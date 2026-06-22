Η κυβέρνηση καλύπτει πλήρως την Ασημακοπούλου - ΠΑΣΟΚ: Η επιτομή της «επιτελικής αριστείας»

Η ΝΔ υποβαθμίζει την καταδίκη της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων και η αντιπολίτευση αντιδρά.

Σχετικά με την καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλουτην καταδίκη της Άννας-Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή e-mail, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «δεν τίθεται ζήτημα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας», κάνοντας λόγο για «ένα μεμονωμένο περιστατικό αποστολής e-mail».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δικαστικές διαδικασίες, επισημαίνοντας πως ισχύει το τεκμήριο αθωότητας μέχρι την τελεσίδικη κρίση της Δικαιοσύνης. Σε πολιτικό επίπεδο, τόνισε ότι «δεν μπορεί να γίνεται εξίσωση ενός τέτοιου περιστατικού με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις», ενώ αποκλείστηκε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο διαγραφών για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

ΠΑΣΟΚ: Κύριε Μαρινάκη, δεν καταδικάστηκαν για 1 email αλλά για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε άμεσα στην τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σχετικά με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης της διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων με την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η πρώην ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γ.γ. του υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης, οι γραμματείς Αποδήμων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και Μένιος Κορομηλάς δεν καταδικάστηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για 1 email, όπως προπαγάνδισε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Καταδικάστηκαν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων 25.500 αποδήμων που είχαν εμπιστευτεί τα ευαίσθητα δεδομένα τους στο ελληνικό κράτος προκειμένου να ψηφίσουν επιστολικά. Αλλά στην αντίληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τα δεδομένα που ήταν ασφαλή στις κρατικές υπηρεσίες, έγιναν φέιγ βολάν στον κομματικό μηχανισμό του κυβερνώντος κόμματος.

Η επιτομή δηλαδή της «επιτελικής αριστείας» της Νέας Δημοκρατίας: το κράτος λάφυρο στα χέρια του κόμματος και των πολιτικών τους φίλων».