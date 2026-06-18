Όλοι εναντίον όλων στον ΣΥΡΙΖΑ – Η «σαπουνόπερα» συνεχίζεται

Πρωτοφανές είναι το κλίμα εσωστρέφειας στον ΣΥΡΙΖΑ, με σειρά κορυφαίων στελεχών να συγκρούονται μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων με τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος επιμένει σε κοινή συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, μόνο που ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει απευθύνει κανένα... προσκλητήριο.

Ο κ. Φάμελλος βρίσκεται, ως γνωστόν, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, όντας πρόεδρος ενός κόμματος που ουσιαστικά έχει αποφασίσει να βάλει «λουκέτο», χωρίς ωστόσο να το λέει ξεκάθαρα. Επιμένει στη γραμμή ότι το κόμμα δεν μπορεί να μην ακολουθήσει τον φυσικό του ηγέτη και στη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ, παρά την έντονη εσωκομματική αμφισβήτηση.

Εντούτοις, δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν το κόμμα θα κατέβει με αυτόνομα ψηφοδέλτια στις επερχόμενες εκλογές, ούτε καν αν θα ανέβει να παρουσιάσει πρόγραμμα στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Επιχείρησε, παρ' όλα αυτά, να δώσει μια απάντηση αποπέμποντας τον επικριτή του Νίκο Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Ταυτόχρονα, αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκ των πιο ένθερμων υποστηρικτών της συμπόρευσης με το κόμμα Τσίπρα.

«Σεβασμός στην απόφαση της βάσης», λέει ο Φάμελλος

Στη συνέντευξή του στο Action24 το βράδυ της Τετάρτης (17/6), ο κ. Φάμελλος υπερασπίστηκε τη γραμμή του. Επανέλαβε πως η Κεντρική Επιτροπή έλαβε δημοκρατικά την απόφαση, με καθαρή πλειοψηφία και συντριπτική στήριξη από τη βάση, και έθεσε το ερώτημα: «Ή σεβόμαστε τη δημοκρατία και τη βάση του κόμματος ή όχι;». «Η κοινωνία δεν θέλει plan B ή plan C», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε πως η σχέση μαζί του «είναι πολύ καλή έως και άριστη» και επανέλαβε πως έχει δεσμευτεί ότι ό,τι έχει να πει θα το λέει δημόσια.

«Απορρίπτω οποιαδήποτε συζήτηση για υπόγειες συνεννοήσεις», είπε. «Απορρίπτω όλη αυτή τη συζήτηση. Δεν έχει καμία σχέση με μένα και είμαι σίγουρος ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα».

Και αφού συμπλήρωσε ότι «δεν κάνω ποτέ πολιτική με προσωπικούς όρους», τόνισε πως όλοι πρέπει να δουλέψουν για την υλοποίηση της απόφασης, για μια «ενωτική συστράτευση, μια συμπαράταξη», με στόχο τη δημιουργία των όρων ώστε να φύγει το καθεστώς από τις πρώτες εκλογές. «Γι' αυτό εισηγήθηκα να υπάρξει δουλειά γι' αυτή τη συστράτευση», ανέφερε.

Η εσωκομματική αντιπολίτευση και η μάχη για τον έλεγχο

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης, που δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά της ηγεσίας του κόμματος.

Η Ρένα Δούρου, η οποία έχει πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις της μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, τόνισε σε συνέντευξή της στα «Παραπολιτικά» ότι δεν πρόκειται να βγάλει σε πλειστηριασμό την έδρα της.

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε στο Action24 ότι ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει και κάλεσε εκ νέου τον κ. Φάμελλο να δώσει εξηγήσεις. Σημειώνεται ακόμη ότι εκπνέει η δεκαήμερη προθεσμία που είχε θέσει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.

Τα ίδια στελέχη θεωρούν επίσης υπεύθυνο τον κ. Φάμελλο για τη βουτιά της Κουμουνδούρου στις δημοσκοπήσεις.

