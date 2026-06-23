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Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης
Πολιτική
13:51 - 23 Ιουν 2026

Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

Reporter.gr Newsroom
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Το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών που κάνουν την ίδια εργασία, τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και ο θετικός αντίκτυπος που είχε σε ολόκληρη την Ευρώπη η υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ήταν τα κύρια σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.  

Η υπουργός αναφέρθηκε στα δύο προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με έντονο κοινωνικό πρόσημο που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρώτο ονομάζεται 55+ και αφορά άτομα άνω των 55 ετών που αναζητούν εργασία.

«Μπορεί να τύχει να βρεθείς εκτός δουλειάς σε μία ηλικία που είναι δύσκολο να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας. Ερχόμαστε εμείς, ως Υπουργείο Εργασίας και επιδοτούμε την απασχόληση για συμπολίτες μας 55 ετών και άνω, οι οποίοι βρίσκονται στην ανεργία. Πολλοί από αυτούς ξέρετε τους λείπουν λίγα χρόνια για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουνε και πολύτιμη εμπειρία να προσφέρουν για παράδειγμα σε δημόσιους οργανισμούς, σε Δήμους, σε Περιφέρειες, σε νοσοκομεία», είπε η κα Κεραμέως. Όπως διευκρίνισε η ίδια, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και προσεχώς θα υπάρξει και νέα επέκτασή του.

Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας. «Πολλοί από αυτούς έχουν εμπειρία, απλά δυσκολεύονται στο να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας και εκεί ερχόμαστε εμείς να τους βοηθήσουμε», είπε η υπουργός.

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Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στο, υπό επεξεργασία, νομοσχέδιο της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. «Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και ενσωματώνει μία ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει ότι η αμοιβή σου θα πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και επ’ ουδενί από το φύλο σου. Δεν έρχεται να σου πει ότι άνδρες και γυναίκες όλα ίσα κι όμοια αμειβόμαστε το ίδιο», είπε η υπουργός και τόνισε ότι παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει υπάρχει ακόμη μισθολογικό χάσμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, 13,4% λιγότερο πληρώνονται οι γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11%.

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου η υπουργός σημείωσε ότι για πριν την πρόσληψη προβλέπει ότι οι προκηρύξεις εργασίας θα είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να δημοσιοποιεί πριν από τη συνέντευξη, το εύρος της αμοιβής, ενώ για μετά την πρόσληψη δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης στη πληροφορία για να ξέρει κάποιος αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις. «Εάν δύο εργαζόμενοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, έχουν ίδια θέση εργασίας αλλά ο άντρας έχει περισσότερα χρόνια εμπειρίας, έχει καλύτερα πτυχία, έχει περισσότερα προσόντα, προφανώς θα αμείβεται περισσότερο. Τι λέει το νομοσχέδιο; Ότι για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια προσόντα δεν μπορεί μία γυναίκα να αμείβεται λιγότερο μόνο επειδή είναι γυναίκα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ευρωπαϊκής οδηγίας». Όπως σημείωσε η κα Κεραμέως, εφόσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητη μισθολογική απόκλιση, ο υπάλληλος μπορεί να κάνει καταγγελία, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις, άνω των 100 εργαζομένων, υποχρεούνται σε περιοδικές αναφορές σχετικά με τα στοιχεία μισθολογικών δομών, όχι όμως ονομαστικά.

Αναφερόμενη στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι «έγινε μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική Κυβέρνηση γιατί η Ευρώπη είπε το εξής: Πριν από ένα χρόνο, να είμαστε ειλικρινείς, η Ελλάδα είχε τεράστια περιθώρια βελτίωσης, επί της ουσίας δεν τα πήγαινε καλά στις συλλογικές συμβάσεις. Ένα χρόνο μετά η Ελλάδα είναι πηγή έμπνευσης, λόγια της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συλλογικές συμβάσεις και μακάρι και άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό».

Τέλος, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι μετά την υπογραφή της Συμφωνίας και τη μετατροπή αυτής σε νόμο, έχουμε ήδη τις πρώτες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, σημειώνοντας ότι «παράδειγμα στην εστίαση, είχαμε την πρώτη συλλογική σύμβαση η οποία οδήγησε σε αυξήσεις μισθών έως 20%, ξέρετε σε πόσους εργαζομένους; 400.000 εργαζομένους. Είναι το 15% περίπου των μισθωτών της χώρας».

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