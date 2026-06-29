Μαρινάκης: Η εντιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσίασε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών που αφορούν την αγορά, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τις αγροτικές ενισχύσεις, τις κοινωνικές παροχές, την οδική ασφάλεια και την αλιεία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη μεγάλη απήχηση που καταγράφει η νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών PosoKanei, ενώ επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα.

Πάνω από 678.000 επισκέψεις στην πλατφόρμα PosoKanei

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν περίπου 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων, να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών και να συγκρίνουν το κόστος αντίστοιχων προϊόντων με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της.

Όπως ανέφερε, από τις 17 Ιουνίου έως σήμερα περισσότεροι από 678.000 καταναλωτές έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα, αφιερώνοντας κατά μέσο όρο περίπου τέσσερα λεπτά σε κάθε επίσκεψη. Οι ενεργοί χρήστες προσεγγίζουν τις 287.000, ενώ περισσότεροι από 60.000 πολίτες έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η βάση δεδομένων ενημερώνεται καθημερινά, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις τιμές και το πραγματικό κόστος του καλαθιού αγορών.

Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κάνοντας λόγο για μία συνολική μεταρρύθμιση που εκσυγχρονίζει τη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών και ενισχύει την αυτοτέλειά τους.

Το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες μεταξύ κράτους, δήμων και περιφερειών, εισάγει την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο με δυνατότητα συμπληρωματικής ψήφου και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δημιουργεί νέο σύστημα στελέχωσης μέσω ηλεκτρονικού καταλόγου του ΑΣΕΠ για περισσότερες από 9.000 οργανικές θέσεις, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης επιδόματος γέννησης έως 3.000 ευρώ ανά παιδί από τους δήμους και εξορθολογίζει το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών νομικών προσώπων.

Ρεκόρ προσλήψεων στο ΕΣΥ

Αναφερόμενος στον τομέα της Υγείας, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης ταυτόχρονης προκήρυξης για προσλήψεις ιατρών στην ιστορία του ΕΣΥ.

Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν 962 από τις 1.171 προκηρυχθείσες θέσεις, ενώ οι υπόλοιπες θα επαναπροκηρυχθούν μέσα στο καλοκαίρι. Όπως σημείωσε, η ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου αποδεικνύει ότι τα οικονομικά και θεσμικά κίνητρα που έχουν θεσπιστεί αποδίδουν, προσθέτοντας ότι για το 2026 έχει προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ετήσια ενίσχυση του ΕΣΥ με συνολικά 8.208 νέες θέσεις προσωπικού.

Πληρωμές άνω του 1 δισ. ευρώ στους αγρότες

Στον αγροτικό τομέα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για το 2025, συνολικού ύψους 617,5 εκατ. ευρώ, που αφορούν περισσότερους από 529.000 δικαιούχους.

Όπως επισήμανε, από τις αρχές του 2026 το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί στους Έλληνες αγρότες ξεπερνά πλέον τα 1,06 δισ. ευρώ.

Προπληρωμένη κάρτα για κοινωνικές παροχές

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε ακόμη στην εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας καταβάλλονται πλέον 19 κατηγορίες επιδομάτων της ΔΥΠΑ και του ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από τον Μάρτιο του 2025 έχουν εγκριθεί περισσότερες από 963.000 αιτήσεις, ενώ πάνω από 877.000 δικαιούχοι έχουν ήδη λάβει τις παροχές τους μέσω του νέου συστήματος, το οποίο, όπως υπογράμμισε, καθιστά τη διαδικασία πιο ασφαλή, διαφανή και αποτελεσματική.

Αυστηρότερο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, την αυστηροποίηση των προστίμων για παραβάσεις, την υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, καθώς και την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τους κατόχους.

Παράλληλα, θα απαγορεύεται η πώληση ή η εκμίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους, ενώ προβλέπονται κυρώσεις και πρόστιμα στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τη νέα νομοθεσία.

