Γερό μπάσιμο Σαμαρά στα social με αιχμηρά βίντεο για Ντόρα και Μητσοτάκη

Μία νέα στρατηγική με βίντεο στα social media εγκαινίασε την Κυριακή (5/7) ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγοντας κι άλλο το... παράθυρο για την ίδρυση νέου κόμματος.

Σε δύο βιντεάκια που ανέβηκαν στις προσωπικές του σελίδες ο Αντώνης Σαμαράς αρχικά επιτίθεται στην Ντόρα Μπακογιάννη, λέγοντας πως του επιτίθεται επειδή ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας από τον ίδιο.

Το βιντεάκι έχει μάλιστα τίτλο, "Ντόρα, σύνελθε..."

{https://x.com/samaras_antonis/status/2073670112377200658}

Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός σχολιάζει τη δημοσκοπική εικόνα της ΝΔ και απαντά στην κριτική που του ασκείται από το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή τις πληροφορίες ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα.

Ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει πως η ΝΔ έπεσε από το 40% στο 20% επειδή δεν ακολούθησε τις προτάσεις του να μην προχωρήσει στο γάμο των ομοφύλων και την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, καθώς και τις συστάσεις του στα εθνικά θέματα και την οικονομία.

{https://x.com/samaras_antonis/status/2073670883793592374}

Όσο για το γεγονός ότι από το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν την ίδρυση κόμματος δικαίωση της απόφασης του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον διαγράψει, ο Αντώνης Σαμαράς σχολιάζει πως αυτή η ρητορική τού θυμίζει τον... πρόεδρο του Εδεσσαϊκού.

Σε κάθε περίπτωση τα βίντεο είναι ανάλαφρα και ποιοτικά, γεγονός που δείχνει ότι ο Αντώνης Σαμαράς το "δουλεύει" το θέμα και μπορούμε κάλλιστα να εικάσουμε ότι εντάσσεται και αυτή η νέα δραστηριότητά του στην προεργασία που κάνει για το νέο κόμμα.