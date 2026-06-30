ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική
23:30 - 30 Ιουν 2026

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης τί θα γίνει;» αναρωτήθηκε από το βήμα της αποψινής ομιλίας του στην Κάρπαθο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτά τα δισεκατομμύρια αντί να αλλάξουν παραγωγικά την Ελλάδα, την αφήνουν μια από τα ίδια. Οι ίδιοι οι κυβερνώντες παραδέχονται ότι μετά το 2029 η ανάπτυξη παγώνει. Πηγαίνει στο 0,5%. Ποια είναι η επόμενη μέρα; Η στασιμότητα; Και αν έχουμε μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση, τί θα γίνει; Θα πάμε πίσω στο 2009; Έμεινε κάτι πίσω από το Ταμείο Ανάκαμψης; Και εδώ είναι θέμα κουλτούρας διακυβέρνησης, όταν γράφεις στα παλιά σου τα παπούτσια τη διαβούλευση με την αυτοδιοίκηση», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρηματολογώντας ότι δίκαιη πράσινη μετάβαση σημαίνει κατά προτεραιότητα όροι σύνδεσης σε παραγωγούς, μεταποιητές και δήμους, κάτι που δεν συνέβη στη χώρα μας.

«Η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων. Οι μισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δεύτεροι από το τέλος στην Ευρώπη και τα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τρίτα από την κορυφή. Πώς γίνεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός να διεκδικεί τρίτη θητεία; Θέλει να συγκρίνεται με τον κ. Τσίπρα. Αυτό θέλει να περάσει στην ελληνική κοινωνία: “Ή Κυριάκος ή ό,τι ζήσατε την περίοδο 2015-19”. Εμείς απαντάμε : Μπροστά με το ΠΑΣΟΚ, με υπευθυνότητα, σχέδιο και σοβαρότητα.»

«Δεν είναι τυχαίο ότι η μισή διαπλοκή έχει αγκαλιάσει τον ένα και η άλλη μισή τον άλλον. Εμείς δεν έχουμε εξαρτήσεις και αυτή είναι η δύναμή μας. Βλέπω τον καθημερινό πόλεμο που δεχόμαστε. Είμαστε το μοναδικό κόμμα με πλήρες κατατεθειμένο πρόγραμμα στη ΔΕΘ – για τη στέγαση, την παιδεία, την ακρίβεια, τα εθνικά θέματα, την περιφερειακή ανάπτυξη-, για όλα», πρόσθεσε.

«Στήνουν το σκηνικό 2023 που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν διαφορές μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρχαν. Και ξαφνικά το 32%-29% έγινε 41%-18%. Τα θυμόμαστε. Και για το ΠΑΣΟΚ έλεγαν “μην το ψηφίζετε, χαμένη ψήφος είναι και τη δεύτερη Κυριακή διαλύεται”. Δεν διαλυθήκαμε. Έχουμε μέταλλο, ιστορία και κοινωνική ρίζα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας», σημείωσε θέτοντας τον πολιτικό στόχο για νίκη στις εκλογές ώστε να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Αναφερόμενος σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «δεν μου αρέσουν οι υπερβολές και ούτε θα πω ότι κάποιος δεν θέλει να υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Λέω κάτι άλλο: τα υπηρετούμε όλοι αποτελεσματικά τα εθνικά συμφέροντα; Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, τα υπηρετούσε σωστά; Όταν ο κ. Μητσοτάκης έλεγε ότι το καλώδιο είναι ένα εμβληματικό έργο γεωστρατηγικής σημασίας, αλλά δεν ποντίζεται χωρίς να εξηγεί τον λόγο στον ελληνικό λαό που δεν δίνει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ενός έργου χρηματοδοτούμενου από την Ευρώπη, απολογείται κανείς;»

« Το ΠΑΣΟΚ υπό όλες του τις ηγεσίες είχε σχέδιο, γι’ αυτό όποια επιτυχία σημειώθηκε -με εμβληματικότερη την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το κυπριακό- την πέτυχε το ΠΑΣΟΚ, γιατί σχεδίαζε μακροπρόθεσμα», αντέταξε.

