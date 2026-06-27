Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

Στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας την περιοδεία του στο νησί. Συνοδευόταν από τους βουλευτές Γιώργο Νικητιάδη και Μανώλη Χριστοδουλάκη, καθώς και από τον συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής Δωδεκανήσου, Παναγιώτη Μπουλιέρη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του είχε εκτενείς συνομιλίες με παραγωγούς, αγρότες και πολίτες, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής, της ακρίβειας και της συνεχιζόμενης πίεσης στο οικογενειακό εισόδημα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η πολιτεία οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα και συνολικά την παραγωγική βάση της χώρας.

Στις δηλώσεις του εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές της Νέας Δημοκρατίας ευνοούν τα ολιγοπώλια και τους μεσάζοντες, ενώ επιβαρύνουν τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, τη μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην υπεραπόδοση των δημόσιων εσόδων, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν αποτελεί αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης ή της ενίσχυσης της παραγωγής, αλλά προέρχεται από τη διαρκή άνοδο των τιμών και την αυξημένη έμμεση φορολογία.

«Οι καθημερινές δυσκολίες των πολιτών και το αυξημένο κόστος ζωής μετατρέπονται σε περισσότερα έσοδα για το κράτος και αυτό παρουσιάζεται ως υπεραπόδοση. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ο πρόεδρος του κόμματος έκανε λόγο για τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα ελέγχει την αγορά σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και την ενέργεια.

Παράλληλα, πρότεινε στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης, με στόχο την άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο κόστος διαβίωσης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ακόμη ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας απαντήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια και την προστασία των καταναλωτών.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εδώ και επτά χρόνια επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού», επιμένοντας ότι απαιτείται αλλαγή πολιτικής με μέτρα που θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό, θα μειώσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις στα βασικά αγαθά και θα στηρίξουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.