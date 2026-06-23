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Παπαθανάσης: €63,8 εκατ. για την ανάπτυξη των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Πολιτική
09:54 - 23 Ιουν 2026

Παπαθανάσης: €63,8 εκατ. για την ανάπτυξη των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάσηεντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) της Περιφέρεια Πελοποννήσου το έργο με τίτλο «Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη των περιοχών Δίκαιης Μετάβασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου», συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκ. ευρώ. 

Σε αυτό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 8 επιμέρους έργα- δημόσιες υποδομές- στους κρίσιμους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας, των μεταφορών και της αναβάθμισης του αστικού χώρου και των αστικών λειτουργιών, με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα στο σύνολο της Περιφέρειας.

1. Δημιουργία Κέντρου ΔημιουργικήςΑπασχόλησης (ΚΔΑΠ) για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού
2. Περιφερειακός δρόμος Τρίπολης
3. Δημιουργία γεωργικής σχολής
4. Παράκαμψη Δημητσάνας
5. Κόμβος ΒΙ.ΠΕ. (Μελιγαλά)
6. Κεντρικό διοικητήριο Περιφέρειας Πελοποννήσου
7. Ψηφιοποίηση αρχείων Περιφέρειας Πελοποννήσου
8. Ψηφιοποίηση υπηρεσιών Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έρχονται να καλύψουνδιαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και αποτελούν ένα έμπρακτο παράδειγμα στήριξης της μετάβασης των περιοχών ΔΑΜ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με επίκεντρο της περιοχή της Μεγαλόπολης, σε ένα νέο και πιο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο.

Με την απόφαση ενεργοποιείται η διαδικασία υλοποίησης των έργων που εγκρίθηκαν για την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για τις περιοχές της Δίκαιης Μετάβασης. Η χρηματοδότηση αυτών των έργων συνδυάζει δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με επιχορηγήσεις (grants) από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εθνικούς πόρους.

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