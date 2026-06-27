Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Σκληρή κριτική στις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την αξιοποίηση του δημοσιονομικού πλεονάσματος άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί στο μέγιστο τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των εξαγγελιών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα βρεθούν εκ νέου οι φοροελαφρύνσεις.

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν οφείλεται σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, της ενίσχυσης των επενδύσεων και των εξαγωγών, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και ο χαρακτηρισμός «τρελοπενηντάρης»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις προτάσεις του πρώην πρωθυπουργού δημοσιονομικά ανεφάρμοστες, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας ήρωα ελληνικής ταινίας, τονίζοντας: «Αλλά ξέρετε τι μου θυμίζει ο κ. Τσίπρας; Έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ειδικά οι λίγο μεγαλύτεροι ή οι νεότεροι ημών που αγαπάμε τις ελληνικές ταινίες. Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα, είναι “Ο τρελοπενηντάρης” και αγαπημένος μου, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί, λοιπόν, υποδύεται τον θρυλικό Ανδρέα Τεπενδρή. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι φοβερή ελληνική ταινία. Ειδικά στους νεότερους, τους συστήνω να το δουν. Εκεί είναι, λοιπόν, ένας κατά φαντασίαν εφοπλιστής, πλούσιος κλπ., ο οποίος είναι “κιμπάρης” με λεφτά τα οποία δεν έχει. Ο κ. Τσίπρας στην τελευταία του συνέντευξη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει: “Υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία, έχουμε λεφτά”. Α λά Τεπενδρής είναι. Βεβαίως, θα σας πω γιατί. Καταρχάς γιατί τάζει, κάνει τον “κιμπάρη“, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων, των Ελλήνων φορολογούμενων. Δεύτερον, είναι ο Πρωθυπουργός όπου -σαν σήμερα μάλιστα ανακοίνωσε και το δημοψήφισμα με όλα αυτά τα οποία ήρθαν και φόρτωσαν στη χώρα μας 120 δισ.- είναι ο Πρωθυπουργός που αύξησε και επέβαλε 29 φόρους, κορόιδεψε τον κόσμο, τον έβαλε στις ουρές στα ΑΤΜ, έκλεισε τις τράπεζες και είπε, μάλιστα, ότι έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα».

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Παράλληλα, υπενθύμισε την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας αναφορά στο δημοψήφισμα του 2015, στην επιβολή των capital controls, στην αύξηση της φορολογίας και στο οικονομικό κόστος που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, προκάλεσαν οι επιλογές εκείνης της περιόδου και πρόσθεσε: «Έφτασε, τέλος πάντων, τη χώρα 27η στις 27 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ό,τι τέλος πάντων αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Πέρασαν τα χρόνια, ήρθε μια άλλη κυβέρνηση, μεγάλωσε την πίτα, και πρέπει να την μεγαλώσουμε κι άλλο».

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και στις δημοσκοπήσεις, ο Παύλος Μαρινάκης εκτίμησε ότι, εκτός απροόπτου, βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές θα είναι και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας.

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Όπως ανέφερε, οι θέσεις που παρουσιάζει σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός αποτελούν «χιλιοειπωμένα συνθήματα», τα οποία, όπως τόνισε, δεν συνοδεύονται από ένα αξιόπιστο και εφαρμόσιμο κυβερνητικό σχέδιο.

«Οι φόροι πρέπει να μειώνονται»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης παραμένει η σταδιακή μείωση των φόρων για όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα.

Παράλληλα, απέρριψε κάθε ενδεχόμενο αύξησης της φορολογίας στις επιχειρήσεις, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποδίδουν μεγαλύτερα οφέλη για την οικονομία και τα δημόσια έσοδα από μια πολιτική υψηλότερων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Τα στοιχεία για την οικονομία

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία παρουσιάζει σαφή βελτίωση σε σχέση με το 2019, επικαλούμενος την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, τη δημιουργία περίπου 600.000 νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση δεκάδων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση δεν ξεκίνησε από ευνοϊκές συνθήκες, αλλά χρειάστηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές διεθνείς κρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να εξαλειφθεί με «μαγικές συνταγές», αλλά οι επιπτώσεις της περιορίζονται σταδιακά μέσω των κυβερνητικών παρεμβάσεων.

Αναφερόμενος στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι σημαντική.

«Δεν έχουμε γίνει Ελβετία και Λουξεμβούργο», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα του 2019 «δεν ξημέρωσε στη Ζυρίχη», αλλά βρισκόταν «στο τρίτο υπόγειο» και πλέον ανεβαίνει «όροφο-όροφο».

Οι αναφορές σε Καραμανλή και Σαμαρά

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ουδέποτε απομακρύνθηκε από την παράταξη, χαρακτηρίζοντάς τον πολιτικό με ισχυρή παραταξιακή συνείδηση.

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Σχετικά με τα σενάρια ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί δεδομένη μια τέτοια εξέλιξη και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι όποιες διαφωνίες μπορούν να επιλυθούν εντός της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πρόσθεσε ότι η παράταξη τίμησε τον πρώην πρωθυπουργό.

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Πειστικές οι απαντήσεις Αβραμόπουλου

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η διερεύνησή της βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Όπως είπε, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται ότι ο πρώην υπουργός έχει δώσει πειστικές απαντήσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

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Προαναγγελία μέτρων στη ΔΕΘ

Κλείνοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην προετοιμασία του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως εκτίμησε, διαμορφώνεται δημοσιονομικός χώρος ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, ο οποίος θα αξιοποιηθεί κυρίως για νέες φοροελαφρύνσεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινωθούν επιπλέον μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι «ήρθε η ώρα να ακούσουν ακόμη καλύτερες ειδήσεις».