«Αν δεν έκαναν ερώτηση οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ για την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει τη “Γαλάζια Πατρίδα”, δεν θα είχε πει κουβέντα η κυβέρνηση. Πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προχθές ο κ. Μητσοτάκης και δεν πήρε μια επίσημη και ομόφωνη καταδίκη από την ΕΕ», κατέληξε στην κριτική του για τα κυβερνητικά πεπραγμένα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%
Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές
Πολιτική

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Επιχειρήσεις

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 23:30

Ανδρουλάκης: Όχι στο δίλημμα Μητσοτάκης ή 2015-2019 – Η απάντηση είναι το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:20

Σχέδιο Σάντσεθ προκαλεί αντιδράσεις: Σχεδιάζει μαζική νομιμοποίηση άνω του 1 εκατ. μεταναστών στην Ισπανία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 23:10

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης: Βρέθηκε και δεύτερη σορός- Φόβοι ότι ανήκει στο παιδί που αγνοούταν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/06/2026 - 23:10

Η Ελλάδα αναδεικνύεται στον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για θεσμικές επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο

Από θέσεως...
30/06/2026 - 23:08

Δεν αρκεί να είμαστε πρώτοι στη θάλασσα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:59

Νέα «ασπίδα» της ΕΕ για τη χαλυβουργία: Σε ισχύ από 1η Ιουλίου αυστηρότερο καθεστώς εισαγωγών

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 22:50

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Ειδήσεις
30/06/2026 - 22:45

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έρευνα για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από ακροδεξιούς ευρωβουλευτές

Ναυτιλία
30/06/2026 - 22:35

YKNOT INVEST: Επένδυση σε δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax

Magazino
30/06/2026 - 22:15

Η παρακμή μιας ποδοσφαιρικής υπερδύναμης

Υγεία
30/06/2026 - 22:00

Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την εγκυμοσύνη

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 21:59

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το ομολογιακό της Seanergy Maritime

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 21:50

Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πολιτική
30/06/2026 - 21:40

Δημοσκόπηση MARC: Πρωτιά ΝΔ με 30,5%, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. - Εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ με 1%

Ναυτιλία
30/06/2026 - 21:04

Πειραιάς: Επιστροφή σε θετικό ρυθμό για τα containers τον Μάιο

Υγεία
30/06/2026 - 21:00

Πώς η συν-ανατροφή σώζει τους γονείς από το άγχος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 20:46

Ενεργειακή στροφή στην Ευρώπη: Αύξηση ΑΠΕ και φυσικού αερίου, ιστορικό χαμηλό στον άνθρακα

Πολιτική
30/06/2026 - 20:40

Στα άκρα η αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με φόντο ανάρτηση Μπίστη για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 20:25

AIRCANTEEN AE: Επέκταση δικτύου το 2025

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 20:06

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:55

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου €2,31 εκατ. στους μεριδιούχους του Alpha ETF FTSE Athex Large Cap

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 19:45

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Διανομή υπολοίπου μερίσματος €0,0475 ανά μετοχή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/06/2026 - 19:30

Eurostat: Συνεχίζεται η μείωση του ζωικού κεφαλαίου στην ΕΕ – Η Ελλάδα παραμένει πρώτη στις αίγες

Πολιτική
30/06/2026 - 19:10

Δένδιας από Ποντγκόριτσα: Η Ελλάδα υποστηρίζει την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:57

ΔΕΗ: Πληρωμές €27,76 εκατ. στο Δημόσιο από λιγνιτική δραστηριότητα το 2025

Οικονομία
30/06/2026 - 18:47

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα στρατηγική πύλη της Ινδίας προς την ευρωπαϊκή αγορά

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