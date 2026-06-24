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«Όλα καλά» με τον Αβραμόπουλο, υποστηρίζει ο Βορίδης
Πολιτική
08:07 - 24 Ιουν 2026

«Όλα καλά» με τον Αβραμόπουλο, υποστηρίζει ο Βορίδης

Reporter.gr Newsroom
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«Εγώ δεν βλέπω πολιτικό ζήτημα» δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο Μάκης Βορίδης για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, για τον οποίο εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές του Βελγίου σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate. 

Ερωτώμενος για το εάν η υπόθεση αυτή προβληματίζει την κυβέρνηση, αρχικά ο κ. Βορίδης απάντησε πως «δεν είναι ευχάριστες οι ποινικές υποθέσεις αλλά γενικώς δεν θεωρώ ότι επηρεάζει την κυβέρνηση. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου νομίζω ότι έχουμε συμπεριφορές, δηλαδή αυτό το οποίο ελέγχεται είναι ένα ποσό, αν έχω καταλάβει καλά, το οποίο έχει δηλωθεί και έχει ληφθεί και συγκεκριμένη άδεια γι' αυτό. Πάντως δωροδοκίες και μίζες, δεν υπάρχουν. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μια παράνομη πράξη για την οποία να λάβει μια αμοιβή, δεν πάει να τη δηλώσει την αμοιβή στην εφορία».

Ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε επίσης «υπερβολικές» τις αναφορές για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά και την έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Πάντως σημείωσε πως «το ένταλμα σύλληψης πρέπει να εκτελεστεί, αλλά πριν την εκτέλεσή του, υπάρχει μια διαδικασία η οποία γίνεται». «Εγώ δεν βλέπω πολιτικό ζήτημα για μια υπόθεση που έχει δηλωθεί», συνέχισε ο κ. Βορίδης.

Ερωτώμενος για το εάν μπορεί να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές ο κ. Αβραμόπουλος, ο κ. Βορίδης απάντησε «κατά τη γνώμη μου, ναι».

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