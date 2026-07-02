Καλαφάτης: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη

Στο υψηλού επιπέδου Summer Summit της DIGITALEUROPE στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Σταύρος Καλαφάτης. Η παρουσία του στη Σύνοδο, ακριβώς έναν χρόνο πριν από την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2027, εξέπεμψε ένα ισχυρό σήμα ότι η Ελλάδα είναι ενεργά παρούσα, συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική και προετοιμάζεται θεσμικά για τις μεγάλες κοινές προκλήσεις.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε το εντυπωσιακό άλμα που πραγματοποιεί η χώρα προς την Οικονομία της Γνώσης, σημειώνοντας ότι στη νέα βιομηχανική επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης η Ελληνική Κυβέρνηση έχει πάρει ήδη «θέση μάχης» με απτά αποτελέσματα.

Το «Success Story» της Ελληνικής Καινοτομίας σε Αριθμούς

Ο Υφυπουργός παρουσίασε στο ευρωπαϊκό ακροατήριο τα δεδομένα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής:

Αύξηση Επενδύσεων R & D : Οι επενδύσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία έχουν καταγράψει θεαματική αύξηση, αγγίζοντας το σχεδόν 70% από το 2018 .

Οι επενδύσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία έχουν καταγράψει θεαματική αύξηση, αγγίζοντας το . Υποδομές Αιχμής: Έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εξοπλισμό των ερευνητικών κέντρων της χώρας.

Έχουν ήδη επενδυθεί για την ουσιαστική αναβάθμιση και τον εξοπλισμό των ερευνητικών κέντρων της χώρας. Αντίδοτο στο Brain Drain: Μέσα από τη δυναμική του οικοσυστήματος έχουν δημιουργηθεί 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης για νέους επιστήμονες.

Η Βόρεια Ελλάδα ως Διαβαλκανικός Τεχνολογικός Πόλος

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης: “Στο επίκεντρο αυτού του σχεδιασμού βρίσκεται η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη, η οποία με το δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας, με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις νεοφυείς και όχι μόνο επιχειρήσεις αναδεικνύεται σε έναν ισχυρό διαβαλκανικό κόμβο καινοτομίας”.

O κ. Καλαφάτης, αναφέρθηκε επίσης στις προετοιμασίες για την ίδρυση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, που θα ενοποιήσει τον χώρο της έρευνας και θα λειτουργήσει ως ομπρέλα για το ελληνικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας.

Ψηφιακή και πράσινη μετάβαση στην Πράξη («Twin Transition») και Παγκόσμιες Συμμαχίες

Στο πλαίσιο της συζήτησης για το ευρωπαϊκό πλαίσιο Cloud and AI Development Act (CADA) και την ενεργειακή πρόκληση των Data Centers, ο κ. Καλαφάτης παρουσίασε το παράδειγμα της Κοζάνης ως ευρωπαϊκό υπόδειγμα. Το έργο αναπτύσσεται στην καρδιά μιας περιοχής που βιώνει τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση από τον λιγνίτη, συνδέεται άμεσα με καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενσωματώνει τα αυστηρότερα πρότυπα κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής απόδοσης, υπό την υλοποίηση της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της χώρας.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός ανέδειξε την εξωστρέφεια της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία έχει ήδη οικοδομήσει ισχυρές συμμαχίες με παγκόσμιους ηγέτες της τεχνολογίας, όπως η OpenAI, η Mistral AI, η Microsoft και η Google. Οι συνεργασίες αυτές είναι στρατηγικά σχεδιασμένες ώστε να ευθυγραμμίζονται με τις ευρωπαϊκές αξίες, να ενισχύουν το ευρωπαϊκό technology stack και να δίνουν προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία, στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Καινοτομία με Ανθρωποκεντρικό Πρόσημο και Στήριξη των ΜμΕ

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Καλαφάτης έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη φιλοσοφία των ρυθμιστικών κανόνων, ενόψει και της εφαρμογής του EU AI Act: “Η εφαρμογή των κανόνων πρέπει να γίνει με γνώμονα μια "Καινοτομία με Ανθρωποκεντρικό Πρόσημο". Δεν χρειαζόμαστε ρυθμιστικά κενά αλλά ούτε και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που στραγγαλίζουν την αγορά. Στόχος μας είναι ένα κράτος πιο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα πιο φιλικό προς τις επενδύσεις. Ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει στις εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη, και στο δυναμικό οικοσύστημα των startups μας μέσω του Elevate Greece, να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να ανταγωνίζονται ισότιμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τριπλασιασμός της ευρωπαϊκής τεχνολογικής ισχύος είναι ζήτημα εμπιστοσύνης στις δυνάμεις μας και η Ελλάδα, στον δρόμο προς την Προεδρία του 2027, είναι έτοιμη να πρωταγωνιστήσει”.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή και η παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε σε στενό συντονισμό με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως εθνικού μέλους της DIGITALEUROPE, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή συμπαράταξη της Πολιτείας με την εγχώρια αγορά τεχνολογίας.