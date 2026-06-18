Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς τοποθετήθηκε σήμερα (18/6) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για την λειτουργία του νέου εργαλείου με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας με την ονομασία “PosoKanei”, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι νέο.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Real Fm επεσήμανε:

«Η πρώτη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ήταν το e-katanalotis το 2010 από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα με περισσότερες αλυσίδες super market. Τέτοιες μεθόδους είχαμε και το 2020 με την ίδια κυβέρνηση. Εγώ δεν θα αξιολογήσω ούτε θα παραγνωρίσω ότι το posokanei μπορεί να προσφέρει χρηστικά αλλά πιστεύω ότι δεν αγγίζει τον πυρήνα του προβλήματος, που είναι η καταπολέμηση των αιτιών της ακρίβειας. Καταγράφει μια τιμή που μπορεί κάποιος στο ράφι να δει, αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε αυτή η τιμή στο μήκος της παραγωγικής και εμπορικής αλυσίδας. Μπορεί να συμβάλλει στο να επιλέξει κάποιος που θα πάει να αγοράσω το προϊόν και να αντιληφθεί πού είναι ακριβότερο, πού είναι φθηνότερο ή να συγκρίνει και με ευρωπαϊκές τιμές αλλά επικεντρώνεται, στην ουσία, στην απλή καταγραφή της τελικής τιμής και δεν εξηγεί το γιατί πληρώνουμε πιο ακριβά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους».

Ενώ, με στόχο το μέτρο να γίνει ουσιωδώς αποδοτικό ο Εκπρόσωπος Τύπου εκτίμησε ότι «θα μπορούσε να συνδυαστεί και με τη φιλοσοφία του European Food Prices Monitoring Tool, που παρακολουθεί και την εξέλιξη των τιμών σε διαφορετικά στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού για να μπορεί να βλέπει κάποιος ή το κράτος - για να μπορεί να παρέμβει πιο εύκολα και να κάνει ελέγχους και να βάλει πρόστιμα ή να μπει στη διαδικασία αυτή - σε όλους τους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Παράλληλα και καθώς η ραδιοφωνική συζήτηση γινόταν μαζί με την κα Σδούκου, ακούγοντάς την ο κ. Τσουκαλάς αποδόμησε τα όσα λέει η κυβέρνηση για την καλή πορεία και μείωση του πληθωρισμού και ανέφερε ότι:

«Εγώ κρατώ αυτό που είπε η κα Σδούκου ότι ο δομικός σωρευτικός πληθωρισμός είναι της τάξης του 20%. Η ίδια συνομολογεί, δηλαδή, αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Όταν, δηλαδή, οι αυξήσεις στις συντάξεις είναι στο 13,5% τότε με τον υφιστάμενο πληθωρισμό δεν έχουμε πραγματική αύξηση των συντάξεων. Αν πάμε και στον πληθωρισμό των τροφίμων εκεί θα δούμε μεγαλύτερη επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει αποκλιμάκωση, ή έστω συντήρηση, στην Ελλάδα υπάρχει αύξηση. Για παράδειγμα, το 2025 τα εσπεριδοειδή είναι στο 18% στην Ελλάδα και το 7% στην Ευρώπη, το γάλα 4,4 στη χώρα μας και -1,7 στην Ευρώπη. Με μισθό ,λοιπόν, στα 1.100 ευρώ και με τις αυξήσεις που προανέφερα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το καλάθι έχει πολύ μεγάλη επιβάρυνση για ένα νοικοκυριό».

«Είναι παράδοξο η κυβέρνηση να μιλάει για μη κοστολόγηση, όταν τον ΠΑΣΟΚ κάνει μόνο στοχευμένες και κοστολογημένες προτάσεις και η κυβέρνηση δεν μας έχει πει ποιο είναι το κόστος που πληρώνει η κοινωνία από απευθείας αναθέσεις, από τους διαγωνισμούς με έναν μειοδότη, από την κατασπατάληση και από τα σκάνδαλα. Δεν μπορεί η κυβέρνηση, η οποία έχει φεσώσει με ένα μεγάλο ποσό την ελληνικό λαό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή με διάφορα άλλα, συνεχώς να φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη στην κοστολόγηση», τόνισε και εν συνεχεία προχώρησε σε σύντομη παράθεση των στόχων και του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

«Η κυβέρνηση, και τα στελέχη της, προφανώς δεν θέλει να τοποθετηθεί ή να ενημερωθεί ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα κυρίως μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στο κράτος ακριβώς για να αυξήσουμε την πίτα και να έχουμε διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εμείς γι’ αυτό μιλάμε για ένα νέο σύμφωνο παραγωγικής κλίμακας με πόρους, οι οποίοι θα μπορέσουν να πάνε από τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις μέχρι τον κάθε πολίτη.

Εμείς ότι πρέπει να αλλάξει παραγωγική πίστα η χώρα, ότι πρέπει να γίνει πραγματική επένδυση στην καινοτομία, ότι πρέπει το τραπεζικό σύστημα να βάλει πλάτη στις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις που αυξάνουν τον πλούτο, η Αναπτυξιακή Τράπεζα να παίξει το ρόλο της και να αιμοδοτήσει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να έχουμε εργαλεία ψηφιακά ή χρηματοδοτικά για να μεγαλώσει η πίτα.

Για το κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρξει άμεση εκκίνηση της ωρίμανσης κρίσιμων έργων με μελέτες, έχουμε πει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σαρδελοποίηση, έχουμε μιλήσει για ενιαία μητροπολιτικό σχεδιασμό κυκλοφορίας και στάθμευσης.

Το βέβαιο είναι ότι πίτα δεν μεγαλώνει με την πολιτική των ανισοτήτων και με πολιτικές που ξεχνούν τον πρωτογενή τομέα. Είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι της αγροτιάς με την πολιτική σας που έφτασε 7 χρόνια μετά να κάνετε διακομματική επιτροπή, για να πούμε ποια είναι τώρα η εθνική στρατηγική για την πρωτογενή τομέα, που δεν είχατε 7 χρόνια; Είναι ευτυχές ότι έως τώρα δεν υπήρξε καμία επένδυση στην αποθήκευση ενέργειας;», διερωτήθηκε ο κ. Τσουκαλάς.

Τέλος, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι του προκαλεί εντύπωση που δεν ακούει από την κυβέρνηση το πρόγραμμά της για την επόμενη τετραετία «μίας κυβέρνησης που κατηγορεί όλα τα κόμματα για έλλειψη προγράμματος, έχει ξεχάσει να μας πει το δικό της. Τί θα κάνει στην οικονομία, τί θα κάνει στην φορολογία, τί θα κάνει στην κοινωνία;

Η συζήτηση για τον βιομηχανικό επιταχυντή στην Ευρώπη, όπου θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει από το 15% στο 20% του ΑΕΠ της βιομηχανίας στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ενδεικτική της αποτυχίας της κυβέρνησης με πετύχει τους στόχους που είχε θέσει στο πρόγραμμα της το 2023. Στο πρόγραμμα της η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι θα φτάναμε το 12% στη βιομηχανία σε ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ σήμερα μέσα του 2026 είναι ακόμα στο 9,4% όσο περίπου ήταν το 2023. Η Νέα Δημοκρατία επιμένει να μας μιλάει για τους στόχους της αλλά όχι για το πρόγραμμά της. Είναι μία κυβέρνηση της λογικής “βλέποντας και κάνοντας” και “μη σου τύχει" ή του "πάμε και όπου βγει”».