Στήριξη της ελληνικής αλιείας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε ακόμη τα πρώτα επτά μέτρα στήριξης της ελληνικής αλιείας που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου, καθώς και πιλοτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στο Νότιο Αιγαίο, το οποίο προβλέπει ενίσχυση 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιεύματος, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Η εντιμότητα Τσίπρα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο

Για τον κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι χρειάστηκε πάνω από ένα 24ωρο για να απαντήσει μέσω του νέου κόμματός του και μάλιστα με τρόπο που δείχνει κακή χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ένα ακόμη μεγάλο ψέμα, όπως το χαρακτήρισε. Είναι γνωστός, πρόσθεσε, για τις πρόχειρες και ανακριβείς απαντήσεις του.

Η Ελλάδα σήμερα έχει διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την περίοδο που ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, απάντησε σε σχετικό σχόλιο του πρώην πρωθυπουργού και πρόσθεσε: «Ποιος μιλάει; Αυτός που είχε αφήσει τη χώρα στον πάτο; Δεν είναι ασήμαντο ότι 620.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά, πολλοί από τους οποίους ήταν άνεργοι όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, υποστήριξε ότι αντίθετα με όσα ισχυρίζεται ο κ. Τσίπρας, βελτιώνεται σταθερά.

Το περίφημο «πλεόνασμα» της κυβέρνησης Τσίπρα ήταν αποτέλεσμα υπερφορολόγησης. Επέβαλε 30 νέους φόρους. Αντίθετα, η σημερινή κυβέρνηση, δεν έχει αυξήσει φόρους (πλην ΕΝΦΙΑ στις τράπεζες) και έχει καταργήσει φόρους και τέλη.

Ο ΦΠΑ, όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν αυξάνει τα έσοδα από μόνος του. Τα έσοδα αυξάνονται επειδή αυξάνεται το ΑΕΠ και μειώνεται η φοροδιαφυγή. «Όποιος λέει το αντίθετο, δείχνει οικονομικό αναλφαβητισμό».

Ένα ακόμη ψέμα αφορά το δημόσιο χρέος. Σε όλο τον κόσμο το χρέος μετριέται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η σύγκριση απόλυτων αριθμών είναι λαθροχειρία.

Ψευδής είναι και ο ισχυρισμός ότι «το κράτος χρωστά περισσότερα στους πολίτες».

Ο κυβερνητικός εκπροόσωπος τόνισε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν μειωθεί, δεν δόθηκαν στα funds από τη σημερινή κυβέρνηση αλλά επί ΣΥΡΙΖΑ, πάνω από 60.000 πολίτες έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ψέμα είναι και ότι η φτώχεια μειώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Η οικονομία, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, «δεν άλλαξε μοντέλο». Όμως τα στοιχεία δείχνουν το αντίθετο: Από τότε που έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, οι επενδύσεις έχουν φτάσει στο 20% του ΑΕΠ, ενώ επί Τσίπρα ήταν μόλις 10%.

Συμπέρασμα: όλα αυτά αποτελούν ψεύδη. Ο μόνος τρόπος να δοθούν περισσότερα στην κοινωνία είναι να μειωθούν οι φόροι και να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα μέσω ανάπτυξης, όχι μέσω υπερφορολόγησης. Η χώρα, που κάποτε ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, σήμερα επιστρέφει με μεγαλύτερη ταχύτητα στην κανονικότητα και την πρόοδο».

Για Βασίλη Φεύγα: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή τη ΝΔ, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε για την επιστολή του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, στον πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έγινε σημείωσε:

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Θα την αξιολογούμε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης».

Μάλιστα σε ερώτημα για το εάν παραμένει ακόμα γραμματέας συμπλήρωσε:

«Από ότι γνωρίζω ναι δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση, δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».

Στην επιστολή του ο κ. Φεύγας πρότεινε μεταξύ άλλων στον πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και την άρση της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Κλείνοντας την ενημέρωση, ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε ότι αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου, θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό, με