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Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών
Πολιτική
10:42 - 30 Ιουν 2026

Θεοδωρικάκος: Συνεχείς παρεμβάσεις για τη στήριξη πολιτών και νοικοκυριών

Reporter.gr Newsroom
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Για τη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ ώστε να υπάρξει σταθεροποίηση των  τιμών για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και από την 1η Σεπτεμβρίου να προχωρήσουν σε σοβαρές μειώσεις στις τιμές σε βασικά προϊόντα για το ελληνικό νοικοκυριό μίλησε σήμερα (30/6) ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

«Υπάρχει η συναντίληψη με την επιχειρηματικότητα ότι σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων που οι τιμές τους μειώθηκαν μεσοσταθμικά 6% χάρη στο μέτρο του πλαφόν, οι τιμές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα τους δύο καλοκαιρινούς μήνες και θα υπάρξει “πάγωμα” τιμών σε όλα τα προϊόντα αυτό το διάστημα. Αφορά τρόφιμα, αναψυκτικά και βασικά είδη διαβίωσης. Και το κυριότερο, υπάρχει η δέσμευση ότι από κοινού με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή που ευτυχώς θεσμοθετήσαμε, θα δημιουργήσουν ένα καλάθι με πολύ βασικά προϊόντα για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, στο οποίο θα υπάρξουν σοβαρές μειώσεις τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου και για το επόμενο τρίμηνο. Πρόκειται για μια κρίσιμη συμβολή προστασίας και στήριξης των καταναλωτών», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης ότι «είναι ευθύνη της επιχειρηματικότητας να μειώσει το μεσοσταθμικό της κέρδος προς όφελος των νοικοκυριών. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα καταλάβουν ότι κάνουμε αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής που αφορά πάρα πολλά νοικοκυριά».

Για τη μείωση του κόστους ενέργειας μετά το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισε πως θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσει τις επόμενες ημέρες στην αλυσίδα της αγοράς και να το αισθανθούν οι πολίτες. «Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανατάραξη για ελάχιστες ημέρες μετά το τέλος της πριμοδότησης στο diesel, αλλά σε 1-2 εβδομάδες θα πάμε σε τιμές οι οποίες υπήρχαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, γιατί και η διεθνής τιμή του πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε αυτά τα επίπεδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για τον Αναπτυξιακό Νόμο, υπογράμμισε πως μέσα στον Ιούλιο θα έχουμε μια καταιγίδα από αναπτυξιακά καθεστώτα. «Τρέχουν ήδη τρία και σε αυτά θα προστεθούν άλλα τρία - της αγροδιατροφής, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων στον αμυντικό στρατιωτικό τομέα. Θα είναι πάνω από 1 δισ. ευρώ οι ενισχύσεις, με πολλές χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε επίσης πως «η μάχη για ένα καλύτερο εισόδημα των πολιτών αφορά συνολικά την κυβέρνηση. Αφορά και εμάς στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διότι φέρνουμε παραγωγικές επενδύσεις, πολλές νέες θέσεις εργασίας, περισσότερη καινοτομία για μια πιο δυνατή οικονομία που δίνει καλύτερους μισθούς στους εργαζομένους και στα νέα παιδιά ώστε να μείνουν εδώ στην πατρίδα μας. Μειώνουμε τη φορολογία, ενισχύουμε με ένα νοίκι τον χρόνο όσους ζουν στο ενοίκιο, κάνουμε μια σειρά πράγματα ως κυβέρνηση για να στηρίξουμε την κοινωνία». Προσέθεσε μάλιστα ότι η ανεργία έχει πέσει από το 18% στο 8% από το 2019 μέχρι σήμερα και 560.000 άνθρωποι έχουν βρει δουλειά αυτό το διάστημα, έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις και οι εξαγωγές και τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης «ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής είναι οι αυξήσεις μισθών. Οι τιμές δεν πέφτουν με διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις. Αυτά θυμίζουν κάποιες άλλες ψεύτικες διακηρύξεις του 2015 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στον γκρεμό της εξόδου από την Ευρωζώνη. Ήταν η εποχή που τα μνημόνια θα καταργούνταν με έναν νόμο και ένα άρθρο, για να έρθει αυτός που προσέθεσε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ βάρος στον ελληνικό λαό».

Για τις εκλογές τόνισε ότι όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός θα γίνουν προς το τέλος της θητείας της κυβέρνησης. «Είμαστε μέσα στην κοινωνία, δίπλα στους πολίτες, γιατί είμαστε μια λαϊκή παράταξη και οφείλουμε να υπηρετούμε τον λαό, να ακούμε και την κριτική για να γινόμαστε καλύτεροι και να προχωράμε μπροστά με το σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και σχολίασε επίσης πως «αυτή η μακρόσυρτη προεκλογική περίοδος γίνεται μέσα σε ένα κλίμα τοξικό που δεν κάνει καθόλου καλό στην ελληνική οικονομία. Πρέπει να υπάρχει στοιχειώδης ηρεμία».

Τέλος, για τις δημοσκοπήσεις σημείωσε πως «δεν θα έχουν καμία σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών, χωρίς αυτό να αποτελεί καμία μομφή για τις εταιρείες. Θυμίζω ότι και το 2023 κανείς δεν περίμενε ότι η ΝΔ θα έπαιρνε αυτοδυναμία. Θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα στους πολίτες που καλούνται να αποφασίσουν για το μέλλον τους. Στην πολιτική μετράς τι είναι αυτό που συμφέρει περισσότερο την κοινωνία. Εμείς μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με σχέδιο και εγγύηση ότι κάναμε πράξη αυτά που είχαμε υποσχεθεί απέναντι σε μια αντιπολίτευση που δεν έχει την βασική αξιοπιστία».

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