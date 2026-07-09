Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Την έναρξη νέου προγράμματος απασχόλησης για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω ανακοίνωσε σήμερα (9/7) η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Παράλληλα, μιλώντας στο Action 24, αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στις συντάξεις χηρείας, στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς και στις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Η υπουργός χαρακτήρισε το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ως μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του υπουργείου, επισημαίνοντας ότι απευθύνεται σε μια ηλικιακή ομάδα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Όπως ανέφερε, όσοι χάνουν τη δουλειά τους μετά την ηλικία των 55 ετών δυσκολεύονται σημαντικά περισσότερο να βρουν νέα απασχόληση σε σχέση με νεότερους εργαζόμενους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη στήριξή τους μέσω ειδικών πολιτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται πρόγραμμα επιδοτούμενης εργασίας διάρκειας 24 μηνών σε δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα. Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την υπουργό, περισσότεροι από 35.000 άνεργοι έχουν επωφεληθεί από τη δράση, επιστρέφοντας στην εργασία, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους εμπειρία και συμπληρώνοντας παράλληλα τα απαιτούμενα συντάξιμα έτη.

Αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Η κ. Κεραμέως στάθηκε ιδιαίτερα στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας, κάνοντας λόγο για αποκατάσταση μιας εκκρεμότητας που παρέμενε άλυτη επί μία δεκαετία.

Όπως εξήγησε, η ισχύουσα νομοθεσία προέβλεπε ότι τρία χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου ή της συζύγου, η σύνταξη χηρείας μειωνόταν από το 70% στο 35%, μια πρόβλεψη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα επώδυνη για τους δικαιούχους.

Η υπουργός σημείωσε ότι η αλλαγή απαιτούσε τόσο δημοσιονομική όσο και νομική προετοιμασία, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας δημιούργησε τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο. Όπως είπε, κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκε πλεόνασμα περίπου 500 εκατ. ευρώ, γεγονός που επέτρεψε στην κυβέρνηση να προχωρήσει στη σχετική παρέμβαση.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί εντός Ιουλίου και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, όσοι συνταξιούχοι χηρείας είχαν δει τη σύνταξή τους να μειώνεται στο 35%, θα επανέλθουν στο ποσοστό του 70%.

Παράλληλα, περίπου 75.000 χήρες και χήροι, στους οποίους η συγκεκριμένη περικοπή δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά που έλαβαν τα προηγούμενα χρόνια.

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Διπλές εθνικές συντάξεις και ενίσχυση των ορφανών παιδιών

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στους περίπου 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από προσωπικό δικαίωμα και μία λόγω σύνταξης χηρείας.

Όπως ανακοίνωσε, η κυβέρνηση δε θα εφαρμόσει τη σχετική περικοπή που προέβλεπε η ισχύουσα νομοθεσία, διατηρώντας και τις δύο εθνικές συντάξεις για τους συγκεκριμένους δικαιούχους.

Ειδική μνεία έκανε και στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Μέχρι σήμερα λάμβαναν το 50% μίας μόνο εθνικής σύνταξης, ενώ με τη νέα ρύθμιση θα δικαιούνται το αντίστοιχο ποσοστό και από τις δύο εθνικές συντάξεις, ενισχύοντας ουσιαστικά το εισόδημά τους.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Αναφερόμενη στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η κ. Κεραμέως υποστήριξε ότι μετά την επέκτασή της σε νέους κλάδους, όπως η ιδιωτική υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, τα logistics και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, το μέτρο καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Όπως είπε, οι έλεγχοι για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας έχουν αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας πλέον τις 80.000 ετησίως, έναντι περίπου 50.000 τα προηγούμενα χρόνια.

Υπενθύμισε ακόμη ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ανώνυμες καταγγελίες μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555, ενώ επισήμανε πως το πρόστιμο για εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο εκτός δηλωμένου ωραρίου ανέρχεται σε 10.500 ευρώ.

Η υπουργός υποστήριξε επίσης ότι η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας έχει συμβάλει στην αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων και στην καταγραφή περισσότερων πραγματικών υπερωριών, σημειώνοντας ότι σε ορισμένους κλάδους οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν ακόμη και κατά 1.200%.

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στη μείωση της ανεργίας, υποστηρίζοντας ότι από περίπου 18% το 2019 έχει περιοριστεί σήμερα κοντά στο 8%.

Όπως ανέφερε, περισσότεροι από 563.000 πολίτες που ήταν άνεργοι το 2019 εργάζονται πλέον, ενώ το πρώτο πεντάμηνο του 2026 αποτέλεσε – σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε – την καλύτερη περίοδο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας από το 2001.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει πλέον η αγορά εργασίας είναι η έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δράση «Rebrain Greece», μέσω της οποίας το υπουργείο Εργασίας, σε συνεργασία με μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε πόλεις του εξωτερικού, όπως το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, γερμανικές πόλεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο την επιστροφή Ελλήνων εργαζομένων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, η υπουργός ανέφερε ότι περίπου 473.000 Έλληνες έχουν επιστρέψει στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

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