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Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»
Πολιτική
15:15 - 26 Ιουν 2026

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

Reporter.gr Newsroom
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Με επίσημη επιστολή προς τον Πρόεδρο και τον Επικεφαλής της Μειοψηφίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Brian Mast και Gregory Meeks, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Αμερικανικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ευρωβουλευτή, η εξέλιξη αυτή θα υποδαυλίσει την όξυνση και θα επιταχύνει τον στρατιωτικό επανεξοπλισμό της Άγκυρας σε μια εξαιρετικά εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.

Στην επιστολή του, ο Νικόλας Φαραντούρης καλεί το Κογκρέσο «να συνεκτιμήσει όχι μόνο τη συγκεκριμένη συμφωνία, αλλά τις ευρύτερες επιπτώσεις της στην περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας, σε μια περίοδο κατά την οποία επιχειρείται η σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής και η αποτροπή νέων εστιών έντασης».

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Τουρκία εξακολουθεί να λειτουργεί ως αναθεωρητική δύναμη, αμφισβητώντας κυριαρχικά δικαιώματα και απειλώντας ευθέως Κράτη Μέλη της ΕΕ και συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική επί δεκαετίες υπηρετούσε τη διατήρηση ισορροπίας ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ακριβώς επειδή αποτελούσε θεμέλιο της περιφερειακής σταθερότητας και της συνοχής του ΝΑΤΟ. «Η ανατροπή αυτής της ισορροπίας δεν θα ενισχύσει την ασφάλεια της Συμμαχίας· αντίθετα, εγκυμονεί τον κίνδυνο νέων κρίσεων σε μια περιοχή ζωτικής σημασίας για τα στρατηγικά συμφέροντα της Δύσης», σημειώνει.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα απ' τις Βρυξέλλες ο Νικόλας Φαραντούρης κάλεσε την Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυνση εν όψει της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου. Σε χθεσινές δηλώσεις ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του ΓΓ ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, είπε ότι πρόκειται να κάνει κάτι που «θα χαροποιήσει πολύ τoν Ερντογάν» υπονοώντας την πώληση των κινητήρων F110 για μαχητικά F-35. Ερωτηθείς δε αν μεταβαίνει στην Τουρκία «με κάποιο δώρο» για τον Τούρκο πρόεδρο- σε μια ερώτηση που συνδέθηκε ευθέως με τα μαχητικά F-35 και τους κινητήρες F110 που επιδιώκει να αποκτήσει η Αγκυρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «νομίζω πως ναι».

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