ΠΑΣΟΚ για Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών: Η απεξάρτηση δεν μπορεί να αποδυναμώνεται

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών δεν αποτελεί μια ακόμη επέτειο. Είναι μια ημέρα ευθύνης. Μια υπενθύμιση ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, νέοι που αναζητούν μια δεύτερη ευκαιρία και επαγγελματίες που καθημερινά δίνουν έναν δύσκολο αγώνα στην πρώτη γραμμή της πρόληψης, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση (26/6) η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ράνια Θρασκιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση:

«Οι εξαρτήσεις δεν αντιμετωπίζονται με επικοινωνιακές εξαγγελίες ούτε με αποσπασματικές διοικητικές παρεμβάσεις. Απαιτούν μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική, βασισμένη στην επιστημονική γνώση, στη συνέχεια της φροντίδας και στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Τα Κέντρα Πρόληψης, ένα πανελλαδικό δίκτυο 75 δομών με σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στις τοπικές κοινωνίες, εξακολουθούν να λειτουργούν μέσα σε περιβάλλον θεσμικής και χρηματοδοτικής αβεβαιότητας. Πρόκειται για δομές που έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την καθημερινή δουλειά τους στα σχολεία, στις οικογένειες και στις τοπικές κοινωνίες. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην Προγραμματική Σύμβαση 2021–2027, γεγονός που καθιστά επιτακτική την έγκαιρη διασφάλιση της συνέχειας, της χρηματοδότησης και της θεσμικής τους σταθερότητας μετά το 2027. Η Πολιτεία οφείλει να τα στηρίξει ουσιαστικά και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Την ίδια στιγμή, η εφαρμογή του νέου μοντέλου που θεσπίστηκε με τον ν. 5129/2024 και την ίδρυση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) δημιούργησε ανασφάλεια στους εργαζόμενους, προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις σε λήπτες υπηρεσιών, οικογένειες, εργαζόμενους και επιστημονικούς φορείς του πεδίου των εξαρτήσεων και τεράστια αγωνία για το μέλλον των θεραπευτικών προγραμμάτων που επί δεκαετίες ανέπτυξαν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, αναγνωρίσιμη και πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Η κατάργηση της διοικητικής αυτοτέλειας ιστορικών θεραπευτικών φορέων, η ομογενοποίηση διαφορετικών θεραπευτικών φιλοσοφιών και η υπερσυγκέντρωση των αποφάσεων δεν αποτέλεσαν μεταρρύθμιση. Αντίθετα, αποδυνάμωσαν έναν κρίσιμο χώρο που απαιτεί επιστημονική αυτονομία, ευελιξία, εμπιστοσύνη και διαρκή αξιολόγηση.

Η απεξάρτηση δεν είναι ένα ενιαίο διοικητικό προϊόν. Είναι μια ζωντανή θεραπευτική διαδικασία που απαιτεί σεβασμό στη θεραπευτική φιλοσοφία των προγραμμάτων, συνέχεια στη φροντίδα και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία.

Η χώρα χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική, με την πρόληψη να αποτελεί τον θεμέλιο λίθο.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε χρέος να προστατεύσουμε ό,τι με κόπο χτίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως από τις θεραπευτικές κοινότητες. Γιατί η πρόληψη και η απεξάρτηση δεν είναι διοικητικές δομές. Είναι κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα των πολιτών και δείκτης πολιτισμού μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτείας. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση. Γιατί για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, η πρόληψη και η απεξάρτηση αποτελούν βαθιά κοινωνική πολιτική επιλογή και προτεραιότητα».