουσιών. Και με κάθε τρόπο ενδυνάμωση του αλληλοελέγχου των θεσμών, και της λογοδοσίας όλων προς τον πολίτη. Τώρα είναι η ώρα να δώσουμε στην κοινωνία αυτό που απαιτεί. Αλλά για να γίνει αυτό είναι προφανές ότι πρέπει να φύγει αυτή η Κυβέρνηση και να στηριχθούν οι προθέσεις και οι προτάσεις του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Ενός Κινήματος που τολμάει να σηκώσει τον καθρέφτη και να διορθώσει όσα η εποχή απαιτεί να διορθωθούν».

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