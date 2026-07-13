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Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:30 - 13 Ιουλ 2026

Eurobank: Αγόρασε 2,27 εκατ. ίδιες μετοχές έναντι 9,79 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ανακοίνωσε σήμερα (13/7) την αγορά 2,27 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 9,79 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της τράπεζας:

«Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 06.07.2026 – 10.07.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.273.500 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,3050 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €9.787.363,47.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

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Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 42.011.285 Ίδιες Μετοχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 28.04.2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 Ιδίων Μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Οι εν λόγω Ίδιες Μετοχές θα παύσουν να διαπραγματεύονται στην EURONEXT ATHENS από την Τρίτη 14.07.2026, κατόπιν της καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μείωση, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 09.07.2026.

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