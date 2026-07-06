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Η απάντηση της Μπακογιάννη στο «Ντόρα, σύνελθε...» του Σαμαρά
Πολιτική
10:15 - 06 Ιουλ 2026

Η απάντηση της Μπακογιάννη στο «Ντόρα, σύνελθε...» του Σαμαρά

Reporter.gr Newsroom
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Η Ντόρα Μπακογιάννη σήκωσε το γάντι που της πέταξε ο Αντώνης Σαμαράς και... ανέβασε κι άλλο τους τόνους στη δεξιά πολυκατοικία.

Σε ό,τι αφορά το βίντεο που ανάρτησε ο Αντώνης Σαμαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την κατηγορεί ότι δεν έχει ακόμα ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ το 2009, η κα. Μπακογιάννη απάντησε μέσα από τον ρ/σ Παραπολιτικά πως η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί και δεν αλλάζει, ενώ είπε πως το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η πολιτική ιστορικά του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει».

Στο ερώτημα, αν το κόμμα Σαμαρά θα κάνει ζημιά στη ΝΔ, η Ντόρα Μπακογιάννη απάντησε: «Αυτός ειναι ο στόχος του. Αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάπλες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε». Ακόμα, ερωτηθείσα αν ήταν λάθος η επάνοδός του στη ΝΔ, είπε: «Το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

Για τον Κώστα Καραμανλή σημείωσε πως είναι βαθιά παραταξιακός, τονίζοντας πως δεν έβλαψε ποτέ την παράταξη, ενώ στο ερώτημα αν θα συμπαραταχθεί με τον Αντώνη Σαμαρά, έστω και σιωπηρά, είπε: «Όχι, δε θα το κάνει. Είναι βαθειά παραταξιακός, και λόγω ονόματος. Δε θα πάει ποτέ εναντίον της παράταξης».

Με αφορμή πρόσφατη δημοσκόπηση, σύμφωνα με την οποία ΝΔ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχουν διαφορά λιγότερες από 10 μονάδες, και κατά πόσο αυτό προβληματίζει τη Νέα Δημοκρατία, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε: «Έχουμε 6-7 μήνες μέχρι τις εκλογές, ο κόσμος θα κρίνει σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον ποιος έχει αξιοπιστία να υλοποιήσει αυτά, που θα του υποσχεθεί. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για το χθες».

Και πρόσθεσε: «Από τότε που έκανε το κόμμα ο Τσίπρας, είναι σαφές ότι έχει τη δυναμική να μαζέψει τα υπολείμματα της Αριστεράς, των αντινεοδημοκρατικών ψήφων. Ο Τσίπρας είαι πιο μετριοπαθής στην εμφάνιση, από τον ΣΥΡΙΖΑ της παλιάς εποχής, γι' αυτό θέλει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να φαίνεται η διαφορά. Είναι καλός στην επικοινωνία».

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