Από εκεί και πέρα, σύσσωμη η εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στο τραπέζι και το ζήτημα των περιουσιακών στοιχείων, που αφορά τόσο το κτίριο της Κουμουνδούρου όσο και τον «Κόκκινο» και την «Αυγή». Παράλληλα, υπάρχει και η κομματική επιχορήγηση, η οποία αφορά ακόμη αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα αυξηθεί περαιτέρω εφόσον το κόμμα κατέβει στις εκλογές.

Πολάκης, Δούρου και Παππάς αρνούνται να την παραχωρήσουν άνευ όρων στην ΕΛΑΣ.

Τα ανοιχτά σενάρια και οι δυσκολίες της επόμενης ημέρας

Τι μπορεί να γίνει; Ως γνωστόν, ο κ. Τσίπρας επιμένει στο να μη δέχεται πολιτικούς σχηματισμούς υπό την ομπρέλα της ΕΛΑΣ. Θέλει μόνο μεμονωμένα πρόσωπα και μάλιστα με παραίτηση από αξιώματα, ειδικά από βουλευτικές έδρες.

Αυτό δημιουργεί εκ των πραγμάτων δυσκολίες, καθώς ακόμη και βουλευτές που στηρίζουν το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού αρνούνται να παραδώσουν την έδρα τους, όπως για παράδειγμα ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Σημειώνεται ακόμη ότι προσχώρηση στο κόμμα Τσίπρα δεν έχει υπάρξει από πρόσωπα που κατέχουν βουλευτική έδρα μέσω του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΕΑΡ.

Έκδηλη ήταν επίσης η αμηχανία του στελέχους της ΕΛΑΣ Μαριζέτας Αντωνοπούλου, υποψήφιας ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ το 2024, όταν ο στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, Θανάσης Γλαβίνας, τη ρώτησε σε τηλεοπτικό πάνελ αν θα είχε προσχωρήσει στο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού εάν είχε πετύχει την εκλογή της.

Το μόνο πρόσωπο που παραιτήθηκε από βουλευτική έδρα, ανοίγοντας τον δρόμο για συμπόρευσή του με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι μέχρι στιγμής η Έφη Αχτσιόγλου.

Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται σε αχαρτογράφητα νερά και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ορισμένες φωνές κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανή παραίτηση Φάμελλου. Ένα άλλο πιθανό σενάριο, εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων μεσαίων στελεχών, είναι η αλλαγή συσχετισμών στην Κεντρική Επιτροπή προς όφελος της σημερινής εσωκομματικής αντιπολίτευσης η οποία θέλει να διατηρήσει ανοιχτό το «μαγαζί», ακόμη σε συνθήκες σύγκρουσης με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση, η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να μεταβληθούν τα πολιτικά δεδομένα μέσα σε μόλις 14 χρόνια. Το 2012 βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχοντας βρεθεί λίγα χρόνια νωρίτερα στο 3%. Το 2015-2019 κυβέρνησε, εξασφάλισε ποσοστό άνω του 30% στις εκλογές του 2019 και διατήρησε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από το 2023 και μετά, όμως, άρχισε να καταρρέει σαν χάρτινος πύργος, με το φαινόμενο Κασσελάκη, το «πραξικόπημα του μπουζουξίδικου» και την εμφανή αποστασιοποίηση του Αλέξη Τσίπρα από το πρώην κόμμα του να συνθέτουν μια πολιτική διαδρομή που, αν παρουσιαζόταν ως σενάριο σαπουνόπερας πριν από λίγα χρόνια, πιθανότατα θα απορριπτόταν ως υπερβολική. Σήμερα, αντίθετα, μοιάζει απλώς με ακόμη ένα επεισόδιο μιας ιστορίας που επιμένει να εκπλήσσει τους πάντες, πρωτίστως τους πρωταγωνιστές της.