Η λίστα με τα προϊόντα που θα έχουν μειώσεις τιμών, μίνιμουμ 5%, από 31/8 - Eθελοντική η συμμετοχή των εταιρειών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος συναντήθηκε σήμερα (9/7) στο υπουργείο με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, την Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Ναπολέοντα Μαραβέγια.

Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν η συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων (τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης) και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα προϊόντα που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τα αναγνωρίζουν εύκολα, ενώ η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα είναι εθελοντική.

Στη συμφωνία για μειώσεις τιμών μίνιμουμ κατά 5% εντάσσονται οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που συγκροτούν το μεγαλύτερο μέρος του καλαθιού του νοικοκυριού:

- το νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό και πουλερικά),

- το γάλα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα αυγά,

- το ψωμί και το αλεύρι,

- τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα όσπρια,

- το ελαιόλαδο, τα σπορέλαια, το βούτυρο και οι μαργαρίνες,

- το βρεφικό γάλα, οι παιδικές τροφές και οι πάνες,

- ο καφές και τα δημητριακά,

- η σοκολάτα, τα μπισκότα και τα σοκολατοειδή,

- τα αναψυκτικά,

- τα απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων και τα καθαριστικά γενικής χρήσης,

- τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής,

- καθώς και τα σχολικά είδη

Εκτός συμφωνίας τέθηκαν τα λαχανικά, τα φρούτα και τα ψάρια.

Σε συνέχεια των παραπάνω ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε:

«Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.

Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα - τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες.

Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες, με βάση τις εμπειρίες που υπάρχουν, θα προωθηθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και την εποπτεία που έχει η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή».