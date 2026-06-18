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Axios: Ο Νετανιάχου «βγάζει καπνούς» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις
10:22 - 18 Ιουν 2026

Axios: Ο Νετανιάχου «βγάζει καπνούς» για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Σε ιδιαίτερα δυσχερή πολιτική θέση φαίνεται να έχει περιέλθει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Axios, Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν το μνημόνιο κατανόησης που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ως μια εξέλιξη με σοβαρές στρατηγικές και πολιτικές συνέπειες για το Ισραήλ.

Την ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας, ο Νετανιάχου απέφυγε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση, επιλέγοντας να μην έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τον στενότερο σύμμαχο της χώρας του. Ωστόσο, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, στο παρασκήνιο επικρατεί έντονος προβληματισμός και δυσαρέσκεια για τους όρους της συμφωνίας.

Ειδικότερα, η κατάσταση δημιουργεί διπλή πρόκληση για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Αφενός, είχε επενδύσει πολιτικά στην υπόσχεση μιας «ολικής νίκης» απέναντι στο Ιράν, στόχος που, κατά πολλούς αναλυτές, δεν επετεύχθη. Το ιρανικό καθεστώς όχι μόνο διατήρησε τη σταθερότητά του, αλλά εκτιμάται ότι εξέρχεται από την κρίση με ενισχυμένη πλέον τη θέση του.

Αφετέρου, ο Νετανιάχου βλέπει πλέον τον Ντόναλντ Τραμπ να επιδιώκει τον τερματισμό της σύγκρουσης μέσω μιας συμφωνίας που, σύμφωνα με τους επικριτές της, προσφέρει σημαντικά οφέλη στην Τεχεράνη.

Διεθνής απομόνωση

Το Axios υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου εμφανίζεται ολοένα και πιο απομονωμένος στη διεθνή σκηνή ως προς την αντίθεσή του στη συμφωνία. Ακόμη και χώρες που διατηρούσαν παραδοσιακά σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, φαίνεται να υιοθετούν πλέον μια πιο συναινετική προσέγγιση υπέρ της αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στην Ουάσιγκτον. Αν και αρκετά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος διατυπώνουν επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας, οι περισσότεροι αποφεύγουν να αμφισβητήσουν ανοιχτά μια πρωτοβουλία που συνδέεται άμεσα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως επισημαίνει το Axios, οι συνθήκες διαφέρουν σημαντικά από εκείνες του 2015, όταν ο Νετανιάχου είχε πραγματοποιήσει παρέμβαση στο αμερικανικό Κογκρέσο προκειμένου να αντιταχθεί στη συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα με το Ιράν. Σήμερα, μια αντίστοιχη κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις σχέσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι αιχμές Τραμπ προς το Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ δε φαίνεται να κρύβει τη δυσαρέσκειά του για ορισμένες επιλογές της ισραηλινής κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των G7, ευχαρίστησε το Νετανιάχου για τη συνεργασία τους κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο συνόδευσε τα σχόλιά του με σαφείς αιχμές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι «καλός άνθρωπος», προσθέτοντας όμως ότι «μερικές φορές ενθουσιάζεται υπερβολικά», υπογραμμίζοντας παράλληλα τη διαφορά ισχύος μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με το Axios, λίγες ημέρες νωρίτερα ο Τραμπ είχε εκφράσει ακόμη εντονότερες επικρίσεις σε ιδιωτική συνομιλία, με αφορμή ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, το οποίο φέρεται να απείλησε την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Το «αγκάθι» του Λιβάνου

Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα σημεία της συμφωνίας αφορά το Λίβανο. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η κατάπαυση του πυρός καλύπτει και τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, ενώ στο πλαίσιο μιας συνολικής διευθέτησης προβλέπεται η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο.

Παρ' όλα αυτά, στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου διαμηνύουν ότι το Ισραήλ δε θεωρεί πως δεσμεύεται από το συγκεκριμένο σκέλος της συμφωνίας. Η ισραηλινή πλευρά επιμένει ότι οποιαδήποτε αποχώρηση προϋποθέτει τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Σε αυτό το φόντο, άσκησε νέα κριτική στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεωρείται αποδεκτή η καταστροφή ολόκληρων κτιρίων για την εξουδετέρωση μεμονωμένων στόχων, όπως σημείωσε χθες στο περιθώριο της συνόδου των G7.

Πολιτικές προκλήσεις ενόψει εκλογών

Το Axios καταλήγει ότι ακόμη και Αμερικανοί πρόεδροι με τους οποίους ο Νετανιάχου είχε συγκρουστεί στο παρελθόν δεν είχαν εκφράσει δημόσια τόσο ευθείες επικρίσεις εναντίον του.

Καθώς το Ισραήλ οδεύει προς εκλογές σε περίπου τέσσερις μήνες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία. Έχοντας επενδύσει σημαντικό μέρος της στρατηγικής του στην άσκηση πίεσης προς το Ιράν, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με μια συμφωνία που προωθήθηκε από τον σημαντικότερο σύμμαχο της χώρας του και η οποία αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

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