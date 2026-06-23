ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το ευρωπαϊκό αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate, θέτοντας ζήτημα πολιτικών ευθυνών για την υπόθεση του πρώην Επιτρόπου και άλλες πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις που εμπλέκουν πρώην στελέχη του κόμματος.

Η ΕΛΑΣ καταλογίζει στην κυβέρνηση πως «παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινή γνώμη», αναφερόμενη τόσο στην καταδίκη της πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων αποδήμων, όσο και την υπόθεση που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για ευρωπαϊκή δικαστική διερεύνηση και ένταλμα σύλληψης, με αναφορές σε εμπλοκή του πρώην Επιτρόπου σε χρηματοδοτήσεις από ΜΚΟ, στο πλαίσιο υπόθεσης που σχετίζεται με καταγγελλόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κατάρ.

Παράλληλα, το κόμμα του κ. Τσίπρα υποστηρίζει ότι ο συνολικός αριθμός κυβερνητικών στελεχών που έχουν εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις την τελευταία επταετία έχει ξεπεράσει τους 40, κάνοντας λόγο για «θεσμική κρίση» και πολιτική φθορά της κυβέρνησης.

Η ανακοίνωση καταλήγει θέτοντας το ερώτημα αν η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε αντίστοιχη πολιτική στάση με αυτή του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση της Εύας Καϊλή, ή αν θα επιλέξει τη «σιωπή» απέναντι στις εξελίξεις.