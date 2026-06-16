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Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης
Πολιτική
13:11 - 16 Ιουν 2026

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, την κατάσταση στις δημόσιες μεταφορές και τη λειτουργία του Δημοσίου άσκησε ο βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Παύλος Χρηστίδης, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Action 24, την Τρίτη (16/6).  

Ο κ. Χρηστίδης υπογράμμισε ότι η καθημερινότητα των πολιτών επιβαρύνεται διαρκώς από τις αυξήσεις στο κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει υποχωρήσει σημαντικά ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών της.

«Να θυμίσω ότι το 2019, πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου η Νέα Δημοκρατία, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων ήταν 6η από το τέλος και τώρα είναι η τελευταία μαζί με τη Βουλγαρία. Αν αυτό το κόστος το μετράει η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να μας το πει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, τονίζοντας ότι «όλοι παραδέχονται πια ότι μέχρι τις 15 και 20 του μήνα τελειώνει ο μισθός ή τελειώνει η σύνταξη».

Με αφορμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μια πλήρως κοστολογημένη παρέμβαση με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

«Πριν έρθουμε να κάνουμε τη συζήτηση για τα 35 εκατομμύρια του κόστους του μέτρου που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ για τους νέους κάτω των 24 ετών, να σας πω ότι μόνο το 2025 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε 585 εκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες. Για 15 χρόνια από σήμερα θα μπορούσαν οι νέοι μέχρι 24 ετών να πηγαίνουν και να έρχονται από τη δουλειά τους με ασφάλεια», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Η πρόταση που καταθέτουμε δεν είναι λογιστικού χαρακτήρα αλλά είναι κοστολογημένη. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητά μας», ανέφερε, ενώ χαιρέτισε τη λειτουργία του Μετρό σε 24ωρη βάση τα Σάββατα, επισημαίνοντας ότι «δημιουργεί ασφάλεια στις μετακινήσεις» και συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών, επέκρινε τις κυβερνητικές επιλογές σχετικά με τη λειτουργία του Μετρό, σημειώνοντας ότι «εν μέσω της τουριστικής περιόδου η κυβέρνηση επέλεξε να αντικαταστήσει τμήμα της Γραμμής 3 με λεωφορεία λόγω έργων», ενώ έκανε λόγο για αραιά δρομολόγια και ελλείψεις στη Γραμμή 1.

Ο Παύλος Χρηστίδης στάθηκε, επίσης, στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέοντας το ζήτημα με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες.

«Η ενίσχυση των μισθών στο δημόσιο τομέα δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Είναι και ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει συνθήκες παραγωγικότητας στο Δημόσιο. Φεύγουν οι νοσηλευτές, φεύγουν οι γιατροί, φεύγουν οι δάσκαλοι, φεύγουν οι καθηγητές. Χρειαζόμαστε πραγματικά κίνητρα για την αξιολόγηση, την αξιοπιστία και την προοπτική του δημοσίου υπαλλήλου», σχολίασε.

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