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Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου
Πολιτική
14:05 - 19 Ιουν 2026

Μαρινάκης: Σύντομα θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον Real FM, αναφέρθηκε στην πορεία των τιμών και στην ανάγκη οι μειώσεις στο κόστος ενέργειας να αποτυπωθούν άμεσα στον καταναλωτή, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιες αρχές θα εντείνουν τους ελέγχους στην αγορά. Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει πλέον ισχυρότερους μηχανισμούς εποπτείας, ενώ υποστήριξε πως οι παρεμβάσεις της έχουν συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων της ακρίβειας.

«Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν, είναι με την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε τις αυξήσεις, λόγω των εξωγενών παραγόντων και δείξαμε ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην τις πληρώσει η κοινωνία, με την ίδια ταχύτητα, να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης αίρεται ή, τέλος πάντων, περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις», δήλωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την Παρασκευή (19/6).

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι το 2020 δεν υπήρχε επαρκής ελεγκτικός μηχανισμός στην αγορά, όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και σε άλλους τομείς όπως τα τρόφιμα και οι εικονικές εκπτώσεις, σημειώνοντας ότι σήμερα «το κράτος έχει αλλάξει» και υπάρχουν πλέον έλεγχοι, διαδικασίες και ελεγκτικοί μηχανισμοί σε λειτουργία. Τόνισε, επίσης, ότι η αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων αποτελεί άμεση προτεραιότητα της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να προδικάζει πρόστιμα.

Αναφορικά με τη μείωση των τιμών των καυσίμων, υπογράμμισε ότι όταν μειώνεται το κόστος της πρώτης ύλης, αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στις τελικές τιμές προς τον καταναλωτή, επισημαίνοντας ότι η επίδραση αυτή θα πρέπει να φαίνεται στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ακόμη και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Για το ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την Τουρκία και την πολιτική αντιπαράθεση, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η σχετική έκθεση δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις και απέρριψε την κριτική περί ενδοτικότητας στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο για «ατεκμηρίωτα αφηγήματα». Παράλληλα, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής σε εξωτερικά και αμυντικά ζητήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, συγκρίνοντάς τα με προηγούμενες περιόδους.

Σχετικά με την πλατφόρμα posokanei.gov.gr, εξήγησε ότι στόχος της είναι να δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν τιμές καλαθιών προϊόντων, να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών διαχρονικά και να τις συγκρίνουν και με άλλες χώρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αποτελεί από μόνη της λύση στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά ένα συμπληρωματικό εργαλείο.

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού περνά μέσα από την ανάπτυξη, τη μείωση φόρων, την αύξηση των δημοσίων εσόδων μέσω οικονομικής μεγέθυνσης και την επιστροφή οφελών στους πολίτες μέσω φοροελαφρύνσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν αυξηθεί φόροι.

Τέλος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση, ανέφερε ότι ακολουθεί λογική παροχολογίας χωρίς κοστολογημένες προτάσεις και προειδοποίησε ότι τέτοιες πολιτικές θα επιβάρυναν τις επόμενες γενιές. Για τις δημοσκοπήσεις, σημείωσε ότι οι πολίτες θα είναι αυτοί που θα κρίνουν τελικά όλα τα πολιτικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιολογείται με βάση το έργο της και όχι τις εντυπώσεις.

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