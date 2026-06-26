ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται
Πολιτική
16:45 - 26 Ιουν 2026

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών δεν αποτελεί μια ακόμη επέτειο. Είναι μια ημέρα ευθύνης. Μια υπενθύμιση ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, νέοι που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία και επαγγελματίες που καθημερινά δίνουν έναν δύσκολο αγώνα στην πρώτη γραμμή της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση (26/6) η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Οι εξαρτήσεις δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακές εξαγγελίες ούτε με αποσπασματικές διοικητικές παρεμβάσεις. Απαιτούν μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική, βασισμένη στην επιστημονική γνώση, στη συνέχεια της φροντίδας και στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τα Κέντρα Πρόληψης, ένα πανελλαδικό δίκτυο 75 δομών με σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στις τοπικές κοινωνίες, εξακολουθούν να λειτουργούν μέσα σε περιβάλλον θεσμικής και χρηματοδοτικής αβεβαιότητας. Πρόκειται για δομές που έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την καθημερινή δουλειά τους στα σχολεία, στις οικογένειες και στις τοπικές κοινωνίες. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση 2021–2027, γεγονός που καθιστά επιτακτική την έγκαιρη διασφάλιση της συνέχειας, της χρηματοδότησης και της θεσμικής τους σταθερότητας μετά το 2027. Η Πολιτεία οφείλει να τα στηρίξει ουσιαστικά και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή του νέου μοντέλου που θεσπίστηκε με τον ν. 5129/2024 και την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) δημιούργησε ανασφάλεια στους εργαζόμενους, προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις σε λήπτες υπηρεσιών, οικογένειες, εργαζόμενους και επιστημονικούς φορείς του πεδίου των εξαρτήσεων και τεράστια αγωνία για το μέλλον των θεραπευτικών προγραμμάτων που επί δεκαετίες ανέπτυξαν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αναγνωρίσιμη και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η κατάργηση της διοικητικής αυτοτέλειας ιστορικών θεραπευτικών φορέων, η ομογενοποίηση διαφορετικών θεραπευτικών φιλοσοφιών και η υπερσυγκέντρωση των αποφάσεων δεν αποτέλεσαν μεταρρύθμιση. Αντίθετα, αποδυνάμωσαν έναν κρίσιμο χώρο που απαιτεί επιστημονική αυτονομία, ευελιξία, εμπιστοσύνη και διαρκή αξιολόγηση.

Η απεξάρτηση δεν είναι ένα ενιαίο διοικητικό προϊόν. Είναι μια ζωντανή θεραπευτική διαδικασία που απαιτεί σεβασμό στη θεραπευτική φιλοσοφία των προγραμμάτων, συνέχεια στη φροντίδα και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία.

Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική, με την πρόληψη να αποτελεί τον θεμέλιο λίθο.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε χρέος να προστατεύσουμε ό,τι με κόπο χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως από τις θεραπευτικές κοινότητες. Γιατί η πρόληψη και η απεξάρτηση δεν είναι διοικητικές δομές. Είναι κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα των πολιτών και δείκτης πολιτισμού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτείας. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η πρόληψη και η απεξάρτηση αποτελούν βαθιά κοινωνική πολιτική επιλογή και προτεραιότητα».

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2026 - 16:48
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»
Πολιτική

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος
Πολιτική

Κατρίνης: Η ΝΔ θέλει την εξάρτησή της από το «επιτελικό» παρακράτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:35

Autohellas: Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €220,9 εκατ., με EBITDA €51,6 εκατ. το α τρίμηνο

Νομίσματα
26/06/2026 - 17:25

Binance: Τέλος στις υπηρεσίες της στην ΕΕ από 1/7 μετά το «όχι» των ελληνικών αρχών

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 17:22

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 17:10

«Βουτιά» στη Wall Street μετά τις πληροφορίες για αναβολή της IPO της OpenAI

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 17:07

Η WINGS ICT Solutions κατοχύρωσε στις ΗΠΑ τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης για έγκαιρη πυρανίχνευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 17:07

Βενεζουέλα: Στους 589 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Πολιτική
26/06/2026 - 16:45

ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

Πολιτική
26/06/2026 - 16:43

ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαντά… αντί του ΑΔΜΗΕ και της Κυβέρνησης

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:38

Συναγερμός στο Πεκίνο: Αναφορές για πρόσκρουση αεροσκάφους στον υψηλότερο ουρανοξύστη

Αυτοδιοίκηση
26/06/2026 - 16:31

Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:27

ΕΣΗΕΑ: Η διαφάνεια στη χρήση ΤΝ στα ΜΜΕ υποχρέωση απέναντι στο κοινό, τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:20

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η Sanofi για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού

Πολιτική
26/06/2026 - 16:15

Grids Package: Ελληνικό αποτύπωμα στο νέο πακέτο της ΕΕ – Στο επίκεντρο διασυνδέσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Ναυτιλία
26/06/2026 - 16:12

Κικίλιας: €4 εκατ. για κατοίκους και επιχειρήσεις των νησιών μέσω του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ο κανονισμός για το μεθάνιο στο επίκεντρο συνεδρίασης των υπουργών Ενέργειας 

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:04

Λαβρόφ κατά Ρούμπιο: Διαφωνία για όσα συμφωνήθηκαν στην Αλάσκα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 16:00

Προφυλακίστηκε ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:57

Πέθανε ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Ιβάνοφ

Εργασιακά
26/06/2026 - 15:55

Κεραμέως: Να γίνει πράξη η ίση αμοιβή με βάση την αξία, όχι το φύλο

Οικονομία
26/06/2026 - 15:44

Πιερρακάκης από Βουδαπέστη: Στηρίζουμε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:43

Ουκρανία και Ρωσία προχώρησαν σε ανταλλαγή 320 αιχμαλώτων πολέμου

Νομίσματα
26/06/2026 - 15:38

Crypto: «Μάχη» γύρω από το επίπεδο στήριξης – Τι δείχνουν στα στοιχεία του α’ εξαμήνου

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:35

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για αύριο Σάββατο 27/6

Φορολογία
26/06/2026 - 15:27

ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου που μετέφερε 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων

Οικονομία
26/06/2026 - 15:27

Eurobank: Η ακρίβεια βάζει «φρένο» στην κατανάλωση – Οι εξαγωγές κρατούν όρθια την ανάπτυξη

Πολιτική
26/06/2026 - 15:15

Επιστολή Φαραντούρη στο Κογκρέσο για τον τουρκικό επανεξοπλισμό: «Μην ανατρέψετε την ισορροπία στην Αν. Μεσόγειο»

Πολιτική
26/06/2026 - 15:11

Νέο διαδικτυακό τζαρτζάρισμα Άδωνι-Πολάκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ: «Μουρμού» και «δεν τελειώσαμε»

Ειδήσεις
26/06/2026 - 15:10

ΔΙΜΕΑ: Κατασχέσεις 15000 απομιμητικών προϊόντων στη Χαλκιδική

Πολιτική
26/06/2026 - 15:07

Η συνέντευξη Τσίπρα τρόμαξε και τον υπόλοιπο ΣΥΡIZA – «Πυρά» Γιαννούλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 14:53

Η ΕΕ «αδειάζει» την Τουρκία για τον αποκλεισμό της Κύπρου από την COP31

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