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Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ
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10:04 - 18 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η υπογεγραμμένη πλέον συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν καθόρισε τις επενδυτικές κινήσεις στις αγορές μετοχών και ομολόγων και βύθισε τις τιμές του πετρελαίου κοντά στα προ κρίσης επίπεδα.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας – που ως γνωστόν κρίνουν την ουσία – δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές με κυρίαρχο ερώτημα το εάν μετά το πέρας των 60 ημερών θα υπάρχει πραγματική ελεύθερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ ή θα έχουμε την επιβολή τελών από το Ιράν.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις είναι θετικές για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στον βαθμό που το ενεργειακό κόστος θα επανέλθει σταδιακά στα προηγούμενα επίπεδα ενώ και η μικρότερη επίπτωση στον πληθωρισμό μπορεί να αλλάξει τις ειλημμένες αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για αυξήσεις επιτοκίων στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η χθεσινοβραδινή απόφαση της Fed που κράτησε τα επιτόκια του $ αμετάβλητα, με τις αγορές πάντως (S&P -1.2%) να στέκονται περισσότερο στην προσέγγιση του νέου προέδρου Κέβιν Γουόρς ο οποίος δεν έδωσε guidance για τις επόμενες κινήσεις αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Σε ό,τι μας αφορά είναι θετικό ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται στο ουσιαστικό άνοιγμα του τουρισμού για την χώρα με τις εκτιμήσεις πλέον να κάνουν λόγο για πιθανό demarrage με κρατήσεις last minute και στόχο το ρεκόρ εισπράξεων του 2025 (23,6 δις).

Σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων χθες ολοκληρώθηκε άλλη μια εταιρική έκδοση χρέους με το ΔΑΑ να σηκώνει από την αγορά 500 εκ. με ευρωομόλογο 7ετούς διάρκειας με πολύ ανταγωνιστικό επιτόκιο στο 3,75% και την ζήτηση να υπερβαίνει τις 5x!

Παράλληλα ανακοινώθηκε και από την ΙΝΤΕΚ η έναρξη της διαδικασίας για το ΙΡΟ της Αττικά Πολυκαταστήματα μεταξύ 24-26/6 με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 3,20 ευρώ και αποτίμηση εταιρίας στα 230 εκ. Σήμερα η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα των 0,70 ευρώ/μετοχή.

Σήμερα είναι και η τελευταία ημέρα της ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ ύψους 500 εκ. με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες όσο και από θεσμικούς επενδυτές με την υπερκάλυψη να ξεπερνάει τις 4x και την τελική τιμή διάθεσης να ανακοινώνεται αύριο πλησίον (ή και λίγο υψηλότερα) των 4 ευρώ/μετοχή.

Το χθεσινό κλείσιμο του ΓΔ στο ΕΑ σε υψηλό 17 ετών (2484 μονάδες) έδωσε ξεκάθαρο στίγμα για την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με τις 2500 μονάδες να είναι το ψυχολογικό όριο και τις 2570 το ουσιαστικό.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